Pour lutter contre le blanchissement des coraux, le Kenya se tourne vers les nurseries récifales

WASINI, Kenya (AP) – À quelques minutes du continent kenyan, l’île densément boisée de Wasini est l’une des nombreuses lignes de départ des efforts de restauration des récifs coralliens dans l’ouest de l’océan Indien. Par une rare journée calme pendant la saison de la mousson normalement turbulente, quatre plongeurs, portant un équipement de mesure, des chaussures et des brosses à dents, sont descendus à tour de rôle sur le site de restauration du récif du fond marin sur le canal Shimoni.

“Nous utilisons des fragments de corail prélevés sur des populations sauvages pour établir les nurseries”, a expliqué le plongeur Yatin Patel, avant de se glisser dans les eaux turquoises. “Après avoir grandi, ils sont emmenés dans le jardin de corail.” Patel et son équipe, qui font partie de la fondation REESolution, nettoient les pépinières de coraux et mesurent la taille des coraux en croissance, qui sont soutenus par des tuyaux en plastique et des filets en acier à structure pyramidale.

La zone marine, gérée conjointement par la fondation et la communauté de l’île, a planté plus de 8 000 coraux par an depuis 2012 et placé environ 800 structures de récifs artificiels dans le chenal dans le but de restaurer les jardins de corail de Wasini. Mais le projet est menacé par des coûts croissants et un port de pêche prévu à Shimoni, à seulement 3 kilomètres (1,9 miles) sur la côte kenyane.

La Conférence des Nations Unies sur les océans, qui débute lundi à Lisbonne, au Portugal, devrait remettre à l’ordre du jour les efforts de protection et de restauration des récifs coralliens. Les petits États insulaires et les nations africaines côtières suivront l’accès aux mécanismes de “financement bleu”, y compris un programme de financement des récifs coralliens de 625 milliards de dollars visant à protéger et restaurer les efforts ainsi qu’à protéger les communautés qui dépendent des océans pour leur subsistance. Les engagements antérieurs de l’Union européenne en matière de restauration des récifs et d’assurance des récifs coralliens seront également abordés.

La menace du déclin des populations de poissons en raison de la mort des coraux s’ajoute aux malheurs des communautés d’Afrique de l’Est, dont des millions sont déjà confrontées à une aggravation de la crise alimentaire en raison d’une sécheresse prolongée dans l’est et la Corne de l’Afrique, ainsi qu’aux effets d’entraînement de la guerre en Ukraine. Début mars, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a lancé un terrible avertissement sur les menaces auxquelles sont confrontés les pays côtiers et insulaires africains et sur l’effondrement complet des coraux dans l’ouest de l’océan Indien.

L’initiative de corail de l’île Wasini est l’une des nombreuses disséminées sur les côtes occidentales de l’Afrique, après une série de graves épisodes de blanchissement des coraux dus au réchauffement des eaux océaniques. Après une année 1998 particulièrement dévastatrice, due en grande partie au phénomène météorologique naturel El Nino, d’immenses étendues de coraux de l’océan Indien – de la Somalie à l’Afrique du Sud – ont été durement touchées.

Le blanchissement des coraux se produit lorsque des températures extrêmes et l’éblouissement du soleil déclenchent simultanément l’élimination des algues par les coraux, les faisant blanchir. Les coraux peuvent survivre à des événements de blanchissement, mais sont soumis à un stress plus important et ne peuvent pas soutenir efficacement la vie marine, menaçant les populations qui en dépendent.

Tim McClanahan, zoologiste principal de la conservation à la Wildlife Conservation Society, a déclaré que 1998 n’était pas le premier événement de ce type – il y en a eu un en 1983, et depuis lors, il y en a eu trois au cours des deux dernières décennies, en 2005, 2010 et 2016. La prévalence du blanchissement massif des coraux le long de l’ouest de l’océan Indien inquiète les scientifiques depuis des décennies et des études intensives pour comprendre et cartographier les interventions visant à enrayer le phénomène sont en cours. Bon nombre de ces événements de blanchissement sont directement liés au changement climatique, a déclaré McClanahan.

Le projet de restauration du corail Wasini, qui a débuté en 2012, a suivi les traces de Nature Seychelles, une organisation non gouvernementale de conservation de l’archipel des Seychelles qui a lancé le premier exercice de replantation de corail de l’océan Indien occidental la même année et qui se poursuit depuis plus d’une décennie. plus tard. Un projet similaire a été entrepris en Tanzanie.

Mais les coraux de Wasini en particulier sont en mauvais état, a déclaré McClanahan.

« Certaines régions de Tanzanie, du Mozambique et de Madagascar sont en meilleur état. Nous travaillons pour protéger ces récifs », a-t-il déclaré. Il a fait valoir que les programmes de protection ont beaucoup plus de succès que ceux qui visent à restaurer les coraux mal blanchis.

“Nous avons trouvé cela cher et à long terme, de nombreux coraux que nous avons plantés sont morts”, a-t-il déclaré à propos des tentatives de restauration des coraux de la Wildlife Conservation Society. “Les efforts de restauration ne résoudront pas ce problème à grande échelle.”

Le projet de restauration des récifs de Wasini est également confronté à la menace de destruction et de pollution due au projet de construction d’un port de pêche en haute mer à Shimoni. Le port est l’un des principaux engagements pris par le gouvernement kenyan lors du premier sommet des Nations Unies sur l’océan à Nairobi en 2018 et sera réitéré lors du sommet de suivi à Lisbonne lundi.

Selon le rapport d’évaluation de l’impact environnemental obtenu par l’Associated Press, la construction du port portera atteinte aux coraux, poissons et autres organismes marins en raison des panaches massifs qui seront générés par le dragage.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press