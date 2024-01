Pour l’Europe et l’OTAN, une invasion russe n’est plus impensable

Le président russe Vladimir V. Poutine a un jour proclamé la dissolution de l’empire soviétique « la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle ». À l’époque, en 2005, peu de gens s’attendaient à ce qu’il fasse quoi que ce soit.

Mais ensuite est arrivée l’occupation russe de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud depuis la Géorgie en 2008, son soutien aux séparatistes ukrainiens et l’annexion de la Crimée en 2014 et, plus retentissant, l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022.

Aujourd’hui, avec l’avènement de l’ancien président Donald J. Trump, qui a juré par le passé de quitter l’OTAN et a récemment menacé de ne jamais venir en aide à ses alliés de l’allianceles pays européens craignent de plus en plus que M. Poutine envahisse un pays de l’OTAN au cours de la décennie à venir et qu’ils soient confrontés à ses forces sans le soutien des États-Unis.

Cela pourrait se produire cinq ans seulement après la fin de la guerre en Ukraine, selon certains responsables et experts qui estiment que cela laisserait suffisamment de temps à Moscou pour reconstruire et réarmer son armée.