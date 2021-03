Pour les Serbes du Kosovo, le sort des disparus se profile 20 ans plus tard

Il y a 23 ans en juin dernier, le frère de Miroljub Ađančić travaillait à la mine de Belaćevac près d’Obilic, non loin de Priština, lorsque des hommes en uniforme portant l’insigne de l’Armée de libération du Kosovo (UCK) sont venus et l’ont pris en otage avec neuf de ses collègues.

C’était le 22 juin 1998, le premier jour de la soi-disant bataille de la mine Belaćevac pendant la guerre du Kosovo entre l’UCK et les forces de la Yougoslavie de Slobodan Milosevic.

L’UCK avait saisi l’installation, qui fournissait la majeure partie de l’électricité du Kosovo. Une semaine plus tard, la mine a été reprise par des unités de l’armée yougoslave et de la police serbe, qui ont tué dix combattants de l’UCK.

Mais aucune trace des otages n’a jamais été retrouvée.

Ađančić a passé les vingt dernières années à se demander ce qu’il était advenu de son frère Zoran, alors âgé de 30 ans et grutier. Il pense avoir été transféré dans un camp de l’UCK dans le nord de l’Albanie, où il a été tué. Mais bien qu’il ait rapporté l’affaire aux autorités serbes et kosovares et aux observateurs internationaux au Kosovo après la guerre, il n’a rien entendu.

«Tout était en vain. Personne ne s’en souciait », a-t-il déclaré à Euronews.

Plus de 3 000 Albanais de souche ont été victimes de disparitions forcées par la police serbe, les forces paramilitaires et militaires pendant la guerre au Kosovo, avec au moins 800 Serbes, Roms et autres minorités ethniques du territoire enlevés pendant et après la guerre, prétendument par l’UCK.

Amnesty International a constaté qu’en avril 2009, dix ans après la guerre, environ la moitié des corps de ceux qui avaient disparu dans le conflit avaient été retrouvés et rendus à leurs familles. Un peu moins de 2 000 personnes sont restées portées disparues. Mais même dans les cas où des corps avaient été restitués, la plupart des familles ont déclaré qu’aucune enquête n’avait été menée sur la mort de leurs proches.

Dans les petites villes et les communautés soudées du nord du Kosovo, les personnes endeuillées ont souvent dû accepter que des voisins étaient impliqués dans la mort de membres de leur famille. Pire encore, ils ont dû regarder les auteurs vivre leur vie en toute impunité.

Silvana Marinković, 49 ans, a déclaré à Euronews que son mari avait été enlevé le 19 juin dans le village de Labjane, entre Priština et Gnjilane, par des soldats albanais. Ils ont d’abord été détenus dans une école de Mramor, puis emmenés à la prison de Zlaš, à l’est de la capitale, Pristina. L’un des hommes qui a emmené son mari est maintenant policier et l’autre mécanicien.

«Je connais certainement les noms et prénoms des personnes qui ont emmené mon mari», a déclaré Marinković.

Dans les années qui ont suivi, Marinković a fait des déclarations aux enquêteurs de l’ONU, ainsi qu’à ceux des différents tribunaux créés pour enquêter sur les violences commises par les deux parties pendant le conflit, de 1999 à nos jours. Elle a dit qu’elle avait donné les mêmes informations, maintes et maintes fois, et qu’aucun acte d’accusation n’avait été porté sur la base de ce qu’elle leur avait dit.

«Je ne crois plus en la justice. Cela fait longtemps, plus de 20 ans. [There are] plus de témoins, certains sont morts, certains ont été tués, certains ont peur », a-t-elle dit.

« Sur la base de tout ce qui s’est passé jusqu’à présent, mon opinion est qu’il n’y a que la punition de Dieu. »

Les disparus

Le sort des disparus du nord du Kosovo a de nouveau été mis en évidence avec la mise en accusation de quatre anciens membres de l’Armée de libération du Kosovo (ALK) par les chambres spécialisées du Kosovo, un tribunal pour crimes de guerre basé à La Haye et axé sur le conflit entre les Yougoslaves. l’armée et les milices serbes et l’UCK entre 1998 et 1999.

Parmi les inculpés figurent l’ancien président du Kosovo et chef politique de l’UCK en 1999, Hashim Thaci, qui a démissionné de ses fonctions de président en novembre lorsque l’acte d’accusation a été confirmé. L’ancien président du parlement kosovar, Kadri Veseli, est mis en examen avec Thaci. Les deux hommes nient les charges retenues contre eux et se sont soumis à La Haye pour un procès.

