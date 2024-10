Pour lutter contre la désinformation, les médias mettent en place des plans pour lutter contre les fausses informations diffusées le soir des élections.

NEW YORK– Alors que les médias se préparent pour la soirée électorale, ils ne se concentrent pas uniquement sur ce qui se passe. Ils surveillent ce qui ne fonctionne pas.

Plusieurs plans de lutte contre la désinformation sont en place dans les rédactions qui suivront le point culminant d’une campagne âprement disputée le 5 novembre. L’Associated Press et d’autres prendront des mesures spéciales pour expliquer ce qu’ils font. Le New York Times charge des journalistes de parcourir Internet à la recherche des premiers signes de nouveaux complots. Un journaliste de NPR recherchera les méfaits créés par l’intelligence artificielle. ABC News a essayé les « pré-superposés » pour préparer ses téléspectateurs.

Fausses histoires qui ont infecté le débat politique après l’ouragan Hélène cet automne nous rappellent à quel point les choses peuvent se propager rapidement.

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est la rapidité avec laquelle la désinformation circule et le manque de contrôle qu’une agence de presse – quelle qu’elle soit – exerce sur cela », a déclaré Julie Pace, rédactrice en chef et vice-présidente principale d’Associated Press. .

« La seule chose que nous pouvons faire est de nous assurer que nous remplissons l’espace avec des informations factuelles aussi rapides et précises que possible, pour essayer de garantir que, à mesure que la désinformation se propage, les reportages fondés sur les faits le sont également. « , a déclaré Pace.

Le rôle particulier de l’AP le soir des élections consiste à compiler les résultats de centaines d’élections à travers le pays et à lancer des appels aux gagnants et aux perdants en tenant compte des données brutes, des sondages et des tendances des élections passées. Tout au long de la campagne, le point de vente a des histoires écrites qui montrent comment cela se fait et, le soir des élections, il détaillera spécifiquement pourquoi il a lancé des appels à des États individuels pour la course à la présidentielle.

D’autres organisations font des promesses similaires, notamment en indiquant clairement aux gens qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions. « Mon mantra le soir des élections est une transparence radicale », a déclaré Rick Klein, chef du bureau d’ABC News à Washington.

Le Times ramènera sur son site Internet l’invention la plus angoissante depuis un certain temps pour la couverture électorale de la nuit : l’aiguille, qui change tout au long de la soirée pour mesurer la probabilité de victoire des candidats à la présidentielle. Cette fois, il sera accompagné de documents plus détaillés expliquant ces mouvements, a déclaré Matthew Ericson, rédacteur en chef adjoint.

Le journal charge également des journalistes, le soir des élections, de parcourir Internet à la recherche de théories du complot, dans le but de démystifier les fausses informations le plus rapidement possible.

Le suivi des efforts de désinformation s’est poursuivi tout au long de la campagne, à l’instar des organisations qui ont rendu compte des faits. fausses allégations d’abus contre le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz, que les responsables du renseignement soupçonnent d’origine russe. Les mensonges ont abondé après Hélène en septembre, impliquant le contrôle des conditions météorologiques et la retenue d’argent dans les zones dominées par les Républicains.

NBC News dispose d’une équipe de surveillance du vote qui travaillera le jour du scrutin pour surveiller les efforts de désinformation et a désigné 30 journalistes comme « capitaines de comté » pour surveiller les zones où les élections devraient être particulièrement serrées. PBS travaille avec l’équipe de vérification des faits de PolitiFact le soir des élections.

Tout en regardant, les journalistes devront se demander si une fausse théorie retient suffisamment l’attention pour mériter d’être démystifiée, ou si son apparition ne fait que l’amplifier. C’est la préoccupation la plus courante de Tim Richardson, programme de journalisme et de désinformation directeur de PEN America, obtient lorsqu’il forme les journalistes sur la manière de gérer les fausses informations.

