Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. J’ai hésité à écrire sur la question de savoir si et comment les Américains pourraient fournir une preuve de vaccination contre le coronavirus. C’est un champ de mines politique, culturel, éthique et juridique. La technologie n’est pas du tout le but. Mais si certains lieux de travail, écoles, lieux de rassemblement publics et les agences de voyage commencent à exiger un «passeport vaccinal», il est logique pour elles de le faire de manière à préserver la vie privée des gens, à être simples à utiliser, à gagner la confiance des gens et à ne pas coûter une fortune. Laissez-moi vous parler d’une intrigante proposition de PathCheck Foundation, une organisation à but non lucratif de technologie de la santé. La prémisse centrale est que la technologie liée à notre santé doit être aussi minimale que possible. Cette philosophie devrait être notre étoile du Nord. Voici un problème avec certaines approches technologiques précoces des systèmes d’identification numérique des vaccins: elles créent trop d’intermédiaires qui exploitent vos dossiers de santé, a déclaré Ramesh Raskar, professeur associé au MIT Media Lab qui a également fondé PathCheck.

Aux États-Unis, ce sont surtout les États qui tiennent des registres sur les résidents vaccinés. Les premiers efforts pour créer des informations d’identification de vaccin, comme le Excelsior Pass à New York, créez essentiellement une réplique de ces bases de données d’état avec des informations telles que votre nom, votre date de naissance, votre adresse, les numéros de lot de vos photos, etc. Et c’est à cela que les entreprises et les autres ont accès lorsqu’ils vérifient si les personnes qui franchissent la porte sont vaccinées, a déclaré le Dr Raskar. Lorsque vous ajoutez plusieurs couches de technologie dans n’importe quel système, cela augmente la possibilité que vos données sensibles fuient. C’est aussi coûteux et compliqué pour toutes les personnes impliquées. «C’est complètement inutile», m’a dit le Dr Raskar.

L’idée de PathCheck est de créer un code logiciel simple que n’importe qui – lieux de travail, écoles ou compagnies aériennes – peut intégrer dans les applications, sans avoir besoin de reproduire les dossiers de santé. Lorsque vous devez montrer un justificatif de vaccination, un code à usage unique transmettra deux informations: votre identité et le fait que vous êtes vacciné. Oui, il y a toujours un intermédiaire, mais la différence est que les applications feraient le moins possible pour accéder à vos informations sensibles. Les données pertinentes sont communiquées plus directement entre votre téléphone et les dossiers de santé de l’État. Vous devrez peut-être également montrer votre pièce d’identité. Il a comparé cette proposition au paiement d’un sandwich en espèces au lieu d’une carte de crédit. Il n’y a pas besoin d’une trace papier compliquée pour acheter le déjeuner. La métaphore n’est pas parfaite, mais elle est utile.

Certaines des organisations qui proposent la technologie des certificats de vaccination, y compris IBM et la société de contrôle aéroportuaire Clear, sont faire un argument similaire que leurs technologies sont aussi minimales que possible.

La France met en place un document numérique Covid pour voyager dans ses DOM-TOM.

