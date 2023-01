Pour les Palestiniens, une ruée vers la revendication des “martyrs” tués par Israël

Lorsque Hisham Abu Naise est arrivé à la morgue pour faire ses adieux à son fils Muhammad, quelques heures après avoir été tué par les troupes israéliennes, il était dans un tel état de choc qu’il n’a pas remarqué le drapeau noir du Jihad islamique drapé sur son corps. .

M. Abu Naise a embrassé le front de son fils de 27 ans et a chuchoté : « Je suis là, mon fils, je suis là », sans savoir que le groupe armé palestinien l’avait déjà revendiqué comme l’un de ses martyrs — même même s’il n’était pas membre.

À l’extérieur de la morgue, a-t-il dit, un représentant du Fatah, le parti qui contrôle l’Autorité palestinienne, l’a pris à part et lui a demandé : « Voulez-vous qu’il reste du Jihad islamique ou voulez-vous qu’il soit du Fatah ?

M. Abu Naise, 48 ans, a été choqué. « ‘Mon fils n’était pas du Jihad islamique ou du Fatah’ », a-t-il dit à l’homme.

Cette année a été la plus meurtrière pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée par Israël depuis 2005, avec au moins 166 morts. Parmi les Palestiniens tués, la majorité étaient des civils, selon les Nations Unies et les groupes palestiniens de défense des droits de l’homme. Israël a intensifié ses raids militaires au printemps lorsque des assaillants palestiniens ont tué 19 Israéliens et étrangers, pour la plupart des civils, lors de cinq attaques entre mars et mai, la pire série de meurtres depuis des années.