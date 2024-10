Pour Michael Jordan, c’est devenu personnel, et maintenant NASCAR pourrait être changé à jamais

Dans « The Last Dance », le documentaire d’ESPN sur les Chicago Bulls de 1997-98, Michael Jordan n’a jamais réellement dit : « Et j’ai pris cela personnellement. » Cette phrase fait partie des mèmes, mais Jordan ne l’a pas prononcée.

Ce que Jordan a vraiment dit, c’est ceci : « C’est devenu personnel pour moi. » C’est peut-être une petite différence, mais la citation réelle est plus percutante.

Relisez-le : « C’est devenu personnel pour moi. » Au lieu de simplement dire Je suis offensé par çale contexte se traduit davantage par Vous avez traversé un territoire différent maintenant. Vous avez réveillé quelque chose en moi.

Comme le savent même les fans de sport les plus occasionnels, c’est assez effrayant quand il s’agit de Michael Jordan – un homme qui préfère se faire soigner un canal radiculaire tous les jours pour le reste de sa vie plutôt que de perdre quoi que ce soit. Et si quelqu’un pense pouvoir faire passer Jordan pour un imbécile en le battant ? Attachez votre ceinture.

Quelque part, caché entre les lignes d’un procès antitrust de 46 pages déposé mercredi devant un tribunal fédéral, ce message a été envoyé haut et fort. Il y a moins d’un mois, il semblait que NASCAR avait essentiellement gagné sa longue bataille de charte avec les équipes de course en convainquant 13 des 15 propriétaires de signer de nouveaux accords. Jim France, président-directeur général de NASCAR âgé de 79 ans et membre de sa famille fondatrice, semblait avoir réussi avec son approche à l’ancienne après que beaucoup aient été initialement sceptiques quant à ses méthodes.

Les propriétaires ont fait tout un plat pendant plus de deux ans et se sont plaints des termes de l’accord, mécontents de la façon dont NASCAR a utilisé une stratégie diviser pour régner au lieu de traiter avec eux en tant que groupe. Mais finalement, la France a tenu bon et a utilisé le poids de NASCAR pour renforcer les équipes. Lorsqu’un dernier délai a été fixé, presque tous se sont mis en ligne et ont signé.

Le 23XI Racing de Jordan et Front Row Motorsports se sont soudainement retrouvés isolés. Les propriétaires d’équipes puissantes comme Rick Hendrick et Roger Penske ont laissé les récalcitrants se débrouiller seuls, et ils n’avaient apparemment aucun moyen de faire quoi que ce soit à ce sujet.

L’équipe de Jordan était la plus grande perdante après avoir fait le plus de bruit, tout en ayant l’air idiote de ne rien accomplir.

« Pensent-ils vraiment qu’ils obtiendront un meilleur accord en faisant traîner les choses ? » » s’est moqué un dirigeant de l’équipe.

Est-il possible que, d’une manière ou d’une autre, malgré tout ce que l’on sait sur Jordan, il ait encore été sous-estimé ? Si tel est le cas, cela semble être une grave erreur de calcul. Quelle que soit l’issue du procès, NASCAR a une affaire sérieuse entre ses mains, intentée par le même avocat – Jeffrey Kessler – responsable du changement du paysage dans d’autres sports professionnels majeurs (ainsi que l’athlétisme universitaire).

Pour l’instant, il semble difficile de croire que cette situation puisse réellement être tranchée par les tribunaux. NASCAR et la France devraient ouvrir complètement leurs comptes, en exposant au public des documents financiers qui fourniraient, pour la première fois, un aperçu derrière le rideau de la manière dont l’argent circule réellement dans les courses de stock-cars des grandes ligues. Après tout, il est plus probable que NASCAR et les équipes s’entendent, peut-être en abordant certains des éléments clés qui ont été rejetés ou ignorés lors des négociations (ou leur absence, si vous demandez aux propriétaires).

Quoi qu’il en soit, la poursuite menace la séquence virtuelle d’invincibilité de NASCAR dans des domaines comme ceux-ci. NASCAR a toujours prévalu face aux défis, la capacité de la famille France à conserver le pouvoir et le contrôle étant transmise et pratiquée sur plusieurs générations. Cela a donné l’impression que s’attaquer à NASCAR de manière significative se terminera toujours mal, et cela a été largement accepté par ceux qui sont dans le garage comme le coût des affaires.



Michael Jordan assiste aux qualifications au Nashville Superspeedway en juin 2023. Son 23XI Racing en est à sa quatrième saison en Cup Series. (Logan Riely/Getty Images)

Il est tout à fait possible que cela se reproduise maintenant, avec NASCAR sortant indemne. Peut-être que les tribunaux ne seront pas d’accord avec 23XI et Front Row, et peut-être qu’il n’y a pas d’autre voie vers un règlement raisonnable que quelques concessions mineures permettant aux deux parties de déclarer victoire et d’avancer. Il suffit peut-être d’accroître la transparence des deux côtés ; bien que nous ne connaissions pas les détails très serrés des finances de NASCAR, nous n’avons pas non plus vu les livres comptables des équipes (mis à part leurs affirmations constantes de perte d’argent ou de peine à atteindre le seuil de rentabilité).

Les deux parties devraient montrer où va l’argent, et cela pourrait aider le sport plus que tout. Est-ce vraiment que la famille France est avide et garde l’essentiel des revenus pour elle ? Ou certaines équipes pleurent-elles mal alors qu’elles génèrent en réalité beaucoup d’argent ? Tant que cette transparence ne se concrétisera pas, il est peu probable que les deux parties soient réellement sur la même longueur d’onde.

Cette poursuite pourrait être le catalyseur. Plus cela dure longtemps, plus grandes sont les chances que cette action en justice apporte un changement significatif et sans précédent à NASCAR. Et il est peu probable que la Jordanie se contente de moins.

« Nous ne pouvons pas vous donner de réponse précise : ‘Cela suffira.’ Il doit y avoir un changement significatif », a déclaré Kessler, l’avocat. « Personne ne mène ce type de combat, ce type de procès, pour passer d’un accord (de grade) D-plus à un accord D. Cela n’arrivera pas.

Et ne vous y trompez pas : même si Denny Hamlin, copropriétaire de 23XI, et Bob Jenkins de Front Row sont pleinement d’accord, il est peu probable que tout cela se serait produit sans Jordan.

Si Hamlin était seul, pourrait-il vraiment envisager la perspective de perdre près de 100 millions de dollars en charters et ne pas cligner des yeux ? Sans 23XI, Jenkins serait-il vraiment le seul résistant parmi les propriétaires de l’équipe et poursuivrait-il seul NASCAR en justice ?

Il est impossible d’imaginer les diverses implications qui pourraient accompagner une poursuite réussie. NASCAR serait-il obligé de vendre ses circuits ? Faire des équipes des partenaires dans une ligue, comme les propriétaires de la NFL et de la NBA ?

Si les équipes finissent par l’emporter ou au moins provoquer des changements significatifs dans le fonctionnement de la Cup Series – rendant les courses de stock-cars plus lucratives et attirant de nouveaux investissements dans le processus – cela ne ferait, d’une manière ou d’une autre, qu’ajouter à l’héritage sportif de la Jordanie. Il ne serait pas seulement une figure transformationnelle du basket-ball, mais il serait également crédité de quelque chose qui aurait été impensable il y a cinq ans : être la figure qui a contribué à changer le visage de NASCAR pour toujours.

(Photo du haut de Michael Jordan : Jared C. Tilton / Getty Images)