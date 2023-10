« Pour moi, c’est juste un combat, j’ai toujours été un combattant » : Anshul Jubli confiant avant ses débuts très attendus à l’UFC

Le MMA menace de prendre le devant de la scène dans l’écosystème sportif indien, avec Anshul Jubli en première ligne. Le combattant né à Uttarkashi est prêt à faire ses débuts en Ultimate Fighting Championship (UFC), ce qui va renforcer la base de fans déjà croissante du MMA en Inde. Ce sport n’a pas retenu autant d’attention dans le pays dans le passé, mais Jubli compte faire une déclaration lorsqu’il affrontera Mike Breeden lors de son tout premier affrontement à l’UFC le 21 octobre. le combat avec une séquence d’invincibilité de 7-0 en MMA.

Jubli a travaillé comme professeur pour gagner sa vie très jeune lorsqu’il a déménagé de Dehradun à Delhi, et quand il a commencé à penser à suivre le MMA de manière professionnelle et que rien ne l’arrêtait. Il a dû surmonter plusieurs obstacles sur son chemin et a décroché le gros contrat après avoir remporté le tournoi Road to UFC dans la division des poids légers.

L’as du MMA a battu l’Indonésien Jeka Saragih pour accéder à l’UFC. Cependant, il a dû attendre des mois pour avoir une opportunité sur le ring octogonal de l’UFC.

Avant ses débuts, Jubli a parlé avec News18 Sports lors d’une interaction avec les médias sélectionnés, de ses préparatifs pour le grand combat et a déclaré qu’il le prendrait comme n’importe quel autre combat.

« Ce n’est pas comme si vous aviez un plus gros combat donc vous deviez penser différemment. Chaque jour, chaque camp vous lance des défis, vous devez donc les relever en conséquence. Oui, j’ai changé tellement de choses dans ce camp mais ce n’est pas le cas car c’est le plus gros combat de ma vie. Pour moi, c’est juste un combat. Je suis un combattant, j’ai toujours été un combattant et je veux gagner ce combat. Je gagnerai ce combat. Pour ma préparation, j’ai fait tout ce qui était nécessaire pour y aller », a déclaré Jubli à News18 Sports.

L’as combattant a déclaré qu’il avait apporté quelques changements mais a refusé de les divulguer avant le premier affrontement. « J’ai changé tellement de choses, mais pas parce que c’est mes débuts à l’UFC. Je ne peux pas le révéler pour le moment, peut-être qu’après le combat, je révélerai les changements que j’ai apportés à mon plan de match. Je l’ai fait selon mon adversaire », a-t-il ajouté.

Plus tôt cette année, en août, Jubli dans une interview exclusive avec News18 sports avait partagé des détails sur son entraînement et le régime qu’il suit.

« Dans les sports de combat, c’est hors camp et en camp, on évite les aliments gras en hors camp. Pendant mon séjour au camp, près de trois mois avant le combat, je dois perdre du poids et suivre un régime alimentaire sain. Je ne comprends pas complètement car c’est ma nutritionniste qui s’en charge. L’horaire d’entraînement est presque le même au camp et hors du camp. 3 heures matin et soir. C’est juste l’intensité que je mets à l’entraînement, elle augmente quand le combat dure dans quelques jours. La force, la condition physique et les combats augmentent dans le camp », avait-il déclaré à News18.

L’UFC 294 à Abu Dhabi sera diffusé EN DIRECT et en exclusivité le 21 octobre 2023 sur Sony Sports Network ; l’événement principal mettra en vedette le champion des poids légers de l’UFC, Islam Makhachev, affrontant le champion des poids plumes de l’UFC, Alexander Volkanovski.