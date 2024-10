Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, bouger est un défi à la fois mental et physique

Il est bien connu que la maladie de Parkinson peut altérer la capacité d’une personne à effectuer des mouvements comme saisir une tasse de café, un côté du corps étant souvent plus touché. Mais un étude récente menée par des chercheurs de l’Université de l’Alberta montre que la maladie affecte également la façon dont les gens effectuent des mouvements mentalement, ce qu’on appelle l’imagerie motrice.

« Même lorsque les personnes atteintes de la maladie de Parkinson pensent au mouvement, c’est différent pour le côté le plus affecté », explique Kathryn Lambert, doctorante à la Faculté de médecine de réadaptation et auteure principale de l’étude.

Comme l’explique Lambert, tous les mouvements dirigés vers un objectif émergent d’un plan mental. Avant qu’un mouvement physique ne se produise, notre cerveau recueille des informations sur la position de notre corps et envisage toutes les étapes nécessaires au mouvement.

« Nous faisons cela très rapidement et automatiquement », dit-elle. « Ensuite, le cerveau prend ce plan et le transforme en une action dans notre corps. »

Il est proposé que la maladie de Parkinson influence la proprioception et la kinesthésie (respectivement la conscience de la position et du mouvement de son corps), ce qui entraîne des perturbations dans ce processus.

« Si vous souffrez de troubles de la proprioception et de la kinesthésie, il peut être un peu plus difficile de générer une image motrice précise dans votre tête, car vous recevez des informations moins précises provenant de vos sens », explique Lambert.

Lambert et ses collaborateurs ont découvert que la précision temporelle – la sensation du temps nécessaire pour effectuer un mouvement – ​​différait selon le côté du corps le plus affecté ou le moins affecté. En particulier, les participants étaient plus susceptibles de surestimer la vitesse de leurs mouvements lorsque l’action impliquait leur côté le plus affecté. Ils ont également examiné la fonction cognitive globale des participants et ont constaté que leurs performances sur un écran cognitif prédisaient la précision temporelle, mais uniquement pour le côté le plus affecté.

Étant donné que les informations sensorielles que reçoivent les personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont moins précises, leur imagerie motrice est également moins précise, ce qui peut se traduire par des difficultés accrues avec les mouvements physiques.

« Ce qu’ils doivent faire pour créer une image motrice précise, c’est s’appuyer davantage sur la cognition et consacrer plus d’efforts à l’imagerie pour la rendre précise », explique Lambert, notant qu’il n’y avait aucun lien entre la cognition et la précision temporelle du côté le moins affecté. du corps.

« Ces sens de la position et du mouvement du corps sont moins perturbés, ils n’ont donc pas besoin de compenser de la même manière. »