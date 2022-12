Pour l’Ukraine, le dirigeant hongrois Viktor Orban est un autre problème à côté

Commentez cette histoire Commentaire

MUKACHEVO, Ukraine – Un dirigeant autoritaire, connu pour réprimer l’opposition politique et utiliser sa presse nationale comme son propre porte-parole, insiste sur le fait que les Ukrainiens qui parlent sa langue ont besoin de protection et d’aide financière, et il autorise son gouvernement à délivrer des passeports, illégalement, aux citoyens ukrainiens . Les habitants des villes frontalières s’informent de la télévision étrangère, ne se sentent pas plus proches de Kyiv que de la capitale nationale voisine et s’agitent devant les monuments de leur patrimoine démolis par les autorités ukrainiennes. Cela ressemble-t-il à une influence russe dans l’est de l’Ukraine ? En fait, c’est le rôle de la Hongrie dans l’ouest de l’Ukraine.

Les tensions entre l’Ukraine et la Hongrie, qui partagent une frontière de 85 milles, ne sont guère de l’ampleur du conflit de l’Ukraine avec la Russie, maintenant dans son 10e mois de guerre meurtrière et destructrice.

Mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban est un autre voisin profondément problématique pour Kyiv : maintenir des liens chaleureux avec le président russe Vladimir Poutine, faire obstacle à plusieurs reprises aux sanctions de l’Union européenne contre Moscou et insister sur le fait que l’Ukraine devrait subir des pressions pour négocier un accord de paix.

Bien que la Hongrie fasse partie de l’OTAN, Orban a refusé d’autoriser le transport d’armes occidentales à travers le territoire hongrois. Il est sans doute le maillon le plus faible dans les efforts visant à préserver le soutien international à l’Ukraine, lui donnant un effet de levier à Kyiv, Bruxelles et Washington.

Andras Racz, expert de la Hongrie et de la Russie au Conseil allemand des relations étrangères, a déclaré que la raison était simple : la Hongrie enclavée dépend du pétrole et du gaz russes bon marché, ce qui permet à Orban de maintenir les prix de l’énergie bas et de gagner des voix.

“Ce que nous avons vu de Viktor Orban depuis février a été motivé par des considérations de politique intérieure”, a déclaré Racz. « Si vous voulez résumer : ce n’est pas pour irriter les Russes, ce n’est pas pour leur donner un prétexte pour couper le flux de gaz ou de pétrole. S’ils le faisaient, a déclaré Racz, “ce serait un désastre économique pour la Hongrie”.

Au fur et à mesure que la guerre progressait, les relations d’Orban avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sont devenues plus glaciales. Les deux se sont affrontés publiquement, Zelensky accusant le Hongrois d’indifférence impitoyable à l’égard de la souffrance des Ukrainiens – une accusation qu’Orban nie.

La Hongrie a accueilli plus d’un million de réfugiés de guerre ukrainiens et fourni des centaines de millions de dollars d’aide humanitaire à l’Ukraine. Mais Orban, partisan de la «démocratie chrétienne illibérale» et héros des populistes d’extrême droite, cultive sa propre marque de nationalisme hongrois revanchard et a même fait soupçonner qu’il pourrait un jour tenter de récupérer les terres hongroises en Ukraine.

Le mois dernier, Orban a été photographié lors d’un match de football portant un foulard avec une empreinte d’une carte historique de la Hongrie qui comprenait des parties de l’Ukraine et d’autres pays voisins. Les responsables ukrainiens ont convoqué l’ambassadeur de Hongrie à Kyiv pour s’expliquer et ont publié une déclaration se plaignant que les actions d’Orban n’avaient “pas contribué au développement de relations de bon voisinage”.

En mars, un mois après le début de la guerre, les tensions ont éclaté au grand jour lorsque Zelensky a réprimandé Orban pour sa réticence à imposer des sanctions alors même que la Russie détruisait la ville de Marioupol.

Dans une adresse vidéo aux dirigeants de l’UE, Zelensky a déclaré : « Écoutez, Viktor, savez-vous ce qui se passe à Marioupol ? Et vous hésitez à imposer des sanctions ou non ? Et vous hésitez à commercer avec la Russie ou non ? Il n’y a pas le temps d’hésiter. Il est déjà temps de décider.

Lors des élections nationales d’avril, après s’être présenté sur une plate-forme de non-intervention dans la guerre – et avoir été réélu par une large marge – Orban a cité Zelensky comme un « opposant » aux côtés des « bureaucrates bruxellois », « l’empire Soros » et « le courant dominant international ». médias.”

