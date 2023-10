Pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique australe et orientale, les gouvernements doivent renforcer les lois et leur mise en œuvre — Enjeux mondiaux

De nouvelles recherches révèlent que si certains pays de la SADC ont pris des mesures louables pour renforcer les protections juridiques dans ce domaine, d’autres États membres ont fait peu ou pas de progrès.

Ces conclusions figurent dans de nouvelles notes d’orientation produites par Equality Now en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC PF). Mettre fin au mariage des enfants en Afrique australe : lacunes et opportunités dans les cadres législatifs et Domestication de la loi modèle de la SADC sur le mariage des enfants analyse les lois des 16 pays de la SADC et identifie les avancées juridiques positives, les meilleures pratiques et les défis.

Un troisième mémoire, Mettre fin au mariage des enfants en Afrique orientale et australe : défis liés à la mise en œuvre des lois nationales et de la loi modèle de la SADC sur le mariage des enfantsexamine la mise en œuvre des lois nationales et régionales sur le mariage des enfants, en se concentrant sur le Malawi, l’Ouganda et la Zambie comme études de cas.

Bien que la loi modèle de la SADC ait un impact positif, son succès dépend de sa mise en œuvre et de son application efficaces par les États. Pour aider les gouvernements, les notes fournissent également des recommandations sur le renforcement des efforts d’élimination grâce à une bonne application des lois et politiques sur le mariage des enfants.

Loi modèle de la SADC

Le mariage des enfants porte gravement préjudice aux filles et les expose à diverses violations des droits humains. Cela entrave leur droit à l’éducation, car le mariage les oblige souvent à abandonner l’école pour assumer des responsabilités d’adulte. Ce manque d’éducation perpétue un cycle de pauvreté, limitant les possibilités de développement personnel et d’indépendance financière des filles.

Les mariages précoces augmentent la probabilité de grossesses précoces, posant ainsi des risques importants pour la santé des filles dont le corps n’est pas mature. Cela peut entraîner des complications pendant la grossesse et l’accouchement et est associé à une mortalité maternelle et infantile plus élevée.

De plus, les enfants mariées sont souvent victimes de violences domestiques et de violences conjugales, car elles n’ont pas le pouvoir de faire valoir leurs droits et d’autres espaces sûrs sont rarement disponibles.

La loi modèle de la SADC définit un enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans et reconnaît que le mariage des enfants viole les droits des enfants, y compris le droit à l’éducation, à la santé et à la protection contre tout préjudice. Il appelle à interdire le mariage des enfants, à créer des mécanismes de prévention et de réponse et à promouvoir l’enregistrement des naissances. D’autres composantes comprennent le soutien aux enfants mariés et à leurs familles et la garantie de l’accès à l’éducation et aux soins de santé.

La Loi type fixe à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les garçons et les filles sans exception et est applicable à tous les types de mariages – qu’ils soient en vertu du droit statutaire, religieux ou coutumier – les mariages impliquant un enfant étant déclarés nuls et non avenus.

Pour s’attaquer aux causes profondes complexes qui contribuent au mariage des enfants, la loi promeut une approche globale et multisectorielle basée sur la coordination et la collaboration entre les secteurs juridique, éducatif, de santé et des services sociaux.

Incohérences et faible mise en œuvre des lois

Il est important de reconnaître que certains progrès dans la réduction du mariage des enfants ont été réalisés en Afrique orientale et australe. Cependant, les progrès sont trop lents car le taux de prévalence n’a diminué que de 39 % à 32 % au cours des 25 dernières années, alors que d’autres régions ont réalisé des progrès beaucoup plus rapides.

Au vu de la trajectoire actuelle, on estime que le mariage des enfants dans la région ne prendra pas fin avant 2240.

Il est préoccupant de constater que la plupart des progrès en Afrique subsaharienne ont eu lieu parmi les familles les plus riches, tandis que dans les communautés les plus pauvres, le mariage des enfants a augmenté. Cela perpétue une fracture socio-économique inacceptable et profondément enracinée et démontre à quel point les gouvernements doivent se concentrer davantage sur l’élimination prioritaire du mariage des enfants.

Les problèmes incluent un manque de ressources adéquates pour les programmes traitant du mariage des enfants et un manque général de mise en œuvre efficace des lois et des politiques, ce qui alimente une faible priorité dans la prise de décision et un manque d’action en faveur du mariage des enfants.

Sur les 16 pays d’Afrique australe, six seulement – ​​la RDC, le Malawi, Maurice, le Mozambique, les Seychelles et le Zimbabwe – ont fixé à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les garçons et les filles, sans exception.

Cinq pays – l’Angola, le Botswana, les Comores, Madagascar et la Namibie – fixent l’âge minimum à 18 ans, mais autorisent des exceptions pour les mariages coutumiers et religieux et pour les mariages avec le consentement d’un pouvoir judiciaire ou d’autres responsables gouvernementaux.

