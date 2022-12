Pour Messi et l’Argentine, l’attente (supplémentaire) en vaut la peine

La France sentait le sang ; L’Argentine ne pouvait rien faire d’autre que s’accrocher pour la prolongation. Messi s’est de nouveau réveillé, ramenant le ballon à la 108e minute après que le gardien Hugo Lloris ait fait un arrêt sur Lautaro Martínez.

Une fois de plus, Messi a été submergé par des coéquipiers en délire. Une fois de plus, il s’est tenu devant les fans argentins, pompant ses bras, une idole et ses adorateurs. Et une fois de plus, Mbappé ne serait pas démenti, n’accepterait pas un petit rôle dans l’histoire de quelqu’un d’autre. Nicolás Otamendi d’Argentine a commis une faute sur Randal Kolo Muani de France ; Mbappé a inscrit le penalty. Le jeu irait jusqu’au bout, jusqu’à la douce cruauté des penaltys.

Là, pour une fois, ce ne serait pas Messi — ou Mbappé — qui porterait le coup décisif. Ils ont tous les deux marqué. Mais peu importe comment les équipes essaient de manipuler l’ordre, de diriger le destin, les tirs au but sont, invariablement, un lieu pour les héros improbables et les méchants malheureux. Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni ont manqué pour la France, laissant Gonzalo Montiel, un arrière droit méconnu, aux côtés de son pays et de l’héritage de Messi, sur ses épaules.

Le bruit que les supporters argentins ont émis lorsque le ballon a frappé le filet a semblé percer le ciel. L’attente de Messi, enfin, était terminée.