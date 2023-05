Pour les parents COVID de longue date, la vie quotidienne est toujours un combat

8 mai 2023 – Brooke Keaton, 42 ans, de Charlotte, Caroline du Nord, a un plan de secours pour les mauvais jours. Elle les appelle « ses longues journées COVID » et quand elle en a une, son mari sait qu’elle est trop fatiguée pour jouer avec leurs deux filles, âgées de 12 et 5 ans.

« Au lieu d’aller au parc, nous ferons une soirée cinéma où nous ferons du pop-corn et des collations et enfilerons nos pyjamas. J’essaie de garder ça amusant même si je ne peux plus faire beaucoup de choses que j’avais l’habitude de faire », a déclaré Keaton.

Keaton a dû faire de nombreux ajustements dans sa vie depuis qu’elle a reçu un diagnostic de COVID-19 aigu en décembre 2020. Elle s’est remise d’un grave combat contre la maladie, mais 8 semaines plus tard, elle a commencé à avoir des symptômes comme un essoufflement et une course battement de coeur. Même faire les plus petites tâches, comme ramasser son tout-petit, la fatiguait.

Keaton est l’un des millions de parents aux prises avec un long COVID. Dans tout, 11% des américains qui ont contracté le COVID présentent des symptômes de long COVID, selon le CDC. Une étude récente publiée dans la revue Nature ont constaté que les personnes de plus de 30 ans sont les plus susceptibles d’avoir un long COVID, un groupe d’âge qui est également le plus susceptible d’être au milieu de la parentalité.