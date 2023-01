Pour les sans-abri, les foyers de soins offrent un endroit sûr où mourir dans la dignité

Les travaux de Brown ont révélé que les personnes de 50 ans et plus sans abri ont des taux similaires ou plus élevés de troubles gériatriques, de troubles cognitifs, d’incontinence urinaire, de fragilité et de difficulté à effectuer des activités quotidiennes de base comme se laver et s’habiller, que les personnes de la population générale dont l’âge moyen est de 80.

“Ils contractent ces conditions liées au vieillissement lorsqu’ils sont plus jeunes, puis, sans surprise, ils meurent également plus tôt”, déclare Brown.

Beaucoup de ceux qui ont une maladie en phase terminale comme le cancer continueront à prendre soin d’eux-mêmes dans des refuges pour sans-abri aussi longtemps qu’ils le pourront, selon Travis Baggett, MD, directeur de recherche au Boston Health Care for the Homeless Program.

“Mais une fois qu’ils ne peuvent plus sortir du lit par eux-mêmes, se baigner ou avoir besoin d’oxygène, ce que la plupart des refuges ne permettent pas, ils ne peuvent plus y rester”, explique Baggett.

Ces personnes peuvent finir par faire du vélo entre les hôpitaux ou les maisons de soins infirmiers, où elles reçoivent des soins médicaux jusqu’à leur mort.

Taliaferro a travaillé avec Emily Cavey, photographe professionnelle et doula en fin de vie. Comme une doula de naissance, Cavey fournit un soutien psychologique, émotionnel et physique aux personnes mourantes et à leurs familles. Le couple s’est lié après que Taliaferro a coordonné les soins de l’être cher mourant de Cavey par le biais de son travail, constatant qu’ils partageaient le même désir d’aider les gens dans les dernières étapes de leur vie.