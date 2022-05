Pour maintenir Poutine et ses oligarques à flot, il faut un système

La corruption “sert d’impôt régressif, c’est comme Robin Hood à l’envers”, m’a dit Persson. “Toutes les ressources sont déplacées vers le haut du système, au grand détriment de la majorité de la population.”

La preuve la plus évidente de cette dynamique de corruption en Russie se trouve dans les propriétés de luxe et les mégayachts appartenant aux hauts fonctionnaires et à leurs proches collaborateurs. Mais le mal est plus profond, atteignant la vie des gens ordinaires et les privant non seulement des services et des biens gouvernementaux qui sont détournés vers des poches privées, mais souvent de leurs droits fondamentaux.

Ivan Golunov, l’un des journalistes d’investigation les plus connus de Russie, a passé des années à rendre compte avec ténacité de la corruption au sein du gouvernement de la ville de Moscou, découvrant des preuves d’accords de copinage, d’argent manquant et de services publics défaillants. En 2019, il a été arrêté pour de fausses accusations de drogue, battu et emprisonné.

Après un tollé sans précédent dans les médias russes et à l’étranger, il a été libéré et les poursuites ont été abandonnées. Mais le message était clair : ceux qui tentent de briser la culture de la corruption risquent de perdre leur sécurité, leur liberté ou même leur vie.

Un peu de démocratie, mais pas assez

Mais pourquoi la corruption en Russie est-elle devenue si grave ? La réponse, et peut-être contre-intuitive, se trouve dans la démocratisation.