Pour les petites villes de l’Alabama peuplées d’Haïtiens, Springfield est une mise en garde.

ENTREPRISE, Alabama — La transition de la ville animée de Port-au-Prince, en Haïti, à une petite ville de l’Alabama, située à l’extrémité sud de la chaîne des Appalaches, a été un défi pour Sarah Jacques.

Mais au bout d’un an, le jeune homme de 22 ans s’est habitué au calme et s’est installé. Jacques a trouvé un emploi dans une usine de fabrication de sièges d’auto, a fondé une église en langue créole et en est venu à apprécier la facilité et sécurité de la vie à Albertville après les troubles politiques et les violences a tourmenté son pays d’origine.

Cependant, récemment, alors que le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump et son colistier ont commencé à promouvoir démystification de la désinformation sur les migrants haïtiens à Springfield, dans l’Ohio, provoquant des crimes et « mangeant des animaux de compagnie », Jacques a déclaré qu’il y avait de nouveaux défis imprévus.

« Quand je suis arrivé ici, les gens nous faisaient signe, nous saluaient, mais maintenant ce n’est plus pareil », a déclaré Jacques en créole par l’intermédiaire d’un traducteur. « Quand les gens vous voient, ils vous regardent comme s’ils étaient très silencieux avec vous ou qu’ils avaient peur de vous. »

Au milieu de cette tension croissante, un groupe bipartisan composé de chefs religieux locaux, de responsables de l’application des lois et d’habitants de l’Alabama considère les conséquences de Springfield comme un avertissement et a pris des mesures pour aider à intégrer la population haïtienne de l’État dans les petites villes où elle vit.

Comme troubles politiques et violences s’intensifient en Haïti, les migrants haïtiens ont adopté un programme créé par le président Joe Biden en 2023 qui permet aux États-Unis d’accepter jusqu’à 30 000 personnes par mois en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela pendant deux ans et offre une autorisation de travail. L’administration Biden a récemment annoncé que le programme pourrait permettre à environ 300 000 Haïtiens de rester aux États-Unis. au moins jusqu’en février 2026.

En 2023, il y avait 2 370 personnes d’ascendance haïtienne en Alabama, selon les données du recensement. Il n’existe aucun décompte officiel de l’augmentation de la population haïtienne en Alabama depuis la mise en œuvre du programme.

Le débat sur l’immigration n’est pas nouveau à Albertville, où les populations de migrants augmentent depuis trois décennies, a déclaré Robin Lathan, adjoint exécutif du maire d’Albertville. Lathan a déclaré que la ville ne sait pas combien d’Haïtiens ont déménagé dans la ville ces dernières années, mais a déclaré « il semble qu’il y ait eu une augmentation au cours de l’année dernière, en particulier ».

Un représentant du système scolaire d’Albertville a déclaré qu’au cours de la dernière année scolaire, 34 % des 5 800 élèves du district apprenaient l’anglais comme langue seconde, contre seulement 17 % en 2017.

En août, quelques semaines avant que Springfield ne fasse la une des journaux nationaux, une publication sur Facebook montrant des hommes descendant d’un bus pour travailler dans une usine de volaille a amené certains habitants à spéculer que l’usine embauchait des personnes vivant illégalement dans le pays.

Les représentants de l’usine avicole ont déclaré dans un courriel adressé à l’Associated Press que tous ses employés sont légalement autorisés à travailler aux États-Unis.

Le tumulte a culminé lors d’une réunion publique au cours de laquelle certains résidents ont demandé des éclaircissements sur le programme fédéral qui permettait aux Haïtiens de travailler légalement en Alabama, tandis que d’autres ont appelé les propriétaires à « supprimer les logements » pour les Haïtiens et ont suggéré que les migrants avaient une « odeur pour eux ». », selon des enregistrements audio.

Pour Unique Dunson, 27 ans, résident d’Albertville et militant communautaire de longue date, ces sentiments lui semblaient familiers.

« Chaque fois qu’Albertville reçoit un nouvel afflux de personnes qui ne sont pas blanches, il semble y avoir un problème », a déclaré Dunson.

Dunson gère un magasin offrant des fournitures gratuites à la communauté. Après que les tensions aient éclaté à travers le pays, elle a installé plusieurs panneaux d’affichage à travers la ville sur lesquels on pouvait lire, en anglais, espagnol et créole, « bienvenue voisin, content que tu sois venu ».

Dunston a déclaré que les panneaux d’affichage sont un moyen de « repousser » l’idée selon laquelle les migrants ne sont pas les bienvenus.

Lorsque le pasteur John Pierre-Charles est arrivé à Albertville en 2006, il a déclaré que les seuls autres Haïtiens qu’il connaissait dans la région étaient des membres de sa famille.

