Pour les talibans, une nouvelle ère d’isolement est arrivée

UN déclaration des talibans ont condamné la frappe aérienne américaine, sans mentionner spécifiquement al-Zawahri ou Al-Qaïda. “C’est un acte contre les intérêts de l’Afghanistan et de la région”, a déclaré Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement taliban. “Répéter de telles actions endommagera les opportunités disponibles.”

La frappe intervient à un moment déjà précaire pour les talibans. Depuis qu’il a pris le pouvoir, le groupe a promis de se modérer alors qu’il recherche la reconnaissance internationale et l’aide des diplomates occidentaux à l’étranger, tout en restant fidèle à ses convictions idéologiques radicales chez lui.

Ces derniers mois, le gouvernement a adopté des politiques de plus en plus oppressives, notamment en restreignant les droits des femmes à voyager et à travailler. Et il a renié une promesse précoce de permettre aux filles d’aller à l’école secondaire, dans un écho brutal de la première règle.

Ces mesures ont de plus en plus tourné les attitudes internationales contre le gouvernement et ont coûté des millions au pays en aide étrangère, aggravant sa grave crise économique. Maintenant, la frappe aérienne contre le chef d’Al-Qaïda au cœur de Kaboul a ouvert un nouveau chapitre pour le gouvernement taliban, cimentant apparemment son isolement international.