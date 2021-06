Pour Netanyahu d’Israël, la résidence officielle est devenue une forteresse

JÉRUSALEM – Installés comme des locataires à long terme inhabituellement dans la résidence officielle du Premier ministre sur la rue Balfour à Jérusalem, Benjamin Netanyahu et sa famille ont transformé le manoir en pierre des années 1930 en ce que de nombreux critiques ont décrit comme une forteresse impériale.

Au cours des 12 dernières années de son mandat, Balfour Street est devenue synonyme de M. Netanyahu et de sa famille. Demander ce qui se passait à Balfour, c’était s’interroger à haute voix sur quelle nouvelle machination politique ils pourraient être en train de préparer, ou quel scandale familial pourrait être en cours.

Mais l’année dernière, Balfour Street a soudainement commencé à représenter quelque chose de plus : le mouvement de protestation le plus bruyant et le plus soutenu de l’histoire contemporaine d’Israël. Chaque samedi soir, des manifestants se sont présentés devant la porte de M. Netanyahu pour demander sa démission et condamner la corruption. Ils sont venus par milliers avec des signes humoristiques, vêtus de costumes, chantant, battant des pots et des tambours et soufflant du cor.

Cette manifestation d’un an s’est terminée dimanche soir après que le Parlement a démis de ses fonctions M. Netanyahu, le Premier ministre le plus ancien du pays, et a installé un nouveau gouvernement.