Pour l’Ukraine, tant de succès inattendus, et pourtant il reste encore beaucoup à faire

Une guerre séparée, sur les infrastructures

Alors que les soldats russes sont sur la défensive sur les champs de bataille du sud et de l’est, Moscou a ouvert ce qui équivaut à une guerre séparée : des frappes de missiles et de drones visant à détruire les infrastructures de l’Ukraine, dégradant la qualité de vie de millions de civils dans le but de les démoraliser .

La semaine dernière, la Russie a lancé son plus grand bombardement de la guerre visant des centrales électriques, des sous-stations, des installations de gaz naturel et des aqueducs – une campagne de dévastation soutenue rarement tentée auparavant.

Le colonel Yuriy Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, a déclaré lundi que l’armée disposait de “sources d’énergie autonomes”, de sorte que les problèmes avec le réseau national n’affectent pas directement les soldats sur le front. Et il a dit que les attaques motivent les soldats dont les familles endurent les épreuves, renforçant leur détermination à se battre.

Mais les frappes pèsent sur le système de défense aérienne de l’Ukraine, a reconnu le colonel Ihnat. Il a déclaré que l’Ukraine tire en moyenne deux missiles sur chaque fusée russe dans l’espoir d’augmenter ses chances de succès, et qu’elle a maintenant besoin de plus de munitions et de systèmes de défense aérienne pour suivre le rythme. De plus, a-t-il dit, la Russie utilise des drones relativement bon marché pour épuiser les défenses aériennes ukrainiennes.

Le colonel Ihnat a déclaré ce week-end que les bombardements de missiles avaient pour but de forcer Kyiv à la table des négociations.