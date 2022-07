Pour l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, l’argent mondial ressemble à de l’or

La deuxième place aux championnats du monde était hors de propos pour la meilleure sauteuse en hauteur d’Ukraine, Yaroslava Mahuchikh.

“Pour moi, c’est de l’or”, a-t-elle déclaré mardi soir, alors qu’elle regardait son prix nouvellement remporté, un prix auquel personne n’aurait eu raison de s’attendre il y a quatre mois après avoir fait un voyage de trois jours en voiture pour fuir sa ville natale et s’enfuir du bombardement.

Mahuchikh est partie peu de temps après que son pays a été assiégé par l’armée russe. La guerre fait rage. Bien que des milliers de civils et de soldats meurent, Mahuchikh a estimé qu’il était de son devoir de continuer à faire ce qu’elle fait le mieux, ne serait-ce que pour donner aux gens chez eux de quoi être heureux. Et, dit-elle, pour montrer que l’Ukraine est forte.

« Nous nous battrons pour notre indépendance et pour notre territoire », a-t-elle déclaré. “Et bien sûr, enfin, nous allons gagner.”

A lire aussi : Championnats du monde d’athlétisme 2022 : l’Australienne Eleanor Patterson décroche l’or au saut en hauteur

Elle est entrée dans le plus grand concours de saut en hauteur de l’année en tant que favorite, en partie parce que la triple championne en titre, Maria Lasitskene, est originaire de Russie et n’a pas été autorisée à participer à des événements majeurs en raison de la guerre.

L’Ukrainienne a terminé derrière la surprenante Eleanor Patterson d’Australie, qui a raté moins que Mahuchikh à 2,02 mètres (6 pieds, 7 1/2 pouces), ce qui a fait la différence entre la première et la deuxième.

Pourtant, c’était une soirée à célébrer pour l’Ukraine et pour Mahuchikh, qui a déclaré avoir ressenti la chaleur des tribunes, où les drapeaux ukrainiens jaunes et bleus parsemaient quelques sièges et où les fans l’acclamaient avant chaque saut.

“Maintenant, tout est pour notre peuple ukrainien, et tout ce que vous faites, vous voulez montrer de bons résultats”, a-t-elle déclaré.

La médaille d’argent s’ajoute à l’or qu’elle a remporté aux championnats du monde en salle en mars. Cela s’est produit peu de temps après qu’elle ait échappé à sa ville natale de Dnipro, qui avait été attaquée par la Russie et, a-t-elle dit, est assiégée aujourd’hui.

Elle est l’une des 22 athlètes ukrainiennes à Eugene cette semaine pour les championnats, qui se sont toutes entraînées loin de chez elles – certaines au Portugal, d’autres en Espagne, d’autres encore en Pologne et Mahuchikh plus récemment en Californie après des escales en Serbie, en Allemagne et Turquie.

Sa coéquipière, Iryna Gerashchenko, a terminé quatrième – également un résultat spectaculaire compte tenu de son sort après que des bombes ont commencé à tomber près de chez elle à Kyiv. Après s’être réfugiée dans le sous-sol de ses parents pendant environ une semaine, elle est partie sans crampons et s’est entraînée un temps en chaussures de tennis.

A lire aussi : Championnats du monde d’athlétisme 2022 : les champions olympiques Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen et Daniel Stahl échouent lors d’une journée de surprises

« Les choses vont un peu mieux, mais en même temps, la guerre continue », a déclaré Gerashchenko, dont le saut de 2 mètres (6 pieds, 6 3/4) était un record personnel. « C’est très difficile de vivre la vie d’avant, la vie d’avant. Mais je suis très heureux que mes parents soient en sécurité.

La médaille de Mahuchikh en donne deux à l’Ukraine à mi-parcours des championnats du monde.

Un soir plus tôt, Andriy Protsenko avait remporté le bronze au saut en hauteur masculin. Sa victoire survient des mois après avoir été piégé pendant près de six semaines dans sa ville natale de Kherson, située près de la péninsule de Crimée et sous occupation russe.

“Cela m’a fait réaliser que tout est possible”, a déclaré la coureuse de haies ukrainienne Anna Ryzhykova, qui a terminé deuxième de sa course préliminaire peu de temps avant que Mahuchikh n’entre sur le terrain. « Il s’est entraîné un mois dans une ville occupée où il risquait sa vie. C’est incroyable.”

Le président de World Athletics, Sebastian Coe, était présent. Sa fédération a été l’une des premières à bannir les Russes de ces événements majeurs, une décision prise, a-t-il dit, car il n’y avait pas d’équité à autoriser des athlètes d’un pays agresseur alors que ceux du pays attaqué vivaient des existences si fragiles.

“Certains d’entre eux vivent dans leurs camps d’entraînement et ne peuvent pas rentrer chez eux, certains se demandent où sont leurs proches”, a déclaré Coe. « Leurs maisons ont été détruites. C’est inconcevable. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait cela dans son cadre de référence.

Mahuchikh a déclaré que sa mère, sa sœur et sa nièce étaient en sécurité en Allemagne. Son père et son grand-père restent à Dnipro, où elle dit qu’ils peuvent parfois entendre des tirs d’artillerie.

Il n’y a pas de calendrier pour quand elle pourrait retourner dans son pays d’origine pour montrer la médaille d’argent.

“J’aimerais pouvoir revenir à notre aéroport, parler à nos journalistes et à nos proches”, a-t-elle déclaré. « Mais je ne peux pas le faire maintenant. Les Russes m’ont saisi cette opportunité.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.