En 14 ans d’activité, la congrégation de son église de langue créole, l’Église Porte Etroite, est passée de seulement sept membres en 2010 à environ 300 fidèles. Il annexe actuellement des salles de classe au bâtiment de l’église pour les cours d’anglais et les cours de formation des conducteurs, ainsi qu’un studio de podcast pour accueillir la communauté en plein essor.

Pierre-Charles décrit néanmoins les derniers mois comme « la pire période » pour la communauté haïtienne de tout son séjour à Albertville.

« Je vois des gens à Albertville qui ont vraiment peur en ce moment parce qu’ils ne savent pas ce qui va se passer », a déclaré Pierre-Charles. « Certains ont peur parce qu’ils pensent qu’ils pourraient être renvoyés en Haïti. Mais certains d’entre eux ont peur parce qu’ils ne savent pas comment les gens vont réagir.»

Après les retombées des premières réunions publiques du mois d’août, Pierre-Charles a envoyé une lettre aux dirigeants de la ville appelant à davantage de ressources pour le logement et la nourriture afin de garantir que sa communauté grandissante puisse s’acclimater en toute sécurité, tant sur le plan économique que culturel.

«C’est ce que j’essaie de faire, être un pont», a déclaré Pierre-Charles.

Il ne travaille pas seul.

En août, Gerilynn Hanson, 54 ans, a aidé à organiser les premières réunions à Albertville car, selon elle, de nombreux habitants avaient des questions légitimes sur la manière dont la migration affectait la ville.

Maintenant, Hanson a déclaré qu’elle ajustait sa stratégie, « en se concentrant sur le niveau humain ».

En septembre, Hanson, entrepreneur en électricité et partisan de Trump, a formé une organisation à but non lucratif avec Pierre-Charles et d’autres dirigeants de la communauté haïtienne pour offrir des logements plus stables et des cours d’anglais afin de répondre à la demande croissante.

« Nous pouvons regarder (Springfield) et devenir eux en un an », a déclaré Hanson, faisant référence à l’animosité qui s’est installée dans la ville de l’Ohio, qui a été inondé de menaces. « Nous pouvons nous asseoir, ne rien faire et laisser les choses se dérouler sous nos yeux. Ou nous pouvons essayer de contrecarrer une partie de cela et faire en sorte que tout le monde soit productif et puisse se parler.

Des débats similaires ont proliféré lors de réunions publiques à travers l’État, même dans les endroits où les résidents haïtiens représentent moins de 0,5 % de la population totale.

À Sylacauga, des vidéos de nombreuses réunions publiques montrent des habitants s’interrogeant sur l’impact de la prétendue augmentation du nombre de migrants haïtiens. Les autorités ont déclaré qu’il n’y avait que 60 migrants haïtiens dans la ville d’environ 12 000 habitants au sud-est de Birmingham.

À Enterprise, non loin de la frontière entre l’Alabama et la Floride, des voitures ont rempli le parking de l’église baptiste Open Door en septembre pour un événement qui promettait des réponses sur la façon dont la population haïtienne croissante affectait la ville.

Après l’événement, James Wright, le chef de la tribu indienne Ma-Chis Lower Creek, s’est montré compréhensif quant aux raisons pour lesquelles les Haïtiens fuyaient leur foyer, mais a déclaré qu’il craignait que les migrants n’affectent la « culture politique » locale et les « valeurs communautaires » d’Enterprise.

D’autres participants ont fait écho aux craintes et à la désinformation selon lesquelles les migrants haïtiens seraient « sans loi » et « dangereux ».

Mais certains sont venus pour tenter d’apaiser les inquiétudes croissantes à l’égard de la communauté migrante.

Le chef de la police d’entreprise, Michael Moore, a déclaré avoir partagé des statistiques de son département qui ne montrent aucune augmentation mesurable des crimes à mesure que la population haïtienne augmente.

« Je pense qu’il y avait un certain nombre de personnes là-bas qui étaient plus préoccupées par les propos alarmistes que les migrants », a déclaré Moore à l’AP.

Moore a déclaré que son département avait reçu des informations faisant état de migrants haïtiens vivant dans des maisons qui violaient le code de la ville, mais lorsqu’il a contacté les personnes en question, les problèmes ont été rapidement résolus. Depuis lors, son département n’a entendu aucune plainte crédible concernant les crimes commis par les migrants.

« Je comprends parfaitement que certaines personnes n’aiment pas ce que je dis parce que cela ne correspond pas à leur processus de pensée personnel », a déclaré Moore. « Mais ce sont les faits. »

___

Riddle est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.