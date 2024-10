Pour les travailleurs électoraux du sud-ouest de la Pennsylvanie, c’est presque l’heure du départ

Les responsables électoraux du sud-ouest de la Pennsylvanie ont déclaré susciter un vif intérêt de la part des agents électoraux malgré – ou peut-être à cause de – l’attention accrue accordée à la course à la présidentielle et au rôle de premier plan de l’État.

Ils se disent également prêts pour une élection où les émotions sont vives des deux côtés. Dans rouge profond Dans le comté de Butler, où un homme a tenté d’assassiner l’ancien président Donald Trump, les responsables électoraux ont reçu des menaces verbales.

« Surtout, ils seront très énervés s’ils ne reçoivent pas leur bulletin de vote à une date précise et ils reviendront », a déclaré la directrice des élections, Chantell McCurdy, en répondant aux questions par courrier électronique. « Nous recevons également beaucoup de courriers/lettres haineux nous disant que nous ruinons le pays, etc. »

Les agents électoraux ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’élection, et les agents élus de Butler ont suivi une formation au cours de l’été pour s’assurer qu’ils sont prêts à « préserver la paix dans les lieux de vote si le besoin s’en fait sentir », a déclaré McCurdy.

La Pennsylvanie se distingue comme le plus grand État swing avec 19 voix électorales, à égalité avec l’Illinois, solidement démocrate, au cinquième rang parmi tous les États et à Washington, DC. Sondage récent montre une course serrée en Pennsylvanie entre la vice-présidente Kamala Harris et Trump lors des élections du 5 novembre.

Cela signifie que les divisions électorales sont en alerte.

Formation des agents électoraux au centre municipal du canton de Cranberry, le mardi 15 octobre.

« Chaque année, il y a quelque chose de différent, qu’il s’agisse d’une personne qui tente de semer le trouble dans un bureau de vote ou d’une personne qui tente d’intimider les électeurs », a déclaré Bethany Hallam, membre générale du conseil du comté d’Allegheny et membre de la commission électorale.

« Il y a toujours quelque chose auquel on ne peut pas s’attendre, et j’essaie donc simplement de comprendre ce que c’est parce que j’ai vu la Division des élections se préparer à tous les scénarios imaginables. »

Elle a ajouté qu’elle se sentait « très confiante » quant à la manière dont les élections se dérouleraient dans le comté.

Comté d’Allegheny recruté 6 700 agents électoraux dès fin septembre. Cela représente environ 97 % du nombre maximum d’agents électoraux que le comté embauchera cette année.

L’intérêt pour les élections augmente généralement au cours d’une année d’élection présidentielle, et Allegheny a enregistré une participation plus élevée en 2023 et 2024 que les années précédentes, a déclaré la porte-parole du comté, Abigail Gardner.

À chaque élection, environ 70 à 75 % d’entre eux sont des agents électoraux qui reviennent, a déclaré Gardner.

Le directeur des élections du comté de Beaver, Colin Sisk, affirme que l’élection présidentielle – sa première en tant que directeur d’un comté de 165 000 habitants – se traduit par plus d’enthousiasme lors du recrutement des agents électoraux.

Jusqu’à présent, ils ont engagé environ 445 personnes pour travailler aux élections.

« Nous sommes dans un état de haute visibilité, un cycle de haute visibilité », a déclaré Sisk.

Pendant les années d’élections non présidentielles – lorsque les bureaux locaux sont à gagner – il est plus difficile de trouver des gens, a déclaré Sisk, car on est moins conscient du fait que les élections ont lieu.

Les agents électoraux reçoivent la même formation que les années précédentes car il n’y a « pas de fort sentiment de tension », selon Sisk, qui se décrit comme « prudemment optimiste » quant à l’élection.

En règle générale, le comté de Butler se retrouve avec environ 800 agents électoraux, avec de légères fluctuations en fonction des besoins. Actuellement, le comté a entièrement pourvu ces postes, en partie à cause de l’intérêt croissant dû au fait qu’il s’agit d’une élection présidentielle, a déclaré McCurdy.

Le comté de Westmoreland a un excédent avec des agents électoraux supplémentaires prêts à intervenir si d’autres agents électoraux ne se présentent pas. Environ 1 700 personnes ont été recrutées pour le jour du scrutin.

Selon le directeur des élections Greg McCloskey, le vote en personne sera plus facile à gérer car Westmoreland a reçu plus de 50 000 demandes de vote par correspondance ou par correspondance.

Westmoreland n’a reçu aucune menace crédible de violence, a déclaré McCloskey.

« Certaines personnes ont des inquiétudes, mais cela ne les empêche pas de se porter volontaires pour devenir agents électoraux », a-t-il déclaré. « Ils sont conscients que, vous savez, chaque élection présidentielle au cours des trois derniers cycles comporte un certain degré de préoccupation, plus que les autres cycles électoraux. »

Dans le comté d’Allegheny, Hallam est optimiste.

« Nos élections se sont très bien déroulées avec des bureaux de vote ouverts à l’heure et, vous savez, des incidents très, très mineurs dans les lieux de vote », a déclaré Hallam. « Je m’attends à ce que cela continue. »

Les divisions électorales des comtés de Fayette, Indiana et Washington n’ont pas répondu aux demandes de commentaires avant la publication. Cette histoire sera mise à jour quand et si une réponse est reçue.

Abigail Hakas est une étudiante journaliste à Next Generation Newsroom. NGN est un service d’information régional qui se concentre sur les reportages du gouvernement et des entreprises dans le sud-ouest de la Pennsylvanie. Les histoires peuvent être republiées dans les médias. NGN fait partie du Centre pour l’innovation médiatique de l’Université Point Park. Contactez-la à [email protected]. La salle de rédaction est rendue possible grâce au soutien d’entreprises sponsors fondatrices et aux subventions de fondations locales. Une liste complète est disponible sur https://www.next Generationnewsroom.com/sponsors.