Dans un rapport rédigé quelques semaines à peine après la fin de la guerre, l’Organisation pour la stabilité et la cohésion en Europe (OSCE) a documenté les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire à une «échelle stupéfiante». Il a cité l’intention des forces serbes et yougoslaves de «faire des massacres un instrument de terreur et de coercition contre les Albanais du Kosovo».

À la fin de la guerre, en juin 1999, l’OSCE a estimé que plus de 90% de la population albanaise du Kosovo – plus de 1,45 million de personnes – avait été déplacée par le conflit, beaucoup forcée de franchir les frontières avec l’Albanie et ce qui est aujourd’hui la Macédoine du Nord. Ce sont des images de ces personnes désespérées et de leurs histoires de violence qui ont pour la première fois attiré l’attention du monde sur le Kosovo.

À la suite du conflit, le président yougoslave, Slobodan Milosevic, a été inculpé de crimes contre l’humanité avec sept autres hauts responsables politiques et militaires serbes. Milosevic est décédé en 2006 en attendant son procès à La Haye, mais six des sept autres accusés serbes ont été reconnus coupables et condamnés à entre 15 et 27 ans de prison.

Mais ce ne sont pas seulement les dirigeants politiques et militaires serbes qui ont été inculpés par les tribunaux internationaux pour leur conduite pendant le conflit. Alors que l’armée yougoslave et les milices serbes se retiraient du Kosovo face aux bombardements de l’OTAN, l’UCK a avancé, s’emparant du territoire qui était détenu par les autorités yougoslaves et serbes.

Les enquêteurs internationaux et les groupes de défense des droits ont allégué que l’UCK était responsable de l’enlèvement et du meurtre de Serbes et d’Albanais de souche au Kosovo en 1998, et alors que le vent de la guerre tournait en sa faveur au cours de l’été 1999, ces abus se sont aggravés.

«Le désir de vengeance fournit une explication partielle, mais il y a aussi un objectif politique clair dans nombre de ces attaques: l’expulsion du Kosovo des Albanais non ethniques afin de mieux justifier un État indépendant», a rapporté Human Rights Watch en 2001.

Dans les années qui ont suivi la guerre, le TPIY a inculpé un certain nombre d’anciens dirigeants de l’ALK pour crimes de guerre, dont certains avaient accédé à des postes de responsabilité au sein du gouvernement du Kosovo.

En 2005, après avoir été Premier ministre pendant seulement 100 jours, l’ancien commandant de l’UCK pour le Kosovo occidental, Ramush Haradinaj, a été inculpé par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), a démissionné et s’est livré à La Haye.

Haradinaj a été déclaré non coupable en 2008, jugé à nouveau en 2011 et une fois de plus acquitté. En 2017, il a de nouveau été élu Premier ministre mais contraint de démissionner lorsqu’il a été convoqué pour interrogatoire par un tribunal pour crimes de guerre à La Haye. En 2020, Haradinaj a annoncé sur Facebook qu’il envisageait de se présenter à la présidence lorsque le poste deviendra vacant en avril 2021.

La racine de l’histoire moderne du Kosovo réside dans le démantèlement de l’Empire ottoman dans le sud-est de l’Europe au début du XXe siècle, qui a conduit à un choc des identités nationales dans les Balkans. Les Serbes considèrent le Kosovo comme le berceau de la civilisation serbe et le site de l’une des batailles déterminantes entre le souverain médiéval serbe, le prince Lazar, et les Ottomans en 1389.

Depuis, le Kosovo a été un cri de ralliement pour les nationalistes serbes, malgré le fait que le territoire est – et a toujours été – très peuplé d’Albanais. La religion joue également un rôle: Peje, ou Pec, dans l’ouest du Kosovo était le siège du patriarche serbe et à ce jour, le territoire contient certains des sites les plus sacrés de l’Église orthodoxe serbe.

La Serbie a pris le contrôle du Kosovo en 1912, mais après la Seconde Guerre mondiale, le Kosovo – comme le reste des Balkans – a été subsumé dans l’État de Yougoslavie. Les Albanais étaient reconnus comme une minorité nationale, mais le Kosovo n’était pas l’une des six républiques de la Yougoslavie fédérale et était finalement considéré comme faisant partie de la Serbie.

