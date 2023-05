Pour les proches des victimes de la fusillade de Buffalo, la fête des mères est un rappel de la perte, une leçon de gestion du chagrin

BUFFALO, NY (AP) – Tirzah Patterson consacrera cette fête des mères à la partie la plus difficile du travail d’une mère, en essayant d’aider son enfant à donner un sens à la tragédie.

Patterson et son mari avaient divorcé mais sont restés proches pour le bien de leur fils. Puis Heyward Patterson a été abattu avec neuf personnes lors d’une attaque raciste dans un supermarché de Buffalo il y a un an dimanche.

Tirzah et Jaques « Jake » Patterson, 13 ans, ont récemment parlé de faire face à un immense chagrin après une fusillade de masse, une histoire incessante à travers le pays.

La boussole de Jake à travers le chagrin, lui a dit sa mère, devrait être sa foi et sa prière. Cette orientation servirait tant de mères et de pères alors que le nombre de morts dues à la violence armée en Amérique grimpe et se propage, a-t-elle déclaré.

Un diacre d’église bien-aimé connu pour offrir des promenades à la maison depuis le supermarché pour les personnes sans voiture, Heyward Patterson a fait un appel sincère à son ex-femme la dernière fête des mères, disant à son ex-femme à quel point elle était une mère formidable et à quel point il était heureux de la façon dont elle élevait son fils.

« Il m’a donné tout son cœur et, une semaine plus tard, il est parti », a déclaré Patterson. « Il m’a donné la fermeture. »

« Il ne savait probablement pas pourquoi il le faisait », a-t-elle déclaré. « Dieu seul sait. »

L’attaque au fusil d’assaut du 14 mai sur le Tops Friendly Market a été l’une des atrocités motivées par la race les plus effrontées de l’histoire moderne des États-Unis.

« Ce que j’ai fait avec Jake, c’est constamment renforcer et réitérer qu’il s’agit d’un processus de guérison », a déclaré Tirzah alors qu’elle était assise à côté de son fils dans leur maison d’East Buffalo.

« Tu n’oublieras jamais (ton père). Il n’est peut-être pas là physiquement, mais il sera toujours dans votre cœur.

Heyward Patterson, 67 ans, avait deux filles adultes. Jake, son plus jeune enfant, était son fils unique.

« Il avait l’habitude de l’appeler, ‘Boy.’ Il ne l’appelait jamais par son nom », se souvient Tirzah alors qu’un large sourire se dessinait sur le visage de son fils.

« Je dirais : ‘Tu vas faire croire à ce garçon qu’il s’appelle Garçon !' »

« Il nous manque vraiment », a-t-elle ajouté.

Heyward était au Tops Friendly Market en train d’aider un acheteur à faire ses courses lorsqu’il a été tué par balle par un suprémaciste blanc armé d’un fusil d’assaut. Les neuf autres personnes tuées, toutes noires, avaient entre 32 et 86 ans. L’agresseur, Payton Gendron, avait 18 ans lorsqu’il a parcouru plus de 200 miles depuis son domicile dans la campagne de New York, à la recherche de Noirs à tuer dans la grande minorité de Buffalo et côté Est populaire.

En février, Gendron a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle après avoir plaidé coupable de meurtre et d’autres accusations portées par les procureurs locaux. Une affaire fédérale de crimes haineux criminels est toujours en cours, alors que les responsables du ministère américain de la Justice évaluent s’il convient de demander la peine de mort si Gendron est reconnu coupable.

La ville de Buffalo fera une pause dimanche pour marquer le passage d’un an depuis l’attaque. Les événements comprennent un moment de silence et le carillon des cloches de l’église. Tirzah a déclaré qu’elle et Jake n’avaient pas prévu de participer à des événements locaux.

Elle n’a pas chargé Jake de détails sur les affaires criminelles. Tirzah est beaucoup plus concentrée sur la santé mentale de son fils.

« En ce moment, il est très craintif, très discret. Il n’aime pas vraiment sortir », a-t-elle dit. « Alors j’essaie de lui apprendre que cet incident ne signifie pas que cela va arriver tout le temps, ou si vous sortez, quelque chose va se passer.

