Pour les survivants de la fusillade d’un club LGBTQ de Colorado Springs, l’espoir jaillit du chaos

Un homme qui fréquente le Club Q depuis des décennies venait d’ouvrir un onglet au bar lorsqu’il a reçu une balle dans le dos. Un autre homme était sur le point de quitter le club LGBTQ de Colorado Springs, Colorado, avec son groupe lorsqu’il a entendu un “pop, pop, pop” et a pris une balle dans le bras – puis a vu son petit ami et sa sœur tomber par terre.

Ils font partie des 17 personnes blessées par balle samedi lorsqu’un homme de 22 ans s’est livré à une fusillade mortelle au Club Q, un club LGBTQ bien connu. Mardi, ils ont partagé l’horreur de voir leurs proches abattus devant eux, ainsi que l’espoir qu’ils ressentaient alors que les gens s’entraidaient dans le chaos.

Ed Sanders, 63 ans, a déclaré qu’il avait fait la queue au bar, s’était dirigé vers l’avant et avait donné sa carte de crédit au barman lorsqu’il a été touché dans le dos – juste entre les omoplates. Surpris, il se tourna pour regarder le tireur, seulement pour être de nouveau touché à la cuisse alors qu’une autre volée de coups de feu était tirée.

“Je suis tombé. Et tout le monde est tombé”, a déclaré Sanders dans des déclarations vidéo publiées mardi par l’UCHealth Memorial Hospital Central. “C’était très traumatisant. J’ai protégé une autre femme avec mon manteau. Il y avait beaucoup de chaos.”

James Slaugh a déclaré que lui, son petit ami et sa sœur s’apprêtaient à quitter le club quand, “tout à coup, nous entendons juste” pop, pop, pop “. En me retournant, j’ai reçu une balle dans le bras par derrière.”

Slaugh, qui a parlé à l’Associated Press depuis son lit d’hôpital, a déclaré qu’il avait vu tomber d’autres personnes autour de lui, y compris son petit ami, qui a reçu une balle dans la jambe, et sa sœur, qui a été blessée par balle à 13 endroits.

Il a rapidement appelé la police, a entendu plusieurs autres coups de feu, puis plus rien. La partie la plus effrayante de la fusillade, a déclaré Slaugh, était de ne pas savoir si le tireur tirerait à nouveau.

“Je veux être résilient”

Cinq personnes ont été tuées dans la fusillade, qui s’est arrêtée après que le tireur a été désarmé par des clients.

La police enquête toujours sur l’attaque et l’homme n’a pas été officiellement inculpé. La police a déclaré qu’il était armé de plusieurs armes à feu, dont un fusil semi-automatique de type AR-15, et que d’éventuels crimes de haine sont envisagés.

“Je veux être résilient. Je suis un survivant”, a déclaré Sanders. “Je ne vais pas être emmené par une personne malade.”

Sanders est un mécène du Club Q depuis 20 ans et est même allé à la soirée d’ouverture du club il y a des décennies. Il portait une blouse d’hôpital et avait un tube à oxygène dans le nez dans la vidéo enregistrée par l’hôpital.

Il a déclaré qu’après la fusillade mortelle dans la discothèque Pulse de Floride en 2016, Sanders avait réfléchi à ce qu’il ferait si quelque chose de similaire se produisait au Club Q – mais il n’avait jamais imaginé que cela deviendrait réalité.

“Je souris maintenant parce que je suis heureux d’être en vie”, a déclaré Sanders. “J’ai esquivé un événement majeur de ma vie et je l’ai traversé, et cela fait partie de qui je suis en tant que survivant.”

Sanders connaissait de nombreuses victimes, dont la “dame de la porte” et deux barmans décédés. Sanders a déclaré qu’après la fusillade, les personnes qui n’avaient pas été touchées s’entraidaient “comme le ferait une famille”.

Sanders a déclaré que le tir dans le dos avait manqué des organes vitaux mais s’était cassé une côte. Il a dit qu’il avait maintenant une blessure concave dans le dos et qu’il aurait besoin de greffes de peau. Sanders a également reçu une balle dans la cuisse et a déclaré que “c’était le plus de sang”.

“Je pense que cet incident souligne le fait que les personnes LGBT ont besoin d’être aimées”, a-t-il déclaré.

Les clients sont passés à l’action après l’attaque

Pour Slaugh, le Club Q était un endroit où il se sentait en sécurité après être devenu gay à 24 ans. C’est là qu’il a rencontré son partenaire, Jancarlos Del Valle, il y a huit mois, et c’est là qu’ils ont emmené sa sœur, Charlene, samedi. nuit pour lui remonter le moral d’une rupture récente, ainsi que la mort de leur mère de COVID-19 il y a un an.

Slaugh a déclaré qu’après que le tireur ait été maîtrisé, le club est instantanément redevenu une communauté. Les clients ont saisi des serviettes en papier pour essayer d’arrêter le saignement. Un homme a dit à Slaugh qu’il irait bien et l’a embrassé sur le front.

“Cela m’a tellement rassuré”, a-t-il déclaré. “Cet espoir est resté là.”

Del Valle et James ont été transportés d’urgence dans un hôpital et Charlene, qui avait des blessures plus graves, a été emmenée dans un autre. James a déclaré qu’il n’avait découvert ce qui était arrivé à sa sœur que le lendemain.

Une communauté de soutien s’est formée autour des Slaughs, y compris une campagne GoFundMe pour payer les factures médicales. Des messages ont afflué du monde entier.

«Être abattu, être victime de tout cela – cela m’a laissé plus d’espoir qu’autre chose, surtout avec tout le monde qui se rassemble», a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas le moment d’avoir peur. Ce n’est pas le moment de laisser entrer une personne horrible. C’est le moment de se rassembler.”