Cela a commencé à changer dans les années 1970, le dirigeant yougoslave Marshall Tito étant de plus en plus préoccupé par la Serbie, qui avec neuf millions d’habitants était de loin la plus grande des six républiques, dominant la République yougoslave. En conséquence, le Kosovo, qui était albanais à 90%, et la Voïvodine, qui comptait 4 000 000 Hongrois, se sont vu accorder une large autonomie en 1974.

La mort de Tito en 1980 a marqué le début de la fin du chemin du Kosovo vers l’autonomie en Yougoslavie fédérale. Malcolm O’Neil, dans son livre fondateur Kosovo: A Short History, décrit comment le mouvement indépendantiste albanais du Kosovo a éclaté au grand jour en 1981 avec une manifestation à Pristina qui a commencé après qu’un étudiant de la cantine universitaire ait trouvé un cafard dans sa soupe.

En l’espace de quinze jours, les manifestations s’étaient étendues à six villes, les travailleurs rejoignant les étudiants dans les rues scandant: «Kosovo – République! et «Nous sommes des Albanais – pas des Yougoslaves». Les forces de sécurité ont été appelées d’ailleurs en Yougoslavie et l’état d’urgence a été déclaré. Plus de 2 000 ont été arrêtés et 500 ont été condamnés à des peines de prison allant d’un mois à 15 ans.

Le mouvement d’indépendance croissant s’est accompagné d’un nationalisme croissant en Serbie et d’un désir dans certains milieux de revenir sur la décision de 1974 d’accorder l’autonomie au Kosovo. Cela a également accompagné la montée en puissance de Milosevic.

C’est dans la ville de Kosovo Polje, lieu de la bataille du prince Lazar contre les Ottomans en 1389, en juin 1987, que le jeune Milosevic s’est fait connaître pour la première fois, provoquant une émeute avec un discours enflammé en défense des droits des Serbes. Alors que les autorités tentaient de briser une foule de Serbes qui s’étaient rassemblés pour le discours, Milosevic a poussé ses partisans à affronter la police.

Une fois élu président de la Yougoslavie en 1990, Milosevic a supervisé une érosion des droits des Albanais du Kosovo dans la première moitié de la décennie, y compris des restrictions sur la langue albanaise. Ce sont ces réformes et l’échec du mouvement pacifique pro-albanais du futur président Ibrahim Rugova qui ont conduit à la fondation de l’ALK militante au milieu des années 1990.

Enclaves

Lorsque la campagne de bombardements de 78 jours de l’OTAN entre mars et juin 1999 a forcé l’armée yougoslave et les paramilitaires serbes à traverser la frontière vers le sud de la Serbie, des dizaines de milliers de Serbes ont fui avec eux et représentent à ce jour la plus grande proportion de personnes déplacées dans le pays. Dans les années qui ont suivi la déclaration d’indépendance du Kosovo, cet exode n’a fait que se poursuivre.

Aujourd’hui, environ 120 000 Serbes vivent au Kosovo, la plupart dans des villages du nord du pays ainsi que dans certaines enclaves du sud-est. Goran Koprivica, un journaliste qui a vécu et travaillé au Kosovo pendant le conflit, est l’un de ceux qui sont partis en 1999 et se souvient encore du voyage pénible accompli par tant de personnes alors que le conflit faisait rage autour d’eux.

«Je pense à ces gens, les pauvres gens de ces villages, dans de vieilles voitures Yugo, chargées de choses et de literie, les voitures se cassent[ing] vers le bas », a-t-il déclaré à Euronews.

«Je pensais que j’allais revenir, j’avais juste un survêtement sur moi et rien d’autre. J’essaie d’expliquer aux gens ce que c’est que de déménager quelque part même dans une situation idéale, de passer d’une ville à une autre et tout vous attend, un appartement, un travail. Serait-ce facile pour vous? Non. Et encore moins dans nos conditions, aller du Kosovo à qui sait où. »

Des centaines de milliers de Kosovars, bien entendu, ont été contraints de faire des voyages similaires dans l’autre sens en 1998 et 1999, des dizaines de milliers ont été tués et beaucoup sont toujours portés disparus. Mais deux décennies plus tard, pour Koprivica, le manque de justice et de solution pour le Kosovo et la Serbie qui satisferait les deux parties reste lointain.

«Dans toute cette histoire, personne n’est gagnant», a-t-il déclaré. «Nous sommes tous perdants, Serbes et Albanais.»