Pour les seniors, le Minnesota est le pays des 10 000 lacs… et des robots intelligents

La capitale de l’État du Minnesota. (Crédit : YinYang/Getty Images)

Malgré les inquiétudes des agences fédérales concernant les résidences et les soins pour personnes âgées au niveau national, en particulier en matière de personnel, il y a lieu de vanter les progrès de l’innovation et de la technologie au niveau des États.

Le Minnesota est devenu un leader dans le développement d’une éthique d’espaces de vie « intelligents » pour les personnes âgées, équipés de technologies pour améliorer leur qualité de vie, ont déclaré plusieurs prestataires et experts dans un communiqué. rapport récent.

Parmi les avancées les plus novatrices lancées par un fournisseur dans l’État de North Star, citons l’utilisation d’un système d’iPad montés pour la gestion de la mémoire. Les iPads affichent des photos d’amis et de famille pour les résidents en soins de mémoire de la communauté de résidences pour personnes âgées Amira Choice Bloomington, les aidant à se souvenir de leur chambre et servant également d’amorce de conversation.

Une autre technologie mise en avant dans un rapport de Star Tribune comprend la surveillance prédictive de la santé dans divers sites, dont certains utilisent l’intelligence artificielle et d’autres qui déploient des capteurs dans les réfrigérateurs des résidences pour capturer autant d’informations que possible sur leur mobilité.

Au moins une partie de la technologie apparaissant dans les résidences a été facilitée grâce à des subventions de l’État, comme celles des huit communautés de résidence et de soins pour personnes âgées de Monarch Healthcare Management.

Monarch a reçu 900 000 $ pour installer deux modèles dans ses installations : Pepper, un robot conçu pour divertir les résidents avec des blagues et de la danse, et Rosie, un robot qui aide à diriger des cours de yoga.

LeadingAge Minnesota créera également une ressource numérique, qui devrait sortir l’année prochaine, sur les technologies intelligentes disponibles dans les communautés et les installations de tout l’État, a annoncé l’organisation.

Le Minnesota n’est en aucun cas le seul État où des innovations en matière de résidence et de soins pour personnes âgées ont été introduites. New York, pour ne citer qu’un exemple, a annoncé son « plan directeur pour le vieillissement » l’année dernière et s’est associée à Intuition Robotics pour fournir aux communautés de vie assistée ElliQ, un robot conçu pour que les résidents se sentent moins seuls.