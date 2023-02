Pour les Syriens dévastés par la guerre civile, les conséquences du tremblement de terre sont “une crise dans une crise”

Abu Dhabi, EAU

Pour de nombreuses victimes syriennes du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi, ce n’est que la dernière d’une série de tragédies qui dure depuis une décennie.

Le séisme de magnitude 7,8 a frappé au petit matin, tuant plus de 5 000 personnes dans les deux pays et faisant des milliers de blessés. Il s’agit du séisme le plus violent enregistré en Turquie en 84 ans.

En Syrie, la plupart des victimes se trouvaient dans le nord-ouest du pays, principalement dans les villes d’Alep, Hama, Lattaquié et Tartous, selon l’agence de presse officielle SANA.

Des images de drones montrent une destruction massive après le tremblement de terre

Cette région avait déjà du mal à reconstruire des infrastructures vitales fortement endommagées par les bombardements aériens continus pendant la guerre civile du pays, qui, selon les estimations des Nations Unies, ont fait 300 000 morts depuis 2011.

C’est une “crise dans la crise”, a déclaré lundi El-Mostafa Benlamlih, coordinateur résident et humanitaire de l’ONU en Syrie, à Christina Macfarlane de CNN.

“L’infrastructure a été paralysée par la situation, la guerre, etc.”, a-t-il déclaré. « Ces villes sont des villes fantômes… Beaucoup de gens ont très peur. Ils ne veulent pas retourner dans leurs maisons. Si nous pouvons les appeler des maisons dans ces cas. Ce sont parfois des ruines.

Une vidéo dramatique capture le moment où un bâtiment s’effondre en Turquie

Le groupe de secours volontaires Syria Civil Defence, communément appelé les Casques blancs, a tweeté que des centaines de familles se trouvaient sous les décombres de bâtiments effondrés dans le nord-ouest du pays.

Plus de 900 personnes sont mortes dans la région, a-t-il indiqué, ajoutant que le nombre devrait augmenter.

Khalil Ashawi, un photojournaliste basé dans la ville de Jindiris, dans le gouvernorat d’Allepo, dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré à CNN qu’il n’avait pas été témoin de scènes aussi “désastreuses” que celle de lundi au cours des dix années qu’il a passées à couvrir la guerre là-bas.

“Pendant toutes les années où j’ai couvert la guerre ici, je n’ai jamais rien vu de tel”, a-t-il déclaré. “C’est une catastrophe. Les ambulanciers paramédicaux et les pompiers essaient d’aider, mais malheureusement, ils ont trop de choses à gérer. Ils ne peuvent pas tout gérer. »

Ses parents, qui vivent dans la ville turque d’Antakya, sont portés disparus, a-t-il déclaré. Cette ville a également subi des dommages importants.

L’ONU a déclaré mardi que son aide transfrontalière en Syrie avait été temporairement interrompue en raison des dommages causés par le tremblement de terre.

L’assistance a été entravée en raison de “problèmes routiers – en particulier la route de Gaziantep à notre centre de transbordement à Hatay”, a déclaré à CNN Madevi Sun-Suon, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination de l’aide humanitaire (OCHA).

Le Croissant-Rouge arabe syrien, basé à Damas, a déclaré mardi qu’il n’avait pas la capacité de faire face aux ravages causés par le tremblement de terre.

“La vitesse est essentielle”: comment l’Europe aide la Turquie frappée par le séisme

“Nous étions partout après le tremblement de terre, mais nous n’avons pas l’équipement, nous n’avons pas de machinerie lourde”, a déclaré son président Khaled Hboubati lors d’une conférence de presse à Damas. “Le nombre de morts va augmenter… il y a des bâtiments qui s’effondrent encore à Alep et à Lattaquié”, a déclaré Hboubati.

La moitié des 4,6 millions d’habitants du nord-ouest de la Syrie ont été chassés de chez eux par le conflit, dont 1,7 million vivent désormais dans des tentes et des camps de réfugiés dans la région, selon l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF. L’année dernière, l’agence a signalé que 3,3 millions de Syriens dans la région étaient en situation d’insécurité alimentaire.

Plusieurs parties du nord-ouest de la Syrie, dont Idlib, sont toujours contrôlées par des rebelles antigouvernementaux.

En photos : un séisme meurtrier frappe la Turquie et la Syrie



Au début de la guerre, Alep et Idlib étaient géographiquement et économiquement vitaux pour le président syrien Bashar Al Assad en tant que plaques tournantes du commerce et des échanges. Mais à partir de 2012, Idlib, qui a une frontière avec la Turquie et est actuellement détenue par des rebelles soutenus par la Turquie, est devenue la cible de bombardements aériens de routine de l’alliance militaire de la Syrie avec la Russie.

En 2019, l’armée syrienne a lancé une nouvelle offensive sur la province, avec le soutien aérien de l’armée russe, déplaçant environ un million de personnes de leurs foyers. Selon Human Rights Watch, plus d’un millier de civils auraient été tués au cours de l’opération militaire de 11 mois. Un cessez-le-feu a été annoncé en mars 2020 mais les bombardements ont depuis repris.

De nombreuses familles qui ont été victimes de ces campagnes de bombardement ont été confrontées à une plus grande misère lundi.

« Un de mes collègues, avec qui je travaille depuis plus de cinq ans, a été tué il y a environ deux ans dans des frappes aériennes russes. J’ai découvert aujourd’hui que toute sa famille, sa femme et ses enfants, sont tous décédés aujourd’hui lorsque leur immeuble s’est effondré », a déclaré le Dr Mostafa Edo, directeur national de l’ONG américaine MedGlobal, qui vit à Idlib.

Il a déclaré à CNN que les hôpitaux de la ville sont débordés et mal équipés, manquant de fournitures comme des plaques orthopédiques pour traiter les fractures. Les hôpitaux souffrent également de coupures de courant. Alors qu’ils dépendaient auparavant de l’électricité turque, ils ont désormais recours à des groupes électrogènes pour lesquels le carburant est rare.

“Les survivants (dorment) dans les rues dans un froid glacial”, a-t-il déclaré.

Beaucoup craignent que les effets du tremblement de terre ne frappent le plus durement ceux qui vivent dans les zones tenues par les rebelles, car le régime a traditionnellement utilisé l’isolement pour paralyser les infrastructures locales.

Le groupe de secours volontaires de la Défense civile syrienne, communément connu sous le nom de Casques blancs, a déclaré lundi la zone du tremblement de terre zone sinistrée et a appelé la communauté internationale à participer aux efforts de sauvetage et de secours et à faire pression sur le régime syrien et la Russie « pour assurer il n’y a pas de bombardement des zones touchées.

Tanya Evans, directrice nationale de l’International Rescue Committee pour la Syrie, a décrit le tremblement de terre dans un communiqué comme “un autre coup dévastateur pour tant de populations vulnérables déjà en difficulté après des années de conflit”.

Elle a averti que des milliers de personnes sont exposées alors que les températures chutent en dessous de zéro. “Beaucoup dans le nord-ouest de la Syrie ont été déplacés jusqu’à 20 fois”, a-t-elle déclaré, “et avec des établissements de santé surchargés, même avant cette tragédie, beaucoup n’avaient pas accès aux soins de santé dont ils avaient un besoin critique”.

Avec des reportages supplémentaires de Mostafa Salem à Abu Dhabi.