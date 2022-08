Pour les victimes des inondations au Pakistan, les eaux frappent rapidement et brutalement

Commentez cette histoire Commentaire

CHARSADDA, Pakistan – Rubina Bibi cuisinait de la nourriture pour sa famille dans sa maison en briques crues de son village du nord-ouest du Pakistan lorsque la mosquée voisine a émis un avertissement à partir de son haut-parleur. Les eaux de crue arrivaient, annonçait-il, tout le monde devait se déplacer vers un terrain plus sûr. Elle et sa famille ne l’ont pas pris au sérieux. Il y avait eu des inondations dans leur village de Majooki il y a plus de dix ans, et ils n’avaient pas eu besoin de fuir.

Cette fois, cependant, c’était à une tout autre échelle. Des jours de pluies torrentielles avaient envoyé une énorme poussée d’eau dans la rivière Swat voisine – si puissante que ce jour-là, vendredi dernier, elle a traversé un réservoir qui contrôle généralement le débit de la rivière.

Lorsque l’eau a frappé Majooki quelques heures après l’avertissement, elle s’est déversée dans la maison où vivait Bibi, âgée de 53 ans, avec ses deux fils, une belle-fille et ses petits-enfants.

L’un de ses petits-enfants, Dua Humayun, 5 mois, dormait sur un lit de camp dans la cour de la maison. En un instant, le bébé a été emporté par les eaux tumultueuses. C’était trop rapide pour que quiconque pense à la sauver. Elle était partie.

Les responsables pakistanais affirment que les inondations qui ont frappé le pays au cours des dernières semaines ne ressemblent à rien de ce qu’ils ont vu auparavant. Elle a été causée par des pluies de mousson abondantes et incessantes sans précédent, alimentées, disent-ils, par le changement climatique mondial.

Des millions de personnes dans les villages, les villes et les villes du Pakistan ont été prises au dépourvu par la rapidité et la puissance des eaux.

Bibi s’est entretenu avec l’Associated Press dans un camp de tentes installé dans un complexe sportif de la ville de Charsadda pour des centaines de personnes laissées sans abri par le déluge. Elle a parlé de la mort de sa petite-fille avec sang-froid, mais à l’intérieur de la tente, on pouvait entendre sa belle-fille sangloter.

« Les eaux de crue sont entrées soudainement dans notre maison. Nous n’avons pas eu le temps de prendre quoi que ce soit car nous partions », a déclaré Bibi. Elle, ses fils et sa belle-fille portaient fermement ses petits-enfants survivants alors qu’ils pataugeaient dans l’eau jusqu’à la taille hors de leur maison. Ils ont ensuite marché dans la chaleur étouffante de l’été pendant quatre kilomètres (2,5 miles) jusqu’à Charsadda.

Plus de 1 160 personnes ont été tuées dans les inondations au Pakistan depuis la mi-juin, dont des centaines lors de la forte vague qui a commencé la semaine dernière. Plus de 33 millions de personnes dans ce pays de 220 millions d’habitants ont été touchées, y compris celles qui se sont retrouvées sans abri suite à la destruction de plus d’un million de maisons. Les responsables pakistanais ont estimé les dommages économiques à quelque 10 milliards de dollars, y compris tout, des ponts et des routes effondrés aux cultures détruites.

Le district autour de Charsadda a été l’une des zones les plus durement touchées. La rivière Swat rencontre la rivière Kaboul à proximité, et les terres agricoles voisines sont entrelacées d’affluents – tous encore en crue avec des eaux gonflées malgré une pause dans la pluie ces derniers jours. Les autorités ont averti que davantage de pluies sont attendues dans les semaines à venir.

La ville de Charsadda, qui abrite plus de 120 000 habitants, a été saccagée. Mardi, certains quartiers sont restés inondés d’eau jusqu’au tibia ou plus haut.

Les résidents dont les maisons étaient encore debout ont sorti leurs couvertures détrempées, leurs meubles et autres biens pour les faire sécher. D’autres ont inspecté des maisons détruites en briques crues ou en parpaings de mauvaise qualité avec des murs et des toits effondrés. Une boue profonde et épaisse recouvrait tout.

Le village natal de Bibi, Majooki, qui abritait autrefois 2 500 personnes, reste sous l’eau jusqu’à la taille. Le riz et le blé que les habitants stockaient chez eux pour subvenir aux besoins de l’année ont été détruits. Des centaines de milliers de villages à travers le Pakistan ont perdu leurs récoltes.

De nombreux habitants de Majooki sont maintenant au camp de tentes du complexe sportif Abdul Wali Khan de Charsadda. Des centaines de tentes étaient alignées et les enfants étaient allongés à l’intérieur sur des nattes en plastique avec le peu d’effets personnels qu’ils emportaient avec eux empilés à proximité. Certains mangent du riz ou d’autres aliments de base distribués par le gouvernement.

“Il fait trés chaud ici. Nous avons une tente et un matelas en plastique, mais il n’y a pas de ventilateur. Nous ne recevons pas assez de nourriture », a déclaré Bibi.

Veuve, Bibi avait travaillé dans la lessive et le nettoyage dans des maisons, et l’un de ses fils était ouvrier du bâtiment. Maintenant, ils sont sans travail dans un avenir prévisible. Elle et d’autres habitants du village n’ont pas pu rentrer et n’ont aucune idée de ce qu’il reste de leurs maisons.

« Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous voulons plus d’aide pour pouvoir recommencer notre vie », a déclaré Bibi.

La dévastation des inondations a frappé le Pakistan alors qu’il lutte déjà pour empêcher son économie en crise de s’effondrer. Le gouvernement est à court de liquidités et l’inflation est montée en flèche. Le Fonds monétaire international a donné un coup de pouce cette semaine en débloquant une tranche tant attendue de 1,17 milliard de dollars d’un plan de sauvetage négocié en 2019, mais seulement après que le gouvernement a promis des mesures d’austérité douloureuses.

L’ONU a lancé mardi un appel d’urgence de 160 millions de dollars pour venir en aide aux victimes des inondations. Des avions remplis de nourriture, de fournitures médicales et d’autres aides sont arrivés ces derniers jours. Mais le Premier ministre Shahbaz Sharif a averti mardi que tout retard dans l’acheminement de l’aide serait désastreux.

Au camp de tentes du complexe sportif, un autre résident de Majooki, Saifoor Khan, a rappelé comment lui aussi avait ignoré l’appel à fuir qui provenait du haut-parleur de la mosquée ce jour-là.

Majooki a été touché par les dernières inondations majeures en 2010, mais dans ce cas, aucune maison n’a été détruite et personne n’a fui, a-t-il déclaré. Lorsque les eaux ont frappé vendredi, le chauffeur de taxi de 50 ans, sa femme et ses sept enfants ont également dû patauger pour se mettre en sécurité.

“Je n’ai aucune idée du nombre de jours et de semaines que nous devrons vivre dans ces tentes”, a-t-il déclaré.