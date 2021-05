Pour les patients atteints de Covid-19 souffrant de lésions pulmonaires sévères, le soutien ECMO est une lueur d’espoir

L’aide à l’oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) est maintenant utilisée dans plusieurs hôpitaux pour aider les patients COVID graves, qui ont une pneumonie aiguë ou des lésions pulmonaires, et dans les cas où les ventilateurs ne parviennent pas à maintenir les niveaux d’oxygène dans le sang. La technologie de soutien, qui était traditionnellement utilisée par les cardiologues dans les cas de pontage post-cardiopulmonaire ou comme mécanisme de soutien de dernière étape pour ceux qui sont sur le chemin d’une insuffisance cardiaque et / ou pulmonaire, donne maintenant une nouvelle vie à de nombreux patients COVID.

Qu’est-ce que l’ECMO?

Le Dr Suresh Rao, codirecteur de la transplantation cardiaque et pulmonaire chez MGM Chennai, a déclaré à News18.com que le soutien ECMO est essentiellement un poumon artificiel en dehors du corps du patient. Ce n’est pas un traitement pour les poumons, mais seulement un système / une technologie de soutien pour faire la fonction des poumons afin que le ou les poumons endommagés puissent se reposer et guérir. Par conséquent, on l’appelle souvent «le pont vers la reprise».

«Dans COVID, les principaux organes affectés sont les poumons, et la fonction des poumons est d’éliminer le dioxyde de carbone et d’incorporer de l’oxygène. Le sang oxygéné est ensuite transporté vers tous les autres organes. Par conséquent, lorsque le poumon est défaillant, il n’y a pas de soutien d’oxygène à tous les organes et le dioxyde de carbone s’accumule à l’intérieur du corps. Dans de telles situations, nous utilisons un support d’oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) », a déclaré Rao.

«Habituellement, lorsque les poumons sont défaillants, le niveau de saturation de l’oxygène dans le sang diminue. Dans de telles circonstances, nous administrons d’abord de l’oxygène par masque. Cependant, si on observe qu’après avoir donné de l’oxygène au masque, la saturation est encore faible, alors on donne de l’oxygène nasal à haut débit. Si, après un débit d’oxygène nasal élevé également, la saturation en oxygène n’augmente pas ou ne se stabilise pas, nous mettons le patient sous un ventilateur non invasif (VNI) comme la machine BiPAP. Si cela échoue également, nous les mettons sur des ventilateurs invasifs en connectant un tuyau d’oxygène à la trachée du patient. Si après tout cela, la saturation est très faible, et l’état du patient se détériore constamment, et si nous ne faisons rien, nous risquons de perdre les patients, c’est alors que nous les mettons sur support ECMO », at-il ajouté.

Comment l’ECMO aide-t-elle les patients atteints de COVID-19 sévère?

Le Dr Subhash Chandra, président de l’hôpital super spécialisé de cardiologie BLK-Max, a déclaré à News18.com: «Dans les cas de COVID, où une partie du ou des poumons est endommagée en raison du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) induit par COVID, tempête de cytokines, et / ou hypercoagulabilité, il faut donner du repos à de tels poumons, jusqu’au moment où ils guérissent considérablement (avec des médicaments et du repos) pour faire sa propre fonction sans aucun soutien extérieur. Jusqu’à ce que cela se produise, nous transférons la fonction des poumons à la machine ECMO, qui oxygène le sang du corps du patient comme le font les poumons, puis le renvoie vers d’autres organes. Par conséquent, l’ECMO est une sorte de poumon auxiliaire ou un poumon extérieur à votre corps », a-t-il expliqué.

«Outre les poumons, certains patients atteints de COVID ont également une insuffisance circulatoire, ce qui signifie que leurs poumons sont déjà en mauvais état et que leur tension artérielle ne soutient pas non plus leur corps. Dans de tels cas, les patients ont besoin d’un VA ECMO (Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation) au lieu d’un VV (veinoveinous) ECMO support. Le support VA-ECMO aide non seulement les poumons mais aussi la circulation des patients. Ainsi, lorsqu’un patient est en état de choc, avec une détresse respiratoire, il recevra un ECMO VA. Et si un patient n’a que des lésions pulmonaires, avec une pression artérielle maintenue, il recevra VV ECMO », a souligné le Dr Chandra.

Quels sont les effets secondaires de l’ECMO et est-il abordable?

L’effet indésirable de mettre un patient sous ECMO serait qu’il y a des chances d’exagérer la coagulation, de sorte que le patient devra recevoir de nombreux anticoagulants. «Pendant le COVID, en particulier dans les cas graves, l’immunité des patients est déjà faible, ils sont donc sujets à diverses infections secondaires. Par conséquent, si quelqu’un est mis sur le soutien de l’ECMO, il / elle aura besoin d’une surveillance constante.

«Le traitement ECMO est un programme dédié qui fonctionne dans les hôpitaux spécialisés et certains grands hôpitaux. Dans les grands hôpitaux publics, des traitements ECMO sont également disponibles. Le coût initial de l’utilisation de cette technologie est d’environ quatre lakhs, et le coût quotidien de la conservation de ce soutien est d’environ cinquante mille. », A-t-il ajouté.

«Plus le patient est sous ECMO, plus il y a de risques de complications. Un registre ELSO montre également que la performance globale de l’ECMO chez les patients atteints de covid sévère n’est pas trop bonne », a déclaré le médecin.

Que se passe-t-il si l’ECMO échoue?

Si le ou les poumons du patient ne guérissent pas à long terme, il est généralement recommandé au patient de subir une transplantation pulmonaire. Off tardivement, des transplantations pulmonaires ont lieu en Inde, en particulier dans les États du Sud. Cependant, il s’agit d’un processus logistique coûteux et difficile, et il n’est pas non plus facile d’obtenir des poumons.

