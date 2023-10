Pour les personnes atteintes de drépanocytose, les urgences peuvent signifier des attentes potentiellement mortelles

Heather Avant s’habille toujours lorsqu’elle se rend aux urgences.

« J’ai été conditionné à agir et à me comporter d’une manière très spécifique », a déclaré Avant. «J’essaie de me coiffer. Je m’assure de prendre une douche et d’avoir de beaux vêtements. Parfois, je mets ma chemise de l’Université du Michigan.

C’est une stratégie pour lutter contre la discrimination que la photographe de 42 ans de Mesquite, au Texas, a développée au cours de sa vie de gestion de sa drépanocytose, une maladie sanguine rare qui affecte un estimé à 100 000 Américains. Cette maladie héréditaire peut affecter une personne de n’importe quelle race ou origine ethnique, mais les patients noirs, comme Avant, constituent la majorité des personnes atteintes aux États-Unis.

Pour les personnes vivant avec la maladie, une crise drépanocytaire peut survenir à tout moment. Lorsque cela se produit, leurs globules rouges rigides en forme de faucille se coincent dans leurs vaisseaux sanguins, bloquant le flux et provoquant une douleur extrême ou des difficultés respiratoires. Une crise peut dégénérer en complications potentiellement mortelles telles que des accidents vasculaires cérébraux, des convulsions et une septicémie.

Lorsqu’une crise de douleur ne peut être gérée à domicile, les patients se rendent aux urgences pour accéder à la dose élevée d’opioïdes dont ils ont besoin, en plus des perfusions intraveineuses pour aider en cas de déshydratation ou même des transfusions sanguines. Pourtant, le personnel des services d’urgence, déjà surchargé et aux prises avec pénurie d’infirmières — n’ont pas toujours d’expérience dans le traitement de la maladie rare. Les médecins, au milieu d’une crise des opioïdes qui fait toujours rage, rester résistant à prescrire les analgésiques nécessaires au traitement des crises drépanocytaires. Ainsi, disent les patients, ils sont confrontés à de longs délais avant de recevoir des soins essentiels, ainsi qu’à la discrimination et à la suspicion qu’ils recherchent des médicaments pour se défoncer.

« Je dois donner l’impression que je ne viens pas ici de la rue pour chercher des médicaments », a déclaré Avant. « Je dois monter une émission entière pour vous faire croire que j’ai besoin de soins. »

Des années de recherche ont documenté les retards. UN étude publiée en 2013 ont constaté que les patients cherchant des soins aux urgences entre 2003 et 2008 pour leurs crises drépanocytaires ont connu des temps d’attente 50 % plus longs que les patients qui sont arrivés aux urgences avec des jambes ou des bras cassés. Une étude publiée en 2021 a révélé que 50 % des patients drépanocytaires déclaraient devoir attends au moins deux heures avant que leur douleur ne soit traitée, malgré les directives médicales recommandant à ces patients en crise de recevoir leur première dose d’analgésiques au plus tard 60 minutes après leur arrivée aux urgences.

Les associations médicales telles que Société américaine d’hématologiele Institut national du cœur, des poumons et du sang, et l’Emergency Nurses Association ont établi des lignes directrices pour les soins de la douleur drépanocytaire dans les services d’urgence. Et, en 2021, la Emergency Department Sickle Cell Care Coalition, une collaboration nationale d’hématologues, de pharmaciens et d’infirmières, aidé à lancer un outil au point de service pour aider les professionnels de la santé à gérer la maladie aux urgences.

Mais les patients et les experts en drépanocytose ont déclaré que ces meilleures pratiques n’ont pas été largement adoptées. UN Enquête 2020 sur près de 250 prestataires de médecine d’urgence ont constaté que 75 % d’entre eux n’étaient pas au courant des recommandations du NHLBI, publiées pour la première fois en 2014, mais que 98 % d’entre eux se sentaient confiants dans leur capacité à traiter les patients atteints de drépanocytose.

Pourtant, les histoires d’horreur aux urgences abondent parmi les adultes drépanocytaires. Pour Lesly Chavez, 29 ans, coiffeuse à Houston, sa pire expérience s’est produite il y a quelques années. Elle a déclaré avoir passé quatre heures dans une salle d’attente avant d’être vue.

« Et quand ils sont finalement arrivés à moi, ils m’ont dit qu’ils pouvaient m’aider avec ‘ma dépendance’, mais ils ont décidé qu’ils ne pouvaient rien faire pour moi », a déclaré Chavez. « Ils ont simplement dit ‘non’ et m’ont renvoyé chez moi alors que j’étais en crise. »

Chavez a déclaré qu’elle avait depuis évité cet hôpital même s’il se trouvait à 10 minutes de chez elle. Maintenant, elle se rend dans une autre salle d’urgence, à 30 minutes de chez elle.

Chavez, qui est hispanique, a déclaré qu’elle était confrontée « au doute partout où je vais » parce que la drépanocytose touche principalement les Noirs américains. (Ceux qui sont hispaniques peuvent être de n’importe quelle race.)

