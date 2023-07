Pour NFC Sud, le chiffre d’affaires historiquement élevé des QB crée de l’incertitude

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Si la NFC Sud semble difficile à prévoir cet automne, c’est au moins en partie parce que la division a le chiffre d’affaires le plus élevé de toutes les divisions depuis que la NFL est passée à huit divisions en 2002.

Tom Brady a pris sa retraite après sa dernière saison avec les Buccaneers. Les Saints ont signé Derek Carr. Les Panthers ont repêché Bryce Young avec le premier choix au repêchage de la NFL. Cela a laissé Desmond Ridder d’Atlanta, avec quatre départs en carrière à 23 ans – le plus ancien des quarts-arrière susceptibles de commencer.

Ajoutez trois départs du remplaçant des Saints Jameis Winston, et la division n’a un total que de sept départs en 2022 des quarts de retour. C’est sept sur 68 possibles – beaucoup, beaucoup moins que toute autre division au cours d’une année depuis 2002. La moyenne de la ligue pour une division à quatre équipes au cours de cette période est de 49,2 départs de retour par rapport à l’année précédente (76%).

Les sept autres divisions de la NFL cette saison sont égales ou supérieures à cette moyenne, les quarts de retour ayant au moins 49 départs avec les mêmes équipes en 2022 dans chacun d’eux. Il y a essentiellement trois quarts partants de retour dans toutes les autres divisions, alors que la NFC Sud n’en a pratiquement pas.

Avant cette année et au cours des deux dernières décennies, la NFC South était la division de la NFL avec le moins de roulement de quart-arrière, grâce aux succès prolongés de Drew Brees des Saints, Matt Ryan des Falcons et Cam Newton des Panthers. Sur une période de neuf ans (de 2011 à 2019), la division comptait au moins trois équipes chaque année dont les quarts étaient non seulement de retour, mais n’avaient pas raté un seul départ la saison précédente. Il s’est produit trois fois maintenant que chaque départ dans la division provenait d’un quart-arrière de retour.

Maintenant, la NFC Sud est à l’extrême opposé, avec trois équipes repartant de zéro au quart-arrière et une quatrième à Atlanta donnant les clés à Ridder, qui a deux passes de touché en carrière. Tampa Bay se tournera probablement vers Baker Mayfield, donnant à la division un autre quart partant établi. Ainsi, la division ne devrait pas être aussi jeune que l’AFC Sud, qui comptera rapidement deux recrues à partir du CJ Stroud des Texans et d’Anthony Richardson des Colts, laissant Ryan Tannehill du Tennessee comme le seul partant probable âgé de plus de 23 ans.

Un taux de roulement aussi élevé à un poste crucial est rare dans la NFL, qui valorise la familiarité dans les postes de direction. Il n’y a que quatre cas depuis 2002 où une division a eu des quarts de retour avec moins de 30 départs l’année précédente – comparez cela à 16 cas avec les quatre quarts de départ sans manquer un seul départ l’année précédente.

Y a-t-il quelque chose à apprendre de ces quatre ? Nous les regardons maintenant, voyons les circonstances qui ont conduit à des taux de changement plus élevés dans la même division et à quel point il est normalement difficile de réussir avec de nouveaux quarts.

Baker Mayfield est-il toujours un QB partant dans la NFL ?

2011 AFC Sud (16)

Ceci est un autre exemple rare d’une division avec trois quarts partants entièrement nouveaux – et tout ce qu’il faut, c’est qu’une légende comme Peyton Manning rate la saison avec une blessure au cou et que les Jaguars attendent jusqu’à cinq jours avant leur ouverture de la saison avant de couper le partant de retour David Garrard. Les Texans, avec le seul quart-arrière de retour de la division en Matt Schaub, ont remporté le Sud (10-6), devançant les Titans, qui se sont tournés vers Matt Hasselbeck à 36 ans et sont toujours allés 9-7, manquant de peu les séries éliminatoires.

2021 AFC Sud (16)

Jacksonville avait un choix n ° 1 au classement général à Trevor Lawrence, mais n’est allé que 3-14 avec Urban Meyer comme entraîneur-chef. Jacksonville a également eu huit départs de Gardner Minshew, mais l’a échangé aux Eagles fin août. Houston, face aux complications hors terrain de Deshaun Watson, a donné 11 départs à la recrue Davis Mills et a terminé 4-13. Les Colts ont échangé Philip Rivers contre Carson Wentz et ont reculé à 9-8 avec Frank Reich comme entraîneur. Tennessee, la seule équipe avec un partant en année pleine de retour, a facilement remporté la division (11-5) malgré une année médiocre de Tannehill. Deux ans plus tard, seul Mike Vrabel des Titans reste parmi les quatre entraîneurs en chef.

2010 NFC Ouest (24)

Ce n’est pas un rappel prometteur, car la division – comme la NFC South de l’année dernière – n’avait pas d’équipe avec un record de victoires. Les Seahawks ont plutôt remporté la division à 7-9. Cela ressemble un peu au sud de cette année – les Rams se sont tournés vers Sam Bradford en tant que choix n ° 1 au classement général, Kurt Warner a pris sa retraite et l’Arizona est passé du premier au dernier, et Seattle a remporté la division en restant avec Hasselbeck à 35 ans – ayant déjà gagné un match éliminatoire. San Francisco a embauché Jim Harbaugh après la saison 2010 et est allé 13-3 l’année suivante. Cela me semble être le verre à moitié plein de consolation.

2019 AFC Sud (29)

Un autre exemple de la façon dont un niveau aussi élevé de rotation des quarts est rarement intentionnel est lorsque les Colts ont perdu Andrew Luck à la suite d’une retraite surprise en août dernier, juste avant le début de la saison, et que les Jaguars ont quitté Blake Bortles après cinq saisons. C’est tout ce qu’il faut – Houston a ramené Watson d’une saison au Pro Bowl et il en a gagné une autre, menant les Texans à un dossier de 10-6 et à un titre de division. Les Titans, passant de Marcus Mariota à Tannehill, ont également fait les séries éliminatoires à 9-7.

En remontant à 2002, vous avez huit divisions NFL couvrant 21 intersaisons, et seulement 11 fois sur 168 chances il y avait des divisions avec des quarts de retour totalisant moins de la moitié des départs de l’année précédente. Il y a cependant des histoires de réussite dans ces quelques-uns – le NFC South 2020 avait un champion du Super Bowl dans les Bucs lors de la première année de Brady là-bas, et cinq de ces 11 divisions étaient toujours en mesure de produire un joker malgré le chiffre d’affaires.

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Tom Brady Jaguars de Jacksonville