« Je veux qu’il grandisse et qu’il soit le meilleur possible, car il est très intelligent, très doué. »

Il y a près d’un an, lors d’une conférence de presse avec le révérend Al Sharpton, l’avocat des droits civiques Ben Crump et d’autres familles de victimes, Tirzah, accablée de chagrin, s’est demandé si elle était faite pour élever Jake sans l’aide de son ex-mari.

« Son cœur est brisé, il mange à moitié, il dort à moitié », a-t-elle déclaré en larmes aux journalistes, avec Jake, alors âgé de 12 ans, à ses côtés, le visage couvert de ses mains.

«En tant que mère, que suis-je censée faire pour l’aider à traverser cela? J’ai besoin d’un village pour m’aider à élever et être ici pour mon fils », a-t-elle plaidé.

Dans l’interview AP, Jake a déclaré que son appétit s’était beaucoup amélioré. Sa commande préférée de McDonald’s comprend un sandwich McChicken croustillant, une grande frite et un grand Coca.

C’est un joueur passionné. Le week-end, son frère aîné, le fils de Tirzah issu d’une autre relation, emmène Jake à des cours de kickboxing. Et l’adolescent est intéressé à devenir musicien.

Heyward Patterson avait un talent pour chanter à l’église. Son fils pleure encore lorsqu’il entend certaines chansons pendant le service du dimanche. Mais d’autres souvenirs apportent des sourires et des rires.

Heyward n’était pas un cuisinier talentueux, a déclaré Jake en riant, se rappelant comment son père avait autrefois gravement brûlé le Spam, la viande en conserve. Les voyages de Jake au cinéma avec papa et maman étaient toujours drôles, parce que Heyward renversait tellement de pop-corn de théâtre autour de son siège qu’on serait pardonné de penser que des enfants étaient assis là.

Pourtant, il y a des moments où le chagrin et la tristesse frappent Jake de manière inattendue. Adolescent, il fait face du mieux qu’il peut et a des conseils pour les autres de son âge aux prises avec les mêmes sentiments.

« Je dirais juste, n’y pense pas trop. Si tu sens que ça va venir, si tu sens que tu vas pleurer ou quoi, joue (à un jeu) ou écoute de la musique pour t’évader. Faites en sorte que votre esprit s’en évade.

Jake a fait une pause puis a ajouté: « Continuez simplement à avancer. »

Chez Tirzah et Jake, un appartement situé à quelques pâtés de maisons au nord-est de Tops Friendly Market, plusieurs plaques de récompense honorant Heyward sont appuyées contre un meuble de télévision. Un grand tableau du diacre de l’église, affiché sur un chevalet, surplombe la cuisine. Le placement de ces rappels de lui est délibéré, a déclaré Tirzah.

Un souvenir que Jake chérit plus que d’autres est une grande couverture tissée qui porte une image de lui et de son père : un Heyward souriant arborant une calotte noire, une paire de lunettes teintées, une barbichette poivre et sel, un chèque de couleur beige costume à motifs avec cravate et mouchoir roses.

Une inscription tissée à côté de Jake et de son père se lit, en partie, « Mon père m’a appris tout ce que je sais sauf comment vivre sans lui. »

« Je n’ai pas encore dormi avec cette couverture, maman, » dit Jake, tenant la couverture pour l’exposer. « C’est juste sur le lit. »

En cette fête des mères, le jeune de 13 ans a un bilan élogieux, ou plutôt un score, pour sa maman. Neuf mille points sur 10 000 possibles, dit-il.

Tirzah sourit.

« Ce qui nous fait avancer, c’est la joie, les souvenirs, les bons souvenirs que nous avons, les rires », a-t-elle déclaré. « Donc, quiconque vit cela: priez, gardez Dieu en premier et prenez juste un jour à la fois. Parce qu’au bout d’un moment, ça ira mieux.

___

Aaron Morrison est un membre basé à New York de l’équipe Race and Ethnicity de l’AP. Suivez-le sur Twitter : https://www.twitter.com/aaronlmorrison

Aaron Morrison, Associated Press