Paula Tanabéprofesseur de sciences infirmières à l’Université Duke, qui a passé des décennies à rechercher des moyens d’améliorer les soins prodigués aux patients drépanocytaires, a déclaré qu’une confluence de facteurs ajoute aux préjugés raciaux auxquels les patients peuvent être confrontés.

« Les salles d’urgence sont incroyablement surpeuplées, à un rythme que nous n’avons jamais vu auparavant, et cela concerne tout le monde », a déclaré Tanabe.

Les législateurs essaient d’aider. Un fédéral projet de loi présenté en juin allouerait 8,2 millions de dollars par an pendant cinq ans à un programme de formation des médecins sur les meilleures pratiques en matière de soins aux patients drépanocytaires. Un autre, présenté ce printemps, fournirait un financement aux organisations communautaires qui s’efforcent de sensibiliser la population à la maladie et accorderait un allégement des prêts étudiants aux prestataires médicaux qui s’engagent à travailler sur la maladie. Certaines législatures d’État ont créé des groupes de travail sur la drépanocytose pour améliorer la formation des médecins et la coordination des soins.

Les défenseurs des patients drépanocytaires ont déclaré qu’il était également important d’investir dans la collecte de données pour suivre la maladie. Bien que les Centers for Disease Control and Prevention estiment que quelque 100 000 Américains en sont atteints, le nombre réel est inconnu. En effet, il n’existe aucun système national permettant de collecter des données sur la drépanocytose, contrairement à D’autres conditions comme le diabète, le cancer et la maladie d’Alzheimer.

« J’ai 32 ans et nous avons dit que c’était 100 000 toute ma vie », a déclaré Quannecia McCruse, cofondatrice de l’association. Association drépanocytaire de Houston. «Je sais qu’il y a plus. Je sais que les gens ne sont pas comptés.

Quannecia McCruse, au centre, co-fondatrice de la Sickle Cell Association of Houston, avec ses amis Fairth Adjei-Sarpong, à gauche, et Precious Uwaezuoke lors de la Sickle Cell Houston Walk en septembre.

Alex Arvie

Onze programmes de collecte de données menés par l’État existe actuellement et, en février, le CDC a ouvert une nouvelle demande de subvention pour des États supplémentaires. De meilleures données permettraient d’allouer des fonds aux zones qui en ont le plus besoin, ont déclaré les défenseurs des patients drépanocytaires.

Le Texas a eu l’occasion de se joindre à ces efforts. Ce printemps, la législature de l’État adopté une facture avec un large soutien bipartisan pour créer un registre des patients drépanocytaires, mais le gouverneur républicain Greg Abbott y a opposé son veto, affirmant que cela compromettrait la vie privée des patients.

« C’était une mauvaise excuse », a déclaré McCruse. « Nous disposons déjà d’un registre du cancer et les informations de chacun sont en sécurité. Ce registre aurait grandement aidé.

Alors que les progrès progressent lentement, des patients comme McCruse disent qu’ils sont obligés de trouver un équilibre entre la défense de leurs intérêts lors de crises de douleur atroce et la nécessité de ne pas irriter ou aliéner le personnel hospitalier.

« J’ai l’impression que quelqu’un prend un Taser et me choque. Ou quand ça va vraiment mal et que j’ai l’impression que des éclats de verre circulent dans mes veines », a déclaré la mère de deux enfants. «C’est très, très douloureux. Et vous dites à quelqu’un dont le corps le torture que ce n’est pas si grave ?

Alexis Thompson, une hématologue qui traite des patients drépanocytaires à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, a déclaré qu’elle travaillait avec ses patients pédiatriques pour développer leurs compétences d’auto-représentation. Mais parfois, cela se retourne contre nous.

« La grande ironie est que les patients bien informés et capables de se défendre eux-mêmes sont accusés d’être manipulateurs, car ils sont capables d’exprimer très clairement ce qui est efficace pour eux, jusqu’au nom du médicament ou à la dose absolue », a déclaré Thompson. .

Les experts en drépanocytose recommandent aux médecins de suivre le plan individuel de lutte contre la douleur du patient, s’il est disponible. Thompson a déclaré que ces plans, qui documentent les diagnostics des patients ainsi que les médicaments et la posologie recommandés, peuvent être téléchargés sur des portails en ligne que les patients peuvent consulter sur leur téléphone portable lorsqu’ils se rendent aux urgences pour vérifier ce dont ils ont besoin.

Des patients comme Avant espèrent que de telles mesures contribueront à réduire leurs attentes aux urgences tout en atténuant leur anxiété liée à la recherche de soins d’urgence.

« Je n’ai pas peur de mourir », a déclaré Avant, « mais j’ai peur de mourir à l’hôpital. »

Actualités KFF Santéanciennement connu sous le nom de Kaiser Health News (KHN), est une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé et constitue l’un des principaux programmes opérationnels de KFF — la source indépendante de recherche, de sondages et de journalisme sur les politiques de santé.Suivre BNC SANTÉ sur Twitter & Facebook.