La législation des cinq autres pays – Eswatini, Lesotho, Afrique du Sud, Tanzanie et Zambie – prévoit un âge minimum compris entre 15 et 18 ans. Cet âge est différent pour les garçons et les filles, les garçons ayant invariablement une limite d’âge plus élevée.

En outre, les cinq pays autorisent le consentement judiciaire ou parental pour abaisser encore davantage l’âge du mariage, et en Eswatini et au Lesotho, il existe des exceptions au droit coutumier qui autorise le mariage à partir de l’âge de la puberté.

Ces lois nationales violent les normes internationales et régionales en matière de droits de l’homme auxquelles les pays de la SADC ont adhéré. Les pratiques culturelles profondément ancrées, la pauvreté et l’accès limité à l’éducation et aux soins de santé sexuelle et reproductive ralentissent les progrès et entravent les efforts de réforme.

C’est le cas en Tanzanie. En 2016, la Haute Cour tanzanienne a rendu une décision historique qui a invalidé des articles de la loi sur le mariage de 1971, qui fixait l’âge du mariage à 18 ans pour les garçons et à 15 ans pour les filles, avec des exceptions supplémentaires autorisant le mariage à 14 ans avec l’approbation du tribunal.

Bien que la décision ait été confirmée par la Cour d’appel en 2019, le gouvernement tanzanien n’a jusqu’à présent pas modifié la loi en conséquence.

Toutefois, des progrès encourageants sont constatés ailleurs.

Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle a jugé en 2016 que le mariage des enfants était incompatible avec la Constitution. Une nouvelle loi sur le mariage, promulguée en 2022, interdit le mariage aux personnes de moins de 18 ans dans tous les cas, y compris pour les mariages coutumiers, et autorise jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour les contrevenants.

De plus, le pays Plan d’action national et stratégie de communication pour mettre fin au mariage des enfants exige l’enregistrement de tous les mariages.

En février 2023, la Cour constitutionnelle de l’Ouganda a rendu une décision révolutionnaire dans cette affaire : Kirya Martins et Aboneka Michael c.Procureur généralannulant les dispositions du droit coutumier et religieux, notamment celles du droit de la famille hindou et musulman, qui étaient contraires à l’âge minimum du mariage fixé dans la Constitution.

Donner la priorité aux réformes juridiques pour mettre fin au mariage des enfants

Les dispositions contradictoires de différentes lois sur le mariage des enfants créent une confusion dans l’application de la loi et les incohérences rendent la jurisprudence difficile à interpréter et à mettre en œuvre. Tous les pays de la SADC doivent donner la priorité à la réforme juridique et adopter des cadres législatifs et politiques solides qui sont conformes aux obligations internationales et régionales en matière de droits de l’homme. Cela signifie fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans, sans aucune exception.

Même si la réforme juridique est cruciale, les gouvernements doivent réduire le fossé entre les approches juridiques et celles visant à influencer les normes sociales et communautaires. La poursuite et la punition des auteurs devraient s’accompagner d’une approche multisectorielle dotée d’une allocation budgétaire importante.

La sensibilisation des communautés est essentielle et nécessite des campagnes complètes d’éducation sexuelle et de changement de comportement qui favorisent la compréhension de l’impact négatif du mariage des enfants sur les filles et sur la société dans son ensemble.

Il en va de même pour l’autonomisation des filles grâce à l’éducation et à d’autres opportunités qui augmentent leur capacité d’agir et diminuent leur vulnérabilité aux violations des droits humains.

La prévention du mariage des enfants doit également être pleinement intégrée aux stratégies d’atténuation du changement climatique et de réponse aux catastrophes. L’Afrique subit le plus gros du réchauffement climatique, avec des phénomènes météorologiques extrêmes, des sécheresses prolongées et des pénuries alimentaires qui intensifient les difficultés économiques, les conflits et les migrations forcées.

Les filles sont particulièrement vulnérables, car les familles peuvent considérer le mariage de leurs filles comme une stratégie pour faire face aux difficultés financières et comme un moyen de les protéger des risques accrus de violence et d’exploitation sexuelles que l’on retrouve dans des environnements instables.

La mise en place de lois adéquates est la base sur laquelle repose l’accès à la protection et à la justice. Mais ce n’est que grâce à une approche multidimensionnelle défendue par les gouvernements que nous pourrons créer un avenir dans lequel chaque enfant et chaque jeune femme d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe pourra atteindre son plein potentiel, libéré des entraves du mariage des enfants et de la maternité précoce.

Divya Srinivasan est responsable mondial de la lutte contre les pratiques néfastes chez Equality Now.

