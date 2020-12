CAPE TOWN – Dans quelques mois, une usine en Afrique du Sud devrait commencer à produire un million de doses de vaccin Covid-19 chaque jour dans le pays africain le plus durement touché par la pandémie. Mais ces flacons seront probablement expédiés vers un centre de distribution en Europe, puis acheminés vers les pays occidentaux qui les ont précommandés par centaines de millions. Aucun n’a été réservé à l’Afrique du Sud. Le pays, qui aidera à fabriquer le vaccin et dont les citoyens se sont inscrits à des essais cliniques, ne s’attend pas à voir le premier filet de doses avant le milieu de l’année prochaine. D’ici là, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, qui ont déjà commencé, pourraient avoir vacciné plus de 100 millions de personnes. La première année de la pandémie de Covid-19 a révélé que la richesse d’un pays ne l’épargnerait pas du virus. Une confiance excessive, une mauvaise planification et des avertissements ignorés ont abattu certaines des nations les plus riches du monde. Mais maintenant, l’argent se traduit par des avantages indéniables.

Au cours des derniers mois, des pays riches comme les États-Unis et la Grande-Bretagne ont conclu des accords avec plusieurs fabricants de médicaments et obtenu suffisamment de doses pour vacciner leurs citoyens plusieurs fois. La Chine et la Russie ont mené leurs propres essais et lancé des programmes de vaccination de masse. Pourtant, des pays comme l’Afrique du Sud sont dans une situation singulière car ils ne peuvent pas espérer la charité. Bien que son gouvernement soit presque insolvable et que la moitié de ses citoyens vivent dans la pauvreté, l’Afrique du Sud est considérée comme trop riche pour se qualifier pour les vaccins à taux réduit des organisations d’aide internationales.

«Là où vous n’êtes pas assez riche mais pas assez pauvre, vous êtes coincé», a déclaré Salim Abdool Karim, un épidémiologiste qui dirige le conseil consultatif des coronavirus du pays.

Les pays pauvres et à revenu intermédiaire, largement incapables de rivaliser sur le marché libre, s’appuient sur un système complexe de partage de vaccins appelé Covax. En collaboration avec des organisations internationales de santé, Covax a été conçu pour éviter les inégalités d’un marché libre pour tous. Mais ses accords sont assortis de conditions et les défenseurs de la santé remettent en question sa transparence et sa responsabilité. D’ici le milieu de l’année prochaine, les responsables sud-africains espèrent obtenir leurs premières doses de vaccin sous Covax, alors même qu’ils négocient pour acheter des fournitures supplémentaires auprès des fabricants de médicaments. Mais dans un pays où les propriétés de luxe sont isolées des vastes villages de squatters, beaucoup s’attendent à ce que les vaccins les plus récents restent un privilège pour les résidents qui peuvent payer de leur poche ou via une assurance complémentaire – un programme qui profite de manière disproportionnée aux Blancs. «Vous pourrez entrer dans votre pharmacie privée locale et payer quelques centaines de rands (environ 15 dollars) et dire:« Frappez-moi bébé »», a déclaré François Venter, chercheur à l’Université du Witwatersrand à Johannesburg. « Peut-être que nous aurons le vaccin en 2025 » La meilleure chance pour de nombreux Sud-Africains de se faire vacciner de sitôt est de se porter volontaire pour un essai clinique et de tester des vaccins non éprouvés sur leur corps. Mais cet arrangement a soulevé des questions éthiques. Premièrement, des pays comme l’Afrique du Sud, qui soutient les essais de quatre fabricants de médicaments, devraient-ils se voir garantir des doses si les essais réussissent? Le gouvernement n’a pas reçu une telle garantie. Et en tout cas, un tel arrangement serait éthiquement obscur, car il punirait les pays qui participent à des procès infructueux. Ce mois-ci, alors que la Grande-Bretagne se préparait à commencer sa campagne de vaccination, des dizaines de personnes ont marché de leurs cabanes dans le canton de Masiphumelele, au sud de Cape Town, aux portes de la Desmond Tutu Health Foundation. Ils ont attendu à l’extérieur pendant des heures, à l’ombre d’un gommier, pour avoir la chance de s’inscrire à un essai clinique du vaccin Johnson & Johnson.