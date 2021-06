Pour Netanyahu, comme Trump, seule la « fraude » peut expliquer sa défaite

Bien qu’il semble qu’une transition démocratique pacifique aura lieu en Israël, rien n’est certain.

TEL AVIV — Pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu, Israël est témoin de « la plus grande fraude électorale de l’histoire du pays ». Pour Donald Trump, la défaite en novembre dernier était « le crime du siècle ». Le langage des deux hommes se chevauche, semble-t-il, parce que leur sentiment accablant d’invincibilité est confondu par le processus démocratique.

L’apothéose des méthodes impitoyables de M. Netanyahu a laissé la violence dans l’air. Les événements du 6 janvier aux États-Unis, lorsqu’une foule incitée par Trump a pris d’assaut le Capitole, ne sont pas loin de l’esprit des Israéliens.

« Pendant une douzaine d’années, M. Netanyahu s’est convaincu que toute autre personne dirigeant Israël constituerait une menace existentielle », a déclaré Dahlia Scheindlin, un analyste politique. « Ses tactiques musclées présentent un défi direct à une transition pacifique du pouvoir. »

La division et la peur ont été les outils politiques préférés de M. Netanyahu ; et comme l’Amérique, Israël est divisé, au point que le chef du service de sécurité intérieure d’Israël, Shin Bet, a mis en garde il y a quelques jours contre « un discours extrêmement violent et incitatif ». C’était un avertissement inhabituel.