Pour obtenir les meilleurs avantages à la Coupe du monde, vous devez être un VVIP

AL KHOR, Qatar – Avec son aura hautaine d’exclusivité, l’entrée VIP recouverte de tapis rouge et de velours au stade Al Bayt semble conçue pour inspirer un maximum de respect et d’envie. Alors que les fans réguliers franchissaient leurs portes lors du match Angleterre-États-Unis vendredi, les invités VIP ont été accueillis par une silhouette exotique habillée comme une sorte d’antilope, couverte de la tête aux pieds de carrés dorés scintillants.

Non pas qu’il soit disponible, ou même entièrement visible, pour vous. Flanquée de barrières et coupée du système routier normal, l’entrée VVIP d’Al Bayt est une vaste artère sur laquelle les fans les plus importants, à commencer par l’émir du Qatar, qui arrive en hélicoptère avec son entourage puis saute dans une Mercedes, sont conduits directement dans leur enclave spéciale dans le stade. De cette façon, ils ne sont jamais obligés d’interagir avec, ou même d’occuper le même espace général que les fans réguliers.

Chaque site sportif a son système de luxe à plusieurs niveaux – la loge du propriétaire, les salons d’affaires, les ascenseurs à accès spécial, les sièges ridiculement chers, les sièges encore plus ridiculement chers. Mais lors de la Coupe du monde de cette année, la convergence de deux entités inondées de luxe et de droits – le Qatar, où tout le pouvoir et les privilèges découlent de l’émir, et la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, avec son vaste réseau de richesse et de patronage – fournit un rappel vivifiant qu’il y a toujours un degré plus raréfié d’exclusif.

La principale différence entre les sièges de luxe et les sièges non luxueux de la Coupe du monde de cette année est l’alcool. Dans un choc pour les fans (et pour Budweiser, la bière officielle du tournoi depuis 1986), le Qatar a fait marche arrière et a décrété juste avant le début de l’événement que la vente de bière alcoolisée (en fait, d’alcool de toute sorte) serait interdite dans et autour les stades.

Mais cela n’a pas affecté le flux de bière gratuite – ou de champagne, de scotch, de gin, de whisky, de vin et d’autres boissons gratuits – disponible pour les fans non réguliers dans les zones VIP, VVIP et d’accueil. Les règles, semblait-il, ne s’appliquaient pas à eux.

Dans un salon d’accueil à 3 000 $ par siège à Al Bayt pendant le match des États-Unis contre l’Angleterre, par exemple, le menu du bar comprenait du champagne Taittinger, du whisky Chivas Regal 12 ans, du brandy Martell VSOP et de la tequila Jose Cuervo 1800.