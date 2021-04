Au cours de la semaine dernière, les Égyptiens ont célébré l’éviction du commerce mondial autrefois donné et la sauvegarde du commerce mondial avec un rare torrent de fierté dans les médias sociaux et lors de discussions dans la capitale. Les médias gouvernementaux ont félicité le président Abdel Fatah al-Sissi pour avoir piloté cet énorme cargo, certains Egyptiens voyant des similitudes avec la façon dont le président Gamal Abdel Nasser a été célébré lors de la nationalisation du canal de Suez en 1956.

Il est vrai que de nombreux Egyptiens ont ressenti un sentiment de fierté collective lors de la Golden Parade des Pharaons du week-end dernier, un magnifique transfert de 22 momies dans les rues du Caire vers un nouveau musée diffusé dans le monde entier. Et ils ressentent la même chose quand ils voient jouer la star du football égyptien Mohamed Salah.

Mais il y a eu des cas dans l’histoire récente où les actions de l’Égypte ont contribué à éviter une crise économique mondiale et des milliards de dollars de pertes.

Et c’était particulièrement agréable parce que beaucoup doutaient que l’Égypte puisse livrer le navire rapidement.

Les Égyptiens et les étrangers ont rejeté les capacités des travailleurs du canal de Suez. Les experts ont prédit que la dissipation prendrait des semaines et détruirait l’économie mondiale. Selon certaines informations, une équipe de la marine américaine est venue à la rescousse, ainsi que d’autres acteurs étrangers prenant en charge les opérations de sauvetage.

«Une grande partie du potentiel de l’Égypte est si régulièrement supprimée que lorsque les Égyptiens peuvent le voir, c’est un moment vraiment excitant», a déclaré Timothy Kaldas, responsable politique à l’Institut Tahrir pour la politique au Moyen-Orient. « Malheureusement, des décennies d’histoires de sous-estimation des Égyptiens ont convaincu de nombreux Égyptiens eux-mêmes qu’il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas avec le peuple. »

Il n’est pas rare d’entendre des élites égyptiennes dénigrer la classe ouvrière du pays comme paresseuse, inefficace, non engagée, voire malhonnête. Dans les enclaves aisées du Caire, beaucoup préfèrent embaucher des travailleurs migrants asiatiques ou africains pour le ménage et d’autres emplois car ils les considèrent comme plus efficaces.

Le « fanatisme des faibles attentes » a une longue histoire, a déclaré Kaldas, en particulier en ce qui concerne le canal de Suez. Après que Nasser ait nationalisé la voie navigable vitale, les Britanniques et les Français s’attendaient à ce que l’Égypte échoue à l’exploiter et à demander leur aide. Mais à leur grande surprise, les Égyptiens avaient appris à naviguer sur le canal et la navigation se poursuivait sans entrave.

Aujourd’hui, il existe une « suprématie occidentale inhérente, ou presque blanche, qui estime que ce sont les étrangers qui doivent résoudre les problèmes en Egypte ou qui sont compétents, efficaces et fonctionnels », a déclaré Kaldas. « Malheureusement, cette idée a une très longue et sombre histoire qui remonte au début de la période postcoloniale en Égypte. »

Les gouvernements égyptiens successifs ont maintenu des attentes aussi faibles à l’égard des Égyptiens, ont déclaré des analystes. Un cocktail mordant de mauvaise gouvernance, de corruption, d’autoritarisme et de bureaucratie a découragé l’innovation. Les entreprises égyptiennes, dont beaucoup ont des liens avec le régime, sont souvent mal gérées et népotistes, ce qui diminue l’expérience et le talent.

En conséquence, des millions d’Égyptiens hautement qualifiés sont partis chercher des opportunités à l’étranger. Et ils ont réussi dans la mesure où les envois de fonds ont atteint 29,6 milliards de dollars l’année dernière, plus de cinq fois les revenus du canal de Suez de 5,61 milliards de dollars et plus du double des revenus du tourisme en 2019, a déclaré Kaldas.

