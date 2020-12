WASHINGTON (AP) – La définition d’un scandale change rapidement à Washington.

En quatre ans, la capitale nationale est passée de crise en crise. Il y a eu l’interdiction de voyager, l’enquête sur l’ingérence russe dans une élection, le limogeage d’un directeur du FBI, la fermeture du gouvernement de 35 jours, la révocation des secrétaires de cabinet par tweet, la destitution et une pandémie historique qui a forcé le président à être hospitalisé.

Et puis il y a eu l’interview Glamour.

Jen O’Malley Dillon, directeur de campagne du président élu Joe Biden et nouveau chef de cabinet adjoint, a qualifié les républicains du Congrès de «f… ers» dans une conversation avec le magazine. Et Washington était de nouveau dans un état d’esprit.

L’essorage est un aperçu de l’un des changements politiques à venir une fois que Biden prend ses fonctions. Les démocrates qui se préparent à prendre le pouvoir sont furieux face à tout signe de double standard de la part des républicains qui regardaient au-delà – ou encourageaient – le comportement profane et diviseur du président Donald Trump au pouvoir.

Et les républicains, désireux de présenter les démocrates comme des élitistes, sont soudainement consternés par un manque de décorum.

Bien que Marco Rubio n’ait pas condamné le commentaire de Trump sur les «pays de merde» africains, le sénateur républicain de Floride a semblé scandalisé par le commentaire d’O’Malley Dillon. Il a tweeté que cela montre ce que les démocrates «pensent vraiment». La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a tweeté le commentaire «en dit long» sur Biden.

Même certains démocrates semblaient anxieux. Axios, un organisme de presse dédié à la chronique de chaque tour et tournant de Beltway, a utilisé des sources anonymes pour rapporter que «certains conseillers proches» de Biden étaient «frustrés» par l’interview d’O’Malley Dillon.

Plus tard, elle est revenue sur le commentaire lors d’une conversation virtuelle avec des collègues démocrates.

Le fait qu’une telle retraite ait été jugée nécessaire valide presque la prémisse de la campagne présidentielle de Biden: qu’il rétablirait la normalité de la politique nationale.

L’histoire continue

Un commentaire indélicat qui révèle ce qu’un membre du personnel de la Maison Blanche pense vraiment – et le contrôle des dommages qui en a résulté – était la définition prête à l’emploi d’un scandale de Washington avant l’arrivée de Trump en ville, et a bouleversé cela et tant d’autres conventions.

Bien qu’il soit facile de rejeter l’épisode O’Malley Dillon comme un autre exemple de la capacité infinie de Washington à s’obséder de soi, il révèle des vérités difficiles.

D’une part, la déférence que les républicains ont montrée à la Maison Blanche à l’époque Trump appartiendra au passé. Le même parti qui a applaudi Trump pour avoir «dit les choses comme il est» est sur le point d’attaquer ceux de la nouvelle administration qui s’écartent des habitudes populaires attendues à Washington.

« Ils vont chercher une raison pour ne pas travailler avec l’administration Biden », a déclaré l’ancienne sénatrice démocrate du Dakota du Nord Heidi Heitkamp à propos des républicains.

La nouvelle norme semble être appliquée avec une vigueur particulière aux femmes.

Au-delà de O’Malley Dillon, Neera Tanden est également confrontée à un examen minutieux de son choix de mots. Elle est nommée pour devenir la première femme de couleur à diriger le puissant Bureau de la gestion et du budget, mais elle fait face à l’opposition républicaine à cause – de toutes choses – de son compte Twitter.

Elle a qualifié le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell de «Mitch de Moscou» et a rejeté la sénatrice Susan Collins, R-Maine, comme «la pire».

Bien qu’un tel langage ne fasse pas grand-chose pour faire avancer un débat constructif, il est aussi tiède que l’histoire brûlante de Trump sur Twitter. Il a utilisé la plate-forme pour accuser l’animateur de MSNBC Mika Brzezinski de «saigner beaucoup à cause d’un lifting», dénigrer l’apparence de l’épouse du sénateur Ted Cruz du Texas GOP et qualifier les journalistes d ‘«ennemi du peuple».

Pourtant, le sénateur républicain du Texas, John Cornyn, a déclaré que les commentaires passés de Tanden étaient «combatifs et insultants» et ont créé un «chemin problématique» pour sa nomination.

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., A déclaré que sa rhétorique était «remplie de haine et guidée par la gauche réveillée».

De telles escarmouches provoquent des distractions inutiles, en particulier lorsque ceux qui sont au pouvoir sont confrontés à des problèmes bien plus graves tels que la pandémie, le chômage et le racisme systémique.

Mais ils soulèvent une plus grande question de savoir si les républicains, qui seront une force puissante au sein du nouveau Congrès, chercheront à imposer un ensemble de règles différentes à l’administration Biden par rapport à Trump.

Au-delà de la nouvelle appréciation du GOP pour la civilité, le parti qui a abandonné son obsession des déficits pendant l’ère Trump surveille soudainement chaque centime et chaque centime. Cela a de réelles implications à un moment où le coronavirus augmente et la Réserve fédérale, généralement restreinte, supplie le Congrès de faire preuve de grande ampleur dans sa réponse économique.

Bien sûr, Biden est confronté à la perspective de véritables scandales lorsqu’il prendra ses fonctions le mois prochain.

Son fils Hunter fait l’objet d’une enquête de la part des procureurs fédéraux pour des questions fiscales et financières. L’enquête menace de dominer la recherche par le président élu Biden d’un procureur général, qui serait dans la position précaire de superviser une enquête sur le fils de son patron.

Biden sera jugé principalement par ses politiques, la façon dont il gère la pandémie et l’effondrement économique qu’elle a provoqué, en premier lieu.

Mais il sera également évalué pour son ton, un test pour savoir si les Américains veulent un retour à une ère pré-Trump de tireurs d’élite politique ou s’ils en sont venus à accepter le piétinement de Trump sur les traditions de la façon dont un président devrait parler et agir.

Biden a centré sa campagne sur l’idée qu’il voulait restaurer «l’âme» d’une nation profondément divisée. Cela signifie que les mots qui émanent du président élu et de son entourage comptent.

Mais c’est une question ouverte si cela offre une ouverture à ceux qui ont regardé au-delà des excès de l’ère Trump pour exiger soudainement de la politesse sans au moins une certaine conscience de soi.

Comme Biden lui-même pourrait dire: Allez, mec.

___

Note de l’éditeur: Steven Sloan a couvert la politique de l’AP depuis 2018. Suivez-le sur http://twitter.com/stevenpsloan