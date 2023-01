Pour Noël orthodoxe, la Russie propose un cessez-le-feu intéressé mais pas de paix

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir

Le dernier: Tous les regards sont tournés vers le cessez-le-feu unilatéral ordonné par le président russe Vladimir Poutine pour le Noël orthodoxe, qui a débuté vendredi, une trêve temporaire qui a été rejetée par l’Ukraine, les États-Unis et l’Allemagne comme un stratagème possible pour que la Russie se regroupe et se déplace davantage. des troupes et du matériel sur le champ de bataille. Poutine a ordonné cette semaine à ses forces d’observer une trêve de 36 heures pour les vacances, a déclaré le Kremlin. Lisez les dernières mises à jour ici.

Le pari de la Russie : Le Post a examiné la voie de la guerre en Ukraine et les efforts occidentaux pour s’unir pour contrecarrer les plans du Kremlin, à travers des entretiens approfondis avec plus de trois douzaines de hauts responsables américains, ukrainiens, européens et de l’OTAN.

Photos: Les photographes du Washington Post sont sur le terrain depuis le début de la guerre. Voici quelques-uns de leurs travaux les plus puissants.

Comment vous pouvez aider : Voici comment ceux aux États-Unis peuvent soutenir le peuple ukrainien ainsi que ce que les gens du monde entier ont fait don.

Lisez notre couverture complète de la Guerre Russie-Ukraine.