«Tant d’Égyptiens qui quittent l’Égypte excellent: gagner [Nobel] récompenses, présidents d’université, etc. Mais leur patrie a supprimé leur talent et leur ingéniosité », a tweeté Bessma Momani, professeur à l’Université de Waterloo en Ontario la semaine dernière.

Les équipes de sauvetage égyptiennes très expérimentées ne s’attendaient pas au flot de doutes et de doutes qui grandissaient chaque jour et restaient coincés dans le canal. De nombreux travailleurs avaient grandi sur le canal de Suez, avec des pères et des grands-pères travaillant sur la voie navigable vitale.

Le gouvernement de Sissi a ajouté à la pression, qui a décrit la lutte pour libérer le navire en termes nationalistes et l’a décrite comme un devoir patriotique.

« Nous savions que cela prendrait du temps, mais nous savions que ce serait gratuit tôt ou tard », a déclaré Badr Ramadan, « un membre d’équipage senior sur l’un des remorqueurs. » Nous sommes hautement entraînés et hautement qualifiés. Nous étions préparés pour cela. «

Mais même aujourd’hui, de nombreux Egyptiens, Arabes et Occidentaux ne reconnaissent pas pleinement les équipages égyptiens qui ont travaillé jour et nuit pour déloger le navire. Sur les réseaux sociaux, de nombreux articles ont fait valoir que l’Ever Given n’aurait pas été libéré si un puissant remorqueur néerlandais – avec une puissance de traction plus forte que les remorqueurs égyptiens – n’était pas venu pour l’aider.

« Nous ne pouvons nier le rôle du bateau néerlandais », a déclaré Gamal. Mais les gens ont dit que le navire ne bougerait pas sans son aide. Cependant, ce qui a fait 80 pour cent du travail était la drague. «

L’une des principales dragues de l’opération, ramassant le sable sous l’Ever Given, était le Mashhour, une machine de 31000 chevaux détenue et exploitée par l’Égypte qui ressemblait à un aspirateur sous-marin. Neuf remorqueurs égyptiens ont travaillé avec le remorqueur hollandais, et plus tard un italien, pour déloger le navire.

Même avec une implication extérieure, c’est l’Autorité égyptienne du canal de Suez qui a finalement engagé les Occidentaux, a déclaré Kaldas, ajoutant que si l’opération avait duré plus longtemps, le monde aurait blâmé l’Egypte, pas les étrangers.

Lorsque l’Ever Given a recommencé à bouger, l’équipage de la drague Mashhour a pris une vidéo de selfie dans laquelle ils ont chanté en arabe, «Mashhour est le numéro un». La vidéo a rapidement parcouru l’univers des médias sociaux, à travers les flux d’innombrables Egyptiens.

D’ici là, les faibles attentes avaient cédé la place à la fierté et à la confiance de leurs compatriotes.

« Les travailleurs et les ingénieurs du canal de Suez doivent être salués dans les médias », a tweeté Ibrahim Fayek, un présentateur sportif de la télévision. «Nos hommes et nos héros dans tous les domaines doivent être à l’honneur. Ce qu’ils ont fait est formidable et en est fier. «

Même les opposants et critiques de Sissi ont applaudi le gouvernement pour avoir mis le navire à flot et sauvé la réputation de l’Égypte dans le monde.

Et pour certains Egyptiens, les équipages de Suez les ont inspirés à faire face aux inégalités auxquelles ils sont confrontés chaque jour dans leur pays – et aux faibles attentes.

« J’ai beaucoup appris de la crise des navires piégés sur le canal de Suez », a écrit Ayman El-Zarka, un médecin, dans un message sur Facebook. «J’ai appris à croire en moi et à travailler avec ce que j’ai entre les mains, même si ce n’est pas beaucoup. J’ai appris à commencer maintenant et pas demain et à n’attendre aucune aide, même lorsque le monde entier se moquait de moi ou me rabaissait. «

«J’ai appris que« je peux ».