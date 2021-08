Pour lutter contre les mensonges sur les vaccins, les autorités recrutent une « armée d’influenceurs »

Mme Zeiler a rapidement accepté, rejoignant une vaste campagne axée sur la personnalité pour faire face à un défi de plus en plus urgent dans la lutte contre la pandémie : vacciner les masses jeunes, qui ont les taux de vaccination les plus bas de tous les groupes d’âge éligibles aux États-Unis.

« Il y a un besoin énorme de sensibiliser les 12-18 ans », a écrit Village Marketing dans le courrier électronique professionnel de Mme Zeiler. « Nous avançons rapidement et n’avons que quelques créneaux disponibles à pourvoir, alors veuillez nous en informer dès que possible. »

Moins de la moitié de tous les Américains âgés de 18 à 39 ans sont complètement vaccinés, contre plus des deux tiers des plus de 50 ans, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Et environ 58% des personnes âgées de 12 à 17 ans n’ont pas encore reçu de vaccin.

Pour atteindre ces jeunes, la Maison Blanche a enrôlé une armée éclectique de plus de 50 streamers Twitch, YouTubers, TikTokers et la pop star de 18 ans Olivia Rodrigo, tous avec un énorme public en ligne. Les gouvernements des États et locaux ont lancé des campagnes similaires, payant dans certains cas des « micro-influenceurs locaux » – ceux qui comptent entre 5 000 et 100 000 abonnés – jusqu’à 1 000 $ par mois pour promouvoir les vaccins Covid-19 à leurs fans.

Les efforts sont en partie une contre-attaque contre une marée montante de désinformation sur les vaccins qui a inondé Internet, où les militants anti-vaccins peuvent être si virulents que certains jeunes créateurs disent qu’ils ont choisi de garder le silence sur les vaccins pour éviter un contrecoup politisé.