Pour l’officier qui a arrêté Aryan Khan, réparation judiciaire dans l’affaire CBI jusqu’à lundi

Sameer Wankhede, l’ancien responsable anti-drogue qui a arrêté Aryan Khan, le fils de l’acteur Shah Rukh Khan, dans une affaire de drogue, a été protégé vendredi contre toute « action coercitive » par la Haute Cour de Bombay dans une affaire d’extorsion déposée contre lui. par le Bureau central d’enquête (CBI).

L’ancien directeur de zone du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) s’était adressé à la Haute Cour, lui demandant d’annuler le premier rapport d’information déposé contre lui par la CBI pour avoir prétendument exigé un pot-de-vin de Rs 25 crore de Shah Rukh Khan pour ne pas impliquer Aryan Khan dans le trafic de drogue. cas de croisière.

Dans la requête présentée devant un banc de vacances de la Haute Cour, M. Wankhede avait également demandé une protection contre toute action coercitive telle qu’une arrestation.

Aryan Khan a été arrêté par le NCB le 3 octobre 2021, après un raid sur un bateau de croisière. Il a été libéré sous caution par la Haute Cour de Bombay au bout de trois semaines, l’agence anti-drogue n’ayant pas étayé les accusations portées contre lui.

La CBI a inculpé M. Wankhede et d’autres pour complot criminel présumé et menace d’extorsion, et pots-de-vin en vertu de la loi sur la prévention de la corruption sur plainte du BCN.

L’agence d’enquête a allégué que le NCB, Mumbai Zone, avait reçu des informations en octobre 2021 concernant la consommation et la possession de substances narcotiques par diverses personnes sur le bateau de croisière privé et que certains de ses officiers avaient conspiré et obtenu un avantage indu sous la forme de pots-de-vin de l’accusé présumé.

Mercredi, la Haute Cour de Delhi avait accordé une protection contre les actions coercitives à M. Wankhede pendant cinq jours avec la liberté de s’adresser au forum approprié, qui serait la Haute Cour de Bombay.

Le CBI a convoqué M. Wankhede pour un interrogatoire à Mumbai jeudi dans le cadre de l’affaire, mais il ne s’est pas présenté devant l’équipe de l’agence.