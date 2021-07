Pour parvenir à un accord de paix, les talibans disent que le président afghan doit partir

Shaheen a déclaré que sous ce nouveau gouvernement, les femmes seront autorisées à travailler, à aller à l’école et à participer à la politique, mais devront porter le hijab ou le foulard. Il a déclaré que les femmes ne seraient pas obligées d’avoir un parent masculin avec elles pour quitter leur domicile, et que les commandants talibans dans les districts nouvellement occupés ont reçu l’ordre que les universités, les écoles et les marchés fonctionnent comme avant, y compris avec la participation des femmes et des filles.