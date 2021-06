Pour LGBTQ Desis, les applications de rencontres signifient également fanatisme, crime haineux

Pour Hiten Noonwal, une artiste de performance et designer fluide basée à Delhi qui enseigne dans divers collèges de mode et de design, il s’agit souvent de combiner art et mode. « Si mon cours porte sur l’histoire des costumes, j’irai déguisé en Néfertiti ou en Marie-Antoinette. Je trouve que c’est une façon beaucoup plus profonde de m’exprimer et d’expliquer le sujet et les étudiants aussi trouvent cela fascinant », dit Hiten. Mais interrogez-les sur le monde des plateformes de rencontres en ligne et l’enthousiasme soutenu de Hiten vacille quelque peu. «Ce n’est pas joli, la plupart du temps. Les gens vous jugent sur la base tout le temps et beaucoup de messages sont ignobles, c’est un euphémisme », ajoutent-ils.

Pour de nombreux membres de la communauté LGBTQ à la recherche d’un brin d’amour en ligne, Hiten vient de toucher la pointe de l’iceberg, lorsqu’il s’agit de faire face à l’hostilité, au sexisme toxique et, dans le pire des cas, au harcèlement de nature mentale et physique. Les applications de rencontres sont une partie importante du paysage en ligne et avec l’Inde faisant des progrès positifs dans l’inclusion des membres de la communauté queer dans le grand public, en particulier après l’annulation historique de l’article 377 par la Cour suprême en 2018, ces applications se sont également disputées. membres de la communauté à s’inscrire avec eux. La fonctionnalité « Plus de choix, plus de voix » de Tinder a introduit 23 nouvelles options dans la catégorie du genre la même année que le verdict de la Cour suprême. Le concept d’inclusion a été fortement promu sur toutes les plateformes de rencontres populaires en ligne. Mais tout n’a pas été rose pour ceux qui cherchent à poursuivre des liaisons romantiques. Et bien que les expériences sur les applications de rencontres puissent être quelque peu meilleures, voire désagréables, voire carrément horribles, c’est presque toujours la dernière pour les personnes trans.

Hiten précise : « Premièrement, il y a toujours les conformistes. Les gens disent généralement des choses ignorantes, mais la plupart du temps, c’est juste délibéré, puis cela devient offensant. Je comprends à quel point la recherche de l’amour en ligne peut être une idée farfelue, surtout pour nous, mais parfois l’abus vient aussi de personnes de la communauté elle-même. Ils veulent que vous vous habilliez d’une certaine manière, que vous parliez d’une certaine manière, que vous vous laissiez pousser les poils du visage d’une certaine manière et sinon, les DM deviennent offensants à chaque message.

Rahul Sinha Roy, un doctorant qui poursuit une étude sur les «crimes permis par les utilisateurs de plateformes de rencontres gay en Inde» avec le Center for Justice de l’Université de technologie du Queensland, le résume le mieux. « Les plateformes de rencontres peuvent vous faire passer un rendez-vous incroyable ou un horrible cauchemar. Bien sûr, la majorité de mes expériences (comme toute personne utilisant ces applications) se situent quelque part entre ces extrêmes. Des rendez-vous incroyables peuvent signifier des conversations profondes, ou du bon sexe ou les deux, menant peut-être à un deuxième rendez-vous. Les cauchemars peuvent inclure n’importe quoi, de l’extorsion au vol en passant par l’agression sexuelle.

Et pour beaucoup, les choses ont en effet pris une voie horrible. Parmi une série d’incidents de ce type, un cas choquant contre la communauté queer a été signalé très récemment dans la région de Greater Noida d’UP, où un jeune homme aurait été agressé, forcé à avoir des relations sexuelles contre nature et soumis à un chantage pour de l’argent par quatre hommes qui l’ont attiré via Grindr, les médias rapports dit.

