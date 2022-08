Pour Noah Baumbach, ‘White Noise’ parle de vie et de mort

Commentez cette histoire Commentaire

VENISE, Italie – Noah Baumbach a commencé à relire «White Noise» de Don DeLillo au début de la pandémie. Le roman de 1985, une satire mordante sur une famille recomposée de la classe moyenne dans la banlieue américaine, ne ressemblait pas à une pièce d’époque. C’était pertinent et familier. Alors Baumbach, connu pour avoir réalisé des films originaux comme “Le calmar et la baleine” et “Marriage Story”, a commencé à travailler sur sa toute première adaptation.

“White Noise” ouvre mercredi soir le Festival international du film de Venise, où il joue en compétition.

Le film met en vedette Adam Driver dans le rôle de Jack Gladney, un professeur d’université spécialisé dans l’étude d’Adolf Hitler. Il vit avec sa femme, Babette (Greta Gerwig) et leurs enfants et beaux-enfants, Heinrich (Sam Nivola), Denise (Raffey Cassidy) et Steffie (May Nivola).

Comme le livre, le film est divisé en trois sections, “Waves and Radiation”, “The Airborne Toxic Event” et “Dylarama”, et comment la famille fait face à divers dangers et menaces aux niveaux macro et micro.

“Le film parle de la vie et de la mort et de la façon dont nous devons reconnaître qu’elles sont identiques, plutôt que d’exister comme deux choses distinctes”, a déclaré Baumbach à Venise mercredi. “Le film raconte comment nous créons ces rituels et stratégies pour éloigner le danger et la mort … et parfois cela vient pour nous et nous ne savons pas comment réagir.”

Driver, Gerwig et les co-stars Jodie Turner-Smith et Don Cheadle, qui jouent les collègues de Jack à l’université, ont rejoint Baumbach pour discuter du film avant sa première mondiale.

Gerwig, qui partage un enfant avec Baumbach et a joué et co-écrit plusieurs films avec lui, a déclaré qu’elle avait commencé à relire le livre quand il l’a fait.

“Cela vous donne, pendant que vous le lisez, envie de lever les yeux et de dire” écoutez ceci “. Cela avait une qualité performative. Cela semblait être émouvant et intellectuellement excitant », a-t-elle déclaré.

De longues répétitions, a-t-elle ajouté, ont contribué à faire en sorte que les personnages deviennent de vraies personnes et moins abstraits.

Driver, qui retrouvait Baumbach après “Marriage Story”, a déclaré qu’il aimait jouer un personnage “tellement stressé” mais “faisant semblant de ne pas être stressé”.

Le rôle de Jack a également nécessité certaines transformations physiques, notamment une perruque pour simuler une chute des cheveux et une prise de poids réelle.

“Je suis très satisfait de la direction que prennent les choses”, a déclaré Driver à propos de se voir à l’écran en tant que Jack. «Nous avions un estomac de secours. Nous n’avions pas besoin de l’estomac de secours.

Certains ont déjà fait remarquer à Baumbach que le film est un départ pour lui, stylistiquement et tonalement. Il a dit que le matériel ne l’avait jamais demandé auparavant, et que le matériel de DeLillo l’avait fait. Le cadre des années 1980 du roman a inspiré l’apparence, la sensation et le son du film, qui a été tourné sur un film anamorphique 35 mm dans l’Ohio.

La partition a été réalisée par Danny Elfman, que Baumbach a encouragé à revisiter certaines de ses propres partitions de la période qu’il avait longtemps mise au lit – comme “Midnight Run” – pour informer la musique.

“White Noise” présente également la première nouvelle chanson de LCD Soundsystem en cinq ans, “New Body Rhumba”. Baumbach a déclaré qu’il avait dit au leader du groupe, James Murphy, “d’écrire une chanson amusante vraiment accrocheuse sur la mort” comme s’il écrivait une chanson dans les années 80. Il voulait quelque chose pour accompagner une danse dans un supermarché.

“L’histoire est l’histoire de la culture américaine et d’être entouré par la culture américaine”, a déclaré Baumbach.

La prochaine étape de “White Noise” est le Festival du film de New York, où ce sera également le film de la soirée d’ouverture. Netflix lance le film dans les salles d’abord le 25 novembre, avant qu’il ne soit rationalisé le 30 décembre.