En novembre, la présidente hongroise Katalin Novak, membre du parti d’Orban, le Fidesz, s’est rendue à Kyiv en signe de soutien. Mais ce mois-ci, la Hongrie a temporairement bloqué un effort de l’UE visant à approuver environ 19 millions de dollars de prêts d’urgence pour l’Ukraine. Budapest a également bloqué un boycott européen du pétrole russe.

Sur Twitter, Orban a déclaré que c’était une “fausse nouvelle” qu’il ne voulait pas aider l’Ukraine mais que les prêts devraient être accordés par chaque pays de manière bilatérale, et non par l’UE.

Lors d’une conférence de presse de fin d’année mercredi, Orban a déclaré que “la majeure partie de l’Europe” avait été “entraînée” dans la guerre et a réitéré ses appels à l’Ukraine pour qu’elle négocie avec la Russie. Les pays fournissant des armes étaient “jusqu’aux chevilles”, et ceux qui “financent entièrement” étaient “dans la guerre jusqu’au cou”, a-t-il dit. “Ce n’est pas notre guerre”, a-t-il ajouté.

Budapest a perdu près des deux tiers de son territoire après la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, plus de 2 millions de Hongrois vivent à l’étranger, dont environ 130 000 en Ukraine.

La plupart vivent en Transcarpatie, une zone pauvre et principalement rurale sur le côté ouest des montagnes des Carpates, qui appartenait autrefois à la Hongrie, ce qui en fait une petite minorité des 1,3 million d’habitants de la région – et un nombre infime par rapport aux 4 millions ou plus d’ethnies. Russes vivant dans l’est de l’Ukraine avant 2014.

Pourtant, malgré le petit nombre, la région est devenue un foyer de tensions entre Kyiv et Budapest. La défense et le soutien des communautés hongroises ont été au cœur de l’emprise d’Orban sur le pouvoir.

Environ 40 % des Ukrainiens considèrent la Hongrie comme une « nation ennemie », troisième après la Russie et la Biélorussie, selon une enquête réalisée en octobre par la société de sondage ukrainienne Rating.

En Transcarpatie, ce mécontentement peut être brutal. En octobre, des responsables de Moukatchevo – à une demi-heure de route de la frontière hongroise et connue sous le nom de Munkacs en hongrois – ont démantelé une grande statue de turul, un oiseau ressemblant à un faucon de la mythologie hongroise.

La statue en laiton sombre avait une envergure d’environ 15 pieds, pesait près d’une tonne et, depuis 2008, se tenait au sommet d’une tour du château de Palanok, une imposante forteresse où vivait autrefois la noblesse hongroise. C’était un symbole du passé hongrois de la Transcarpatie et un rappel des liens autrefois chaleureux entre Budapest et Kyiv.

Aujourd’hui, cependant, il repose en quatre morceaux, derrière une porte cadenassée du château. À sa place se dresse maintenant un énorme “tryzub” – le trident qui est le symbole national de l’Ukraine. Les responsables de Moukatchevo assurent que la statue sera bientôt réassemblée et fera partie d’une exposition de musée sur l’histoire de la Transcarpatie. Mais il n’occupera plus jamais une place de choix dans la ville, disent-ils.

“Il ne devrait y avoir que des symboles ukrainiens”, a déclaré le maire de Moukatchevo, Andriy Baloha. “La Transcarpatie est une terre ukrainienne – elle l’était, l’est et le sera. C’est un message au gouvernement hongrois.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a qualifié l’incident de “provocation inutile” et a sommé le chef de l’ambassade d’Ukraine de s’expliquer. Les responsables de Kyiv semblaient prendre leurs distances.

“Ils ont simplement craché sur l’âme de chaque Hongrois”, a déclaré Sandor Shpenik, chef de l’Association démocratique ukrainienne hongroise à Uzhgorod, la plus grande ville de Transcarpatie.

Le démantèlement du turul pourrait encore être un point d’éclair à l’avenir, selon certains, si des responsables hongrois ou des groupes d’extrême droite décident de le répéter. Pour l’instant, cela met en évidence la relation fragile entre Kyiv et Budapest – une relation qui peut être gâchée par l’acte d’un responsable local ou le choix d’une écharpe par le président. Cela souligne également le défi de Zelensky pour maintenir l’unité dans son pays ethniquement, religieusement et politiquement diversifié.