Les utilisateurs ont souvent décrit leurs expériences sur ces applications comme étant inférieures à la normale, car les victimes d’abus ont souvent été confrontées à des commentaires carrément toxiques ou harcelées pour des nus sur les DM. « Je pense qu’il y a des fonctionnalités qui ont besoin d’être réévaluées sur l’application. Si un auteur vous bloque après un crime, vous perdez toutes les informations à son sujet, vous laissant sans rien à rapporter à la police », explique Rahul. Un e-mail à Grindr demandant des commentaires sur de telles expériences n’a pas encore reçu de réponse.

L’incident de Noida fait partie des nombreux incidents de ce type et la plupart d’entre eux ne sont pas non plus signalés, car, pour beaucoup de ces personnes de la communauté LGBTQ, la confiance fait souvent défaut lorsqu’il s’agit des forces de l’ordre. Et ce n’est pas seulement en Inde, des études aux États-Unis ont également révélé que les incidents de crimes haineux contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres sont systématiquement sous-déclarés.

Pour Rahul, au cours de leur étude, une chose qu’ils disent bloquée est le manque de structures de soutien pour les personnes qui ont été confrontées à ces crimes. « Divulguer tout incident criminel est difficile ; celui qui implique de se sortir est presque impossible pour beaucoup », disent-ils.

Et tandis que la plupart de ces plates-formes essaient lentement mais finalement de faire des applications un meilleur endroit pour tous, il s’agit toujours d’un travail en cours et le sectarisme est un problème beaucoup plus répandu. Lorsqu’on lui a demandé de commenter, un porte-parole de Tinder a souligné une fonctionnalité d’alerte aux voyageurs qui apparaît lorsque l’utilisateur ouvre l’application dans l’un de ces pays qui ont des lois criminalisant le statut LGBTQ.

L’application lance également une nouvelle fonctionnalité induite par l’IA appelée « Are You Sure » qui suivra tout ce qui pourrait contenir un langage préjudiciable.

Pawan Dhall, l’administrateur fondateur de Varta Trust explique plus en détail comment le conditionnement social joue souvent un rôle majeur dans de tels crimes haineux ou même dans les abus constants de nombreux visages sur les applications de rencontres. « Il y a encore beaucoup de stigmatisation sociale attachée à la communauté queer qui ne va pas disparaître de sitôt. L’une des raisons pour lesquelles cela se produit est qu’il y a des personnes sur ces applications de rencontres qui cherchent à extorquer de l’argent par le biais du chantage en exploitant des personnes queer. Même si les lois du pays ont peut-être changé, elles n’ont toujours pas reflété de manière adéquate sur la société et de nombreuses personnes cherchent à trouver de l’amour ou de la compagnie en ligne et ce sont les plus faciles à être la proie de tels incidents malheureux.

Il ajoute : « La vulnérabilité interne peut aussi souvent obliger les gens à rechercher l’amour et la validation en ligne et tout le monde n’est pas bien intentionné en ligne. »

Mais les utilisateurs disent qu’il faut faire beaucoup plus. Certains suggèrent que la vérification photographique peut aider à atténuer certaines des hésitations des utilisateurs à se faire pêcher. La sensibilisation des responsables de l’application des lois aux besoins des personnes LGBTQ peut également jouer un rôle important dans l’amélioration de nombreux résultats des signalements de crimes haineux avec la police.

Les auteurs de tels discours/crimes haineux contre les membres LGBTQ doivent être traduits en justice, mais les applications de rencontres sont souvent réticentes à le faire car, en fin de compte, il s’agit de jeux de nombres, de plus d’utilisateurs et d’abonnements, dit Pawan. « De plus, ces délinquants suppriment immédiatement leurs profils une fois qu’ils ont agressé verbalement quelqu’un et les applications semblent également ne pas disposer de la bonne technologie pour les localiser. Et enfin, il y a toujours un certain sentiment d’apathie de la part de la loi

responsables de l’application des lois », déplore-t-il.

«Au cours de mes entretiens avec les membres de la communauté, je sens le changement en termes de combien les gens sont devenus plus à l’aise pour parler des problèmes queer. Et c’est une chose à propos de la loi : elle ne change pas un pays en un instant, mais elle ouvre sûrement la voie au changement. Et je pense que la même chose s’applique également aux plateformes de rencontres dans une certaine mesure », conclut Rahul.

