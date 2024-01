Pour les républicains anti-Trump, tout dépend du New Hampshire

La première primaire du pays pourrait être le dernier combat du républicain anti-Trump.

Depuis 2016, un groupe de plus en plus restreint de stratèges républicains, de législateurs à la retraite et de donateurs ont tenté d’évincer Donald J. Trump de sa position dominante au sein du parti. Et encore et encore, à travers une émeute au Capitole, deux mises en accusation, trois élections présidentielles et quatre inculpations criminelles, ils n’ont pas réussi à gagner du terrain auprès des électeurs.

Aujourd’hui, après des années de crises juridiques, culturelles et politiques qui ont bouleversé les normes et les attentes américaines, ce qui pourrait être la bataille finale des républicains anti-Trump ne se déroulera pas au Congrès ou dans les tribunaux, mais dans les stations de ski bondées et dans les villes enneigées. salles d’un État de 1,4 million d’habitants.

Avant les primaires du New Hampshire mardi, la vieille garde du GOP s’est ralliée à Nikki Haley, considérant sa candidature comme sa dernière et meilleure chance d’enfin éloigner l’ancien président du sommet de son parti. Tout sauf une arrivée très serrée pour elle dans cet État, où les électeurs modérés et indépendants représentent 40 % de l’électorat, enverrait M. Trump dans une marche quasiment imparable vers l’investiture.

L’opposition à Trump est en infériorité numérique et sous-employée. Le style polarisant et les tactiques intransigeantes de l’ancien président ont poussé de nombreux républicains qui s’opposent à lui à une retraite anticipée et à des défaites humiliantes, voire à quitter complètement le parti. Pourtant, leur guerre de longue date contre lui a contribué à encadrer la course à l’investiture autour d’un test décisif central et profondément tribal : la loyauté envers M. Trump.