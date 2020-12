Le coronavirus s’est écrasé pour la première fois en Europe avec une vague d’infections qui a presque détruit ses hôpitaux – épuisant, infectant et tuant des médecins et des infirmières. Les lockdowns ont créé de l’espace dans les services de soins intensifs au cours de l’été. Mais le sursis a été de courte durée.

Depuis la chute, le continent a observé avec horreur et paralysie une autre vague frapper avec une force à peu près égale – et dans certains endroits bien plus. Les couloirs des hôpitaux étaient à nouveau bondés, les respirateurs surchargés. Alors que les taux de mortalité montaient en flèche, les gouvernements ont imposé des restrictions, dans l’espoir de sauver leurs économies tout en gardant le virus à distance.

Cela n’a pas fonctionné de cette façon. En décembre, les graphiques illustrant le cours de la pandémie ressemblaient moins à un progrès qu’à des montagnes russes effrayantes. La seule constante à travers tout cela a été la pression exercée sur les travailleurs de première ligne dans les hôpitaux.

Cela ne les a pas aidés que les dirigeants européens luttent encore pour maîtriser une pandémie qui a échappé à toutes leurs prescriptions politiques. Si un rappel supplémentaire était nécessaire, le président français Emmanuel Macron a été testé positif la semaine dernière.