Pour les planificateurs militaires chinois, Taïwan n’est pas une île facile à envahir

La Chine pourrait envahir Taïwan. Son armée éclipse les forces armées de la nation insulaire, mais toute invasion serait probablement plus proche des débarquements brutaux alliés de la Seconde Guerre mondiale en Normandie que de la victoire rapide de l’opération Tempête du désert lors de la première guerre du Golfe en 1991.

À environ 100 miles de la Chine et de la taille du Maryland, non seulement l’île de Taïwan est entourée d’un fossé aquatique protecteur, mais c’est aussi une île avec des caractéristiques géographiques qui en font un candidat extrêmement pauvre pour une invasion – peu importe sa puissance. que pourrait être cette force d’invasion.

Les observateurs notent qu’en 1944, l’armée américaine a abandonné l’opération Causeway, un plan visant à envahir Taïwan (alors une colonie japonaise appelée Formose) parce qu’elle était jugée trop coûteuse. Les planificateurs militaires américains ont conclu qu’envahir et tenir Formose nécessiterait une force d’assaut américaine totale d’un demi-million d’hommes. Le Pentagone a compté le nombre de victimes américaines attendues d’une invasion et des combats ultérieurs dans les montagnes, la jungle et les villes – ce nombre pouvant atteindre 150 000.

Taïwan se prépare à être envahie depuis les années 1950 et, à ce titre, dispose d’un solide appareil de renseignement, de troupes entraînées pour la seule mission de repousser les forces chinoises, de nombreux équipements militaires modernes et puissants et de formidables défenses en place le long de toutes les zones de débarquement possibles. En raison du terrain vallonné, les troupes de l’Armée populaire de libération (APL) seraient confrontées à une puissance de feu pulvérisée qui pleuvait sur elles depuis des positions défensives fortement fortifiées.

Les observateurs pensent qu’il est peu probable que la Chine bombarde Taïwan pour le soumettre ; Cependant, alors que les attaques de missiles de croisière sur des cibles militaires taïwanaises sont une réelle préoccupation, on pense que Pékin préférerait de loin garder l’infrastructure de Taïwan – en particulier tout ce qui est lié à l’industrie des semi-conducteurs – relativement indemne.

Les semi-conducteurs sont des éléments vitaux de tout, des systèmes d’armes aux automobiles, et Taiwan est le plus grand fabricant de la planète. Cabinet d’intelligence de marché Rapports TrendForce que “Taiwan domine l’industrie mondiale de la fabrication de semi-conducteurs – contrôlant 48% du marché de la fonderie et 61% de la capacité mondiale de construction à 16 nm (nanomètre) ou mieux.”

De plus – bien qu’utiles comme tactique d’effarouchement – ​​les chefs militaires chinois sont conscients que des bombardements aveugles tueraient inévitablement des civils. De tels meurtres pourraient facilement transformer des générations de Taïwanais en ennemis mortels plutôt qu’en personnes qui pourraient – ​​même à contrecœur – en venir à accepter un retour à « l’étreinte de la patrie ». De plus, Taïwan possède également des missiles – dont certains, selon Taipei, peuvent frapper Pékin.

Kitsch Liao, consultant en affaires militaires et cybernétiques chez Doublethink Lab, basé à Taipei, qui a également examiné les scénarios d’invasion de la Chine, a déclaré à Fox News Digital qu’en dehors du terrain et du fait qu’il n’y a qu’une fenêtre relativement courte lorsque le détroit de Taiwan est assez calme. pour une traversée raisonnablement sûre par une marine, les gens négligent souvent la logistique simple. « Généralement, une unité militaire n’emporte pas plus de trois jours de ravitaillement avec elle », dit Liao, « ce qui signifie qu’elle doit soit être réapprovisionnée, soit grappiller tout ce qu’elle peut sur le terrain.

Liao note que les munitions sont lourdes, encombrantes et rapidement épuisées. L’APL ne peut pas – sauf sur une base ad hoc – utiliser des munitions capturées à Taïwan. “Cela signifie qu’ils devront apporter une énorme quantité d’équipement”, explique Liao.

“Un débarquement réussi serait une victoire à la Pyrrhus pour la Chine. Loin d’accomplir leurs missions, les navires de débarquement amphibies seraient potentiellement amenés à faire des allers-retours dans le détroit de Taïwan (devenant des cibles extrêmement vulnérables et lucratives) afin de ravitailler les forces terrestres. “, a déclaré Liao.

Ce n’est pas parce qu’envahir Taïwan serait une très mauvaise idée que la Chine ne tentera pas de le faire, mais les réalités d’une invasion, selon certains observateurs, signifient qu’il s’agit plus probablement d’une dernière option que d’une première.

De nombreux experts militaires et observateurs de la Chine s’accordent à dire que des scénarios d’« étranglement », tels qu’un blocus de quarantaine, seraient beaucoup plus efficaces que d’expédier éventuellement des centaines de milliers de soldats chinois à la mort, puis d’engager peut-être un million de soldats pour pacifier Taïwan.

“Xi Jinping pourrait souffrir d’un complexe divin qui l’aveugle sur les terribles risques associés à une invasion de Taïwan. Un dirigeant stratégique rationnel choisirait un autre plan d’action, comme une longue campagne de coercition pour isoler et bloquer Taïwan”, a noté L’expert taïwanais Ian Easton.

Lorsqu’on lui a demandé si la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, devrait visiter la nation insulaire, Easton a déclaré à Fox News Digital que les États-Unis ne devraient pas être intimidés par les menaces de Pékin. “Il est vital que les dirigeants américains se rendent à Taipei et signalent que les États-Unis sont solidaires des démocraties en péril”, a-t-il déclaré.

“Renoncer aux visites face à la coercition ferait le jeu du Parti communiste chinois.”

Easton est directeur principal et chercheur à l’Institut Project 2049 basé en Virginie et a écrit un livre intitulé “La menace d’invasion chinoise”.

Son livre détaille des exemples de champs de mines littéraux et figuratifs dans lesquels l’armée, la marine et l’aviation de libération du peuple pourraient se retrouver empêtrés s’ils tentaient de libérer Taiwan. Easton et d’autres notent en outre que, bien sûr, il n’y aurait aucune possibilité de surprise; les préparatifs d’une invasion sont impossibles à dissimuler.

Les îles sont souvent associées à des côtes de plages de sable, mais Taïwan en a étonnamment peu. De plus, environ 75% de l’île est montagneuse, avec plus de 200 des sommets de Taiwan atteignant bien plus de 9 000 pieds, selon le magazine National Geographic.

Easton répertorie 14 plages à Taïwan qui pourraient être des options d’invasion, mais écrit : “Malheureusement pour les généraux chinois… le littoral de 770 milles de Taiwan est remarquablement inadapté aux opérations amphibies.”

Un autre défi est les îles de Matsu contrôlées par Taïwan – et surtout – Kinmen (anciennement connu sous le nom de Quemoy), toutes deux situées juste au large de la côte chinoise. Ces mini-forteresses ne seraient pas faciles à éliminer, mais elles devraient être capturées avant toute attaque sur le continent taïwanais.