« Si c’est quelque chose que vous ne voyez que sur une plate-forme marginale, laissez-le reposer », a déclaré Richardson. « Mais si c’est quelque chose qui atteint un niveau tel qu’une grande partie du public le remarque et gagne du terrain, alors vous devriez intervenir et le démystifier. »

Les périodes d’incertitude lors d’élections serrées sont des points vulnérables. « Je crains que de mauvais acteurs viennent combler le vide », a déclaré Richardson.

En 2020, les agences de presse n’ont pas déclaré Joe Biden vainqueur jusqu’au samedi suivant le jour du scrutin. Klein a déclaré qu’il est important que les journalistes fassent savoir aux gens que de tels retards dans le décompte des votes ne signifient pas nécessairement que quelque chose de néfaste se passe. Cela peut simplement prendre du temps pour bien faire les choses.

Mais il y a quatre ans, c’est à cette époque que le faux récit de l’ancien président Donald Trump selon lequel il avait été trompé a pris racine. Son discours aux petites heures de la soirée électorale, alléguant une fraude et affirmant qu’il avait remporté des États où il n’avait pas mis à rude épreuve les chaînes de télévision qui diffusaient ses propos en direct. Si quelque chose de similaire se produit cette année, que ce soit dans des discours publics ou lors d’interviews, les réseaux devront envisager de réduire les émissions ou être prêts immédiatement à procéder à des vérifications des faits.

ABC News a diffusé cet automne une série « Protégez votre vote » qui met en lumière de fausses histoires déjà répandues et dont on peut s’attendre à ce qu’elles s’intensifient à l’approche ou le jour du scrutin, parmi lesquelles le « mythe » selon lequel il y aura un flot de voix. électeurs non-citoyens. De même, Scott Pelley dans « 60 Minutes » de CBS et Laura Barron-Lopez dans « NewsHour » de PBS ont réalisé de nombreux reportages sur la façon dont les fausses histoires de fraude électorale se sont répandues en Arizona.

« Pour nous, cela ne commence ni ne s’arrête avec le jour du scrutin », a déclaré Klein.

Une équipe de désinformation de NPR a examiné la question sous plusieurs angles, comme le rôle de l’intelligence artificielle et l’influence d’autres pays, et a passé beaucoup de temps à démystifier la théorie selon laquelle il y aurait un flot de votes non-citoyens, a déclaré Eric Marrapodi, vice-président des programmes d’information. Bien que NPR couvre en direct la soirée électorale de 19 heures à 3 heures du matin, heure de l’Est, le réseau de radio attire traditionnellement plus d’auditeurs le lendemain matin, a-t-il déclaré.

« Nous devons nous assurer de bien vérifier tout », a déclaré Marrapodi.

Les médias ressentent le poids de leur responsabilité, d’autant plus qu’ils ont été freinés par la métastase de la désinformation.

« Les gens ne savent plus quoi croire parce que notre écosystème d’information est devenu tellement pollué à bien des égards », a déclaré Richardson, un ancien journaliste du Washington Post.

« C’est l’un des services les plus essentiels que nous proposons en tant qu’agence de presse », a déclaré Carrie Budoff Brown, vice-présidente principale pour la politique de NBC News. « Bien faire les choses est une priorité absolue. C’est l’une des plus grandes soirées pour les gens qui nous suivent pour obtenir des informations factuelles. Nous devons y parvenir. Nous ne pouvons pas faiblir.

La couverture médiatique des soirées électorales a considérablement changé depuis l’époque où l’exactitude du décompte et de l’analyse était la principale préoccupation. Richardson espère que les médias sont préparés à ce qui va arriver.

« J’ai l’impression que nous sommes en quelque sorte en territoire inconnu et je ne sais pas ce qui va en sortir », a-t-il déclaré. « J’espère que les journalistes sont prêts. Je pense qu’ils le sont.

David Bauder écrit sur les médias pour l’AP. Suivez-le à http://x.com/dbauder.