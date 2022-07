Pour l’UE, la sortie de Johnson ne changera pas grand-chose ; dommage déjà fait

BRUXELLES (AP) – De ses jours attisant le sentiment anti-Union européenne avec des articles de journaux exagérés, à sa campagne populiste menant la Grande-Bretagne hors du bloc et reniant l’accord commercial post-Brexit qu’il a signé, le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson a été le fléau de Bruxelles depuis tant d’années.

Son impact sur la rupture des liens entre la Grande-Bretagne et l’UE a été tel qu’après que Johnson a été contraint d’annoncer jeudi qu’il démissionnerait, la nouvelle a suscité peu de jubilation publique dans les cercles européens. Au lieu de cela, il y avait juste l’acceptation engourdie de l’inévitable et la résignation que les choses ne seront plus jamais les mêmes.

“Il ne me manquera pas”, a déclaré le ministre français des Finances Bruno Le Maire, soulignant un mépris ouvert jamais vu depuis que les Européens ont salué la défaite de Donald Trump aux élections américaines en 2020. Et alors que les relations transatlantiques se sont rapidement redressées depuis l’arrivée du président Joe Biden, ne vous attendez pas à quelque chose de similaire avec un nouveau dirigeant britannique, ont déclaré des politiciens et des experts.

“Même avec un nouveau Premier ministre, je pense qu’il y aura probablement peu de changements dans la position du gouvernement britannique” sur les principaux problèmes du Brexit à l’origine des divisions actuelles, a déclaré David McAllister, le principal législateur de l’UE traitant avec le Royaume-Uni.

Guy Verhofstadt, qui était le meilleur parlementaire européen pendant toute la procédure de divorce du Brexit, a déclaré que l’impact de Johnson était tel qu’il y avait peu ou pas de chance qu’un autre Premier ministre conservateur puisse suivre une voie fondamentalement différente.

“Personne ne se fait d’illusion sur le fait que le départ de Johnson de Downing Street résout l’un des problèmes sous-jacents des relations entre le Royaume-Uni et l’UE”, a écrit Verhofstadt dans un article d’opinion pour The Guardian. “Les dégâts causés par le Premier ministre sortant, à travers le projet qu’il a instrumentalisé pour accéder au pouvoir, perdurent.”

Le Royaume-Uni a toujours été un membre tiède de l’UE depuis son adhésion au bloc en 1973. Lorsque Johnson a rejoint la presse bruxelloise il y a une trentaine d’années, il a souvent captivé son lectorat national avec des articles qui comportaient deux éléments fondamentaux : lumières, et ils avaient peu de rapport avec la réalité.

En tant qu’homme politique conservateur, il a pesé lors du référendum de 2016 sur l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE derrière des arguments pour quitter le bloc. Johnson a utilisé sa manière désinvolte et son style plaisant pour vendre les avantages d’un retrait de l’UE, ignorant parfois les faits. Il a joué un rôle clé dans la victoire de la campagne du Brexit lors du vote référendaire sur le Brexit de 2016.

Pourtant, le mépris n’a jamais été plus profond qu’au début de cette année lorsqu’il a commencé à réécrire unilatéralement des parties de l’accord post-Brexit qu’il a signé avec le bloc des 27 nations. L’accord a mis en place un système spécial en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, de sorte que le commerce avec la République d’Irlande – un membre de l’UE – pourrait se poursuivre sans établir de frontière physique.

« J’étais là face à face avec lui. Ligne pour ligne, virgule pour virgule, et il ne veut pas la respecter », s’est souvenu vendredi le négociateur en chef de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, toujours déconcerté par la tactique de Johnson.

“Les dommages à la réputation ont été énormes pour un pays et une société qui sont depuis longtemps fiers de leur culture profonde du” ma parole est mon lien “sans même un contrat écrit, sans parler d’un traité international”, a déclaré Michael Emerson du Centre for European Études politiques.

Le projet de loi visant à rompre unilatéralement l’accord sur le commerce en Irlande du Nord est toujours à la Chambre des communes, et il reste un espoir persistant que Londres pourrait se retirer du gouffre.

«Ils ont cette loi au Parlement, alors ils font des pas dans cette direction. Mais ils n’ont pas franchi la ligne », a déclaré Jan Lipavský, ministre des Affaires étrangères de la Tchéquie, qui assure la présidence de l’UE et est plus largement connue en anglais sous le nom de République tchèque.

Pourtant, un rapide coup d’œil sur les candidats probables à la relève n’inspire aucun espoir de changement fondamental, car il comprend plusieurs conservateurs qui ont passé des années à s’imprégner des stratégies conflictuelles de Johnson sur le Brexit.

“Si vous regardez les successeurs possibles, il n’y a personne qui rompra fondamentalement avec la ligne du Brexit”, a déclaré Rem Korteweg de l’Institut Clingendael à La Haye, aux Pays-Bas. “Le Parti conservateur a un noyau dominant du Brexit que vous devrez convaincre de devenir Premier ministre.”

Bien que les premières années du Brexit aient produit autre chose que la prime promise par Johnson, toute quête possible pour ramener le Royaume-Uni dans l’UE est également hors de question, le principal parti travailliste d’opposition se concentrant désormais pour tirer le meilleur parti du Brexit. situation à la place.

Non pas que l’UE veuille même accueillir le pays à bras ouverts.

Avec l’Ukraine, les problèmes économiques stimulés par l’inflation et les problèmes de migration, “leur assiette est pleine”, a déclaré Korteweg. “Ils n’attendent vraiment pas de pourparlers avec les Britanniques, qui chercheront de toute façon des exceptions et des exemptions”, a-t-il déclaré.

Barnier, qui a dirigé l’UE dans les pourparlers sur le Brexit pendant des années, ne le voit pas se produire non plus.

“Ce n’est pas un problème à portée de main”, a déclaré Barnier sur Sud Radio. “Très franchement, ce dont nous avons besoin, c’est d’un état d’esprit où le gouvernement britannique respecte les traités qu’il a négociés.”

Samuel Petrequin a rapporté de Prague. Jill Lawless à Londres et Frank Jordans à Berlin ont contribué à ce rapport.

Raf Casert et Samuel Petrequin, The Associated Press