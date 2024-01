Pour les rockeurs sudistes mercredi, la débauche règne à 9h30 Club

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Wednesday est un groupe inextricablement lié à un lieu et à une époque : l’adolescence dans les coins oubliés du sud des États-Unis. Et dans un paysage musical où la plupart des artistes en tête des charts dominent via des paroles à remplir de Mad Libs, accessibles à tous ceux qui ont vécu une journée en tant qu’être humain, cet engagement envers un récit personnel est une bonne chose.

Cela était évident lors d’un concert du Club à guichets fermés à 9h30 mardi, lorsque la chanteuse Karly Hartzman est apparue sur scène, le mulet dégageant le genre de fraîcheur conférée par l’authenticité, et a chanté les lignes d’ouverture vives de son set : « Odeur d’herbe pourrie chaude / » F — vous tous, dans le puits aux souhaits.

Wednesday est originaire d’Asheville, en Caroline du Nord, une lignée qui s’infiltre dans les fissures de son son shoegaze. Le groupe a débuté en tant que projet solo de Hartzman en 2017, mais pour ses quatre derniers albums, elle a été rejointe par le guitariste MJ Lenderman (une star du rock indépendant à part entière), le joueur de steel guitar Xandy Chelmis, le batteur Alan Miller et le bassiste Ethan Baechtold. Ce n’est que lors du dernier album de mercredi, « Rat Saw God », que le groupe, qui mijotait tout au long de la pandémie, s’est répandu dans le courant dominant ; l’album s’est terminé sur certaines des listes de fin d’année les plus importantes de 2023 avec un large succès critique.

Et pour cause : les paroles de Hartzman ne se contentent pas de définir une scène gothique du Sud avec de rares mots, mais créent des récits entiers de débauche dans les bois dans des chansons dont les paroles ne s’étendent souvent que sur quelques lignes. Tout au long de la soirée, elle a présenté à la foule le duo qui passait du temps dans une piscine pour enfants avec des poux dans les cheveux ; à un ami qui a pris trop de Benadryl lors d’une fête au lycée ; à Georgie, qui a mis le feu à un champ de coton avec des modèles réduits de fusées. À un « quelqu’un » anonyme décédé dans un parking de Planet Fitness.

Ces images, entrecoupées de pannes lourdes et déformées qui semblent hantées (surtout avec l’aide de la guitare en acier de Chelmis), ne semblent peut-être pas constituer un spectacle léger, mais les moments de légèreté sont ce qui a contribué à rendre les points culminants les plus sérieux, voire dévastateurs. se sentir mérité. Lorsque Hartzman a donné le coup d’envoi du deuxième set (« Nous allons jouer de la musique country maintenant », a-t-elle déclaré à la foule) avec le rocker lent et morbide et romantique « Chosen to Deserve », elle a réprimandé un petit mais puissant groupe de mosh-pitters à mi-chemin. chanson avant de céder avec un haussement d’épaules : “Très bien, fais ton truc, je suppose.”

Ironiquement, la performance a été la plus joyeuse lors d’une plainte vibrante pour une petite amie infidèle ; Hartzman a traversé la barricade et s’est dirigée vers la foule, chantant la ballade country de Gary Stewart de 1975 « She’s Actin’ Single (and I’m Drinkin’ Doubles) » dans son demi-yodel lugubre.

À un certain niveau, c’est là l’essentiel de l’attrait de Hartzman. Elle donne le même poids aux paroles grotesques qu’aux paroles aériennes et aux paroles sombres et drôles ; tournez-vous vers le single « Bath County » remarquable pour ce dernier. « Chaque fille de Dieu », suggère-t-elle dans le refrain, « a parfois un peu de malchance ».

Il s’agissait, a souligné Hartzman sur scène, du cinquième concert consécutif de mercredi en autant de jours. Mais la verve du groupe a survécu aux huit minutes plus proches, « Bull Believer », avec les cris de plus en plus frénétiques de Hartzman qui se sont transformés des mots « finissez-le » en cris gutturaux. La foule a crié. Car que les horreurs scéniques et les célébrations joyeuses de mercredi soient relatables ou nostalgiques, sa lourde catharsis l’est certainement.