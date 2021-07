Pour les SAVS, une caractéristique semble déterminer les investisseurs gagnants des perdants

Selon Wolfe Research, les actions des transactions avec des leaders chevronnés ont tendance à surpasser largement celles qui n’en ont pas pendant un mois, trois mois, six mois et un an après la clôture des fusions. Un an plus tard, les SPAC avec des opérateurs expérimentés ont enregistré une hausse moyenne de 73%, tandis que ceux qui n’avaient pas de vétéran de l’industrie ont subi une perte de 14% en moyenne, a déclaré la société.

« Nous avons constaté que la caractéristique de différenciation la plus forte de la performance des actions De-SPAC était la présence / l’absence d’un opérateur expérimenté », a déclaré Chris Senyek de Wolfe Research dans une note.