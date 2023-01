Pour l’Ukraine, qu’est-ce que les chars allemands Leopard 2 ont de si spécial ?

D’autres pays ont proposé différents chars, comme la Grande-Bretagne, qui a promis 14 modèles Challenger 2 au début du mois. Mais la vitesse et la facilité d’utilisation du Leopard 2 – ainsi que le fait qu’il en existe déjà un grand nombre en Europe – les ont rendus plus attrayants pour Kyiv.

Alors que la guerre en Ukraine approche de son premier an, Kyiv pousse les alliés occidentaux à fournir des chars de combat modernes pour son combat contre les forces russes. Et il y a un modèle particulier que les Ukrainiens veulent – le Leopard 2 de fabrication allemande.

Dans une déclaration La semaine dernière, les ministres ukrainiens des Affaires étrangères et de la Défense ont déclaré que s’ils saluaient la “décision audacieuse et opportune” de la Grande-Bretagne d’envoyer un escadron de chars Challenger 2, ils n’étaient “pas suffisants pour atteindre les objectifs opérationnels”. Ils ont ensuite lancé un appel aux pays “qui ont des chars Leopard 2 en service” pour qu’ils les envoient en Ukraine.

Il a été conçu par le producteur d’armes ouest-allemand Krauss-Maffei Wegmann pour remplacer le char Leopard d’origine, qui est entré en service en 1965. Le Leopard 2 est plus avancé que la plupart des chars de l’ère soviétique déployés par les forces russes et ukrainiennes.

Même les anciennes versions du réservoir ont des optiques modernes, y compris l’imagerie thermique, qui lui permettent de fonctionner jour et nuit, ainsi qu’un grossissement et un télémètre laser pour suivre les cibles. Les chars sont construits pour se déplacer rapidement, avec une vitesse maximale d’environ 70 km/h malgré leur poids de 55 tonnes, selon le constructeur.

Le réservoir est alimenté par un moteur diesel, qui est relativement facile à ravitailler et donne au véhicule une autonomie étendue d’environ 210 miles sur route. Il utilise également des munitions OTAN standardisées de 120 mm, ce qui permettrait à l’Ukraine d’accéder à un plus grand nombre de fournisseurs que ses chars actuels, qui nécessitent 125 mm.

Les chercheurs estiment qu’il y a plus de 2 000 chars Leopard 2 en Europe. On pense que plus de la moitié sont les anciennes variantes 2A4 et 2A5, dont plus de 200 entreposées en Allemagne même, selon à l’Institut international d’études stratégiques.