Pour les propriétaires riverains, déménager peut avoir un sens différent

La maison doit également être déconnectée des services publics avant le début du déménagement ; les conduites de gaz et d’égout doivent également être coupées et bouchées. Une fois qu’il est dans sa nouvelle position, ils sont reconnectés.

Déménager ou soulever des maisons est le meilleur outil de l’arsenal pour protéger l’immobilier contre l’érosion des plages. Il existe des mesures moins extrêmes, comme les digues ou l’alimentation en sable, où le sable est physiquement reconstitué, a déclaré Gary Griggs, un éminent professeur de sciences de la terre à l’UC Santa Cruz, mais celles-ci étaient souvent coûteuses et temporaires. Une approche relativement nouvelle consiste à se concentrer sur les barrières naturelles – les soi-disant rivages vivants ou organiques, mais ceux-ci ont également un impact limité, a-t-il déclaré. Son point de vue est que la meilleure approche est celle d’un “retrait géré” où les communautés seraient relocalisées pour se protéger contre les marées montantes. “En fin de compte, c’est la seule solution.”

Mais la retraite gérée a été critiquée, en partie parce qu’elle implique d’éloigner les familles des rivages bien-aimés et qu’elle représente un investissement coûteux de la part des organismes de réglementation concernés.

L’ouragan Katrina en 2005 a été déterminant pour inciter les propriétaires et les communautés à envisager de soulever et, si possible, de déménager. Selon Tammie DeVooght Blaney, directrice exécutive de l’International Association of Structural Movers à Neenah, Wis., “plus de 30 000 maisons ont été détruites”. Après l’ouragan Sandy en 2012, environ 12 000 maisons ont été soulevées ou déplacées à New York, au New Jersey et dans le Connecticut, a-t-elle déclaré, et ce nombre continue d’augmenter.

De plus, a-t-elle dit, il y a eu une augmentation au cours des cinq dernières années pour les maisons dans et autour des Grands Lacs, qui ont également connu l’érosion des plages. Alors que le levage est plus courant dans les zones côtières en raison du manque de terres disponibles, dans le Midwest, le déménagement peut être une option où les terres sont plus abondantes, a-t-elle déclaré.

L’augmentation de la demande pour ces services, par exemple, a conduit Paul Armstrong, qui a travaillé sur la maison Dennis, de recentrer son entreprise de la construction riveraine à l’enfoncement des pieux utilisés pour soutenir de nombreuses maisons qui sont surélevées. Son entreprise, South Shore Pile Driving à Marshfield, Mass., travaille principalement dans les régions de Boston et de Cape Cod, où les pieux peuvent aller jusqu’à 20 pieds pour les propriétés riveraines et 50 pieds pour les zones intérieures. Les coûts pour les pieux seuls peuvent varier de 50 000 $ à « quelques centaines de milliers », a-t-il dit, selon le site et la difficulté.

Ce prix ne comprend pas les frais de levage ou de déménagement d’une maison. Les coûts globaux dépendent également de la taille et du poids estimé de la maison, de la difficulté technique et de la distance à laquelle la maison sera transportée. Les prix peuvent varier de 25 000 $ à 250 000 $, voire plus, pour « de très grandes maisons haut de gamme », a déclaré M. Davis.