“J’ai vraiment peur que cela puisse être utilisé comme une question politique”, a déclaré Dmytro Tuzhanskyi, directeur de l’Institut pour la stratégie d’Europe centrale à Oujgorod et expert des relations ukraino-hongroises.

Dans le village de Rativtsi, à 15 km de la frontière hongroise, bon nombre des 1 300 habitants parlent peu ou pas d’ukrainien ou de russe, les nouvelles proviennent principalement de sources hongroises et la guerre peut sembler lointaine.

La Transcarpatie connaît des coupures de courant, mais a été épargnée par les frappes aériennes russes – un îlot de paix dans le conflit, disent les Hongrois locaux. Les loyautés sont locales – envers leurs villages, leur région et leur appartenance ethnique.

“Nous sommes en Transcarpatie – la guerre est en Ukraine”, a déclaré Monika, qui a parlé à condition que seul son prénom soit utilisé, étant donné qu’elle discutait de questions politiquement sensibles.

Budapest fournit un soutien financier important aux communautés hongroises et aux entreprises des pays voisins. Mais de nombreux Ukrainiens y voient une ingérence dans les affaires intérieures de leur pays.

D’autres acceptent l’argent. Le maire Zoltan Babjak de Berehove, la plus grande ville ethnique hongroise de Transcarpatie, a déclaré que l’aide de Budapest était nécessaire pour remplir son budget à court d’argent.

Cela garantit également que la culture hongroise ne disparaîtra pas de la Transcarpatie – un endroit où les Hongrois vivent depuis près de mille ans. Des dizaines de milliers de Hongrois de souche ont quitté la région à la recherche de travail. “Notre intention est de rester là où nous sommes”, a déclaré Babjak.

Budapest a également délivré des passeports à plus de un million de Hongrois de souche vivant à l’étranger – qui se sont révélés être un bloc électoral fiable pour Orban. Mais la double nationalité est illégale en Ukraine. En 2018, des responsables ukrainiens ont expulsé le consul de Hongrie en Transcarpatie et ouvert une enquête pour «haute trahison» après la fuite d’une vidéo du consul délivrant des passeports à Berehove.

Les responsables de Budapest, à leur tour, accusent Kyiv de restreindre les droits des Hongrois de souche et de les forcer à s’assimiler, soulignant une loi linguistique de 2017 qui imposait une utilisation accrue de l’ukrainien. Conçue pour lutter contre l’influence de la Russie, la loi a également limité l’enseignement dans les écoles d’autres langues, comme le hongrois.

“Les Hongrois sont artificiellement chassés de la Transcarpatie”, a déclaré Janos Heder, pasteur de l’Église réformée hongroise d’Uzhgorod, dont la famille vit dans la région depuis plus de 500 ans.

En raison du problème linguistique, la Hongrie a bloqué la participation de l’Ukraine à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Bucarest le mois dernier. Szijjarto a déclaré sur Facebook que “jusqu’à ce que l’Ukraine rende les droits des Hongrois de Transcarpathie”, Budapest continuerait à bloquer de telles réunions avec l’Ukraine.

Orban a déclaré qu’il s’opposait à l’aide militaire à l’Ukraine, en partie par souci pour les Hongrois vivant en Ukraine. Aucun Hongrois, a-t-il dit, ne devrait être pris “entre l’enclume ukrainienne et le marteau russe”.

Mais de nombreux Ukrainiens hongrois soutiennent l’effort de guerre. Novak, le président hongrois, a déclaré que 500 membres de la communauté avaient “versé leur sang au front – ont perdu la vie ou ont été blessés”. Le Washington Post n’a pas pu vérifier ce chiffre de manière indépendante.

Christian Shkiryak, 30 ans, a grandi en Transcarpatie en parlant hongrois. Lorsque la Russie a envahi, lui et sa famille vivaient à Bucha, une banlieue de Kyiv désormais assimilée aux atrocités russes. Ils se sont échappés deux heures avant l’arrivée des Russes. De retour en Transcarpatie, il dit se sentir à la fois hongrois et ukrainien.

« J’ai grandi dans la culture hongroise ; J’aime les traditions; J’adore l’histoire », a-t-il déclaré. « J’aime tout de la Hongrie. Mais je n’aime pas cette Hongrie, la Hongrie d’Orban.

Morris a rapporté de Berlin. Andriy Sholtes à Uzhgorod, en Ukraine, a contribué à ce rapport.