M. Hancock a déclaré que les autorités sanitaires britanniques avaient identifié une nouvelle variante du virus à croissance plus rapide, qui, selon lui, pourrait expliquer pourquoi le nombre de cas augmente si rapidement dans la capitale, ainsi que dans certaines parties du sud et de l’est de l’Angleterre.

Cette décision brusque, annoncée au Parlement par le ministre de la Santé, Matt Hancock, fermera les pubs et restaurants de Londres, à compter de mercredi. Le déménagement intervient seulement 10 jours avant Noël et pourrait chasser les acheteurs qui se pressent normalement dans les rues Oxford et Regent à cette période de l’année.

La Grande-Bretagne, a déclaré M. Hancock, avait notifié à l’Organisation mondiale de la santé la nouvelle variante du virus, qu’elle avait détectée la semaine dernière. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que cela causait une maladie plus grave que les variantes existantes. Et il a déclaré qu’il était hautement improbable qu’il soit plus résistant à un vaccin, bien qu’il ait déclaré que les autorités procédaient toujours à des tests sur cette question.

«Nous devons mettre fin au cycle dévastateur de restrictions et de verrouillages répétés, regagner le soutien et la confiance du public et recommencer à vivre de manière durable», a déclaré Mark Harper, qui préside le Covid Recovery Group, un caucus de législateurs conservateurs qui ont critiqué le gouvernement. tactique.

Plus déconcertant, ont-ils dit, était le plan du gouvernement pour faire face à la flambée des cas. En vertu des nouvelles restrictions, les pubs et les restaurants de Londres seront fermés, à l’exception du service de plats à emporter, tandis que les personnes de différents ménages se verront interdire de socialiser à l’intérieur.

Pourtant, dans le cadre d’un plan annoncé précédemment, le gouvernement lèvera temporairement les restrictions à nouveau une semaine plus tard pour permettre à trois familles de se mélanger à l’intérieur. le la pause commencera 23 déc. et durer jusqu’au 27 décembre dans la plupart des régions de Grande-Bretagne (les personnes voyageant à destination et en provenance de l’Irlande du Nord peuvent voyager les 22 et 28 décembre). Après cette pause, Londres et les autres régions touchées reviendraient vraisemblablement sous des restrictions plus strictes.

«Ils devraient annuler le mixage de Noël», a déclaré Devi Sridhar, président du programme mondial de santé publique à l’Université d’Édimbourg. Elle a déclaré que la levée des restrictions ne ferait qu’accumuler des problèmes qui deviendraient terriblement apparents en janvier sous la forme de taux d’infection plus élevés, d’hospitalisations et de décès.

La Grande-Bretagne est revenue à un système de restrictions à plusieurs niveaux au début de décembre après être sortie de son deuxième verrouillage national. Le système, qui impose une mosaïque de restrictions à travers le pays, n’a jamais été populaire, les responsables locaux et les hommes d’affaires se plaignant que leurs régions étaient soumises à des restrictions injustes.

L’épidémie de coronavirus › Mis à jour 14 décembre 2020 à 15 h 09 HE Le CDC exhorte les médecins à rassurer leurs patients sur la sécurité des vaccins Covid-19.

Avant les vaccinations, une prouesse logistique.

Elle a aidé à tester le vaccin. Maintenant, elle l’a pris elle-même.

Jusqu’à présent, une grande partie de l’animosité était entre les grandes villes industrielles du nord, comme Manchester et Liverpool, qui se situaient au niveau 3, le plus haut niveau, et Londres, où la vie est restée proche de la normale. Mais maintenant, la capitale a connu ce que M. Hancock a appelé une augmentation «forte et exponentielle» des cas.

Les arrondissements périphériques de Londres ont été particulièrement touchés. À Enfield, dans le nord de Londres, les infections ont augmenté de 74% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente. À Harrow, ils ont bondi de 52%. Dans le centre de Londres, la croissance a été beaucoup plus lente, ce qui a amené certains à se demander pourquoi toute la région métropolitaine passe au niveau le plus élevé.

La Grande-Bretagne n’est pas le seul pays européen à faire face à une autre poussée du virus. L’Allemagne, l’Italie, la Belgique et la France ont toutes annoncé de nouvelles restrictions sévères qui se prolongeront pendant la période des vacances. L’Allemagne, comme la Grande-Bretagne, avait prévu d’assouplir les restrictions autour de Noël; au lieu de cela, cela les a rendus plus stricts.