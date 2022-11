Pour les opposants à Poutine, l’exil de Russie s’avère une aubaine

“Nous voyons de plus en plus de Russes commencer à poser des questions, et dans leur recherche de réponses, ils viennent vers nous”, a déclaré Lyubov Sobol, un avocat qui a longtemps travaillé sur les enquêtes anti-corruption de M. Navalny et dirige l’un de ses Chaînes YouTube séparément des autres.

M. Navalny, lui aussi, est toujours entendu, alors même que le Kremlin continue d’accumuler des années sur sa peine et que la colonie pénitentiaire où il est incarcéré depuis le début de l’année dernière le soumet à des conditions de plus en plus dures.

Avec son ironie caractéristique, il a noté via Twitter jeudi dernier qu’il n’arrêtait pas d’entendre une station de radio annoncer des services funéraires locaux pour les combattants militaires. L’entreprise funéraire doit être en plein essor pour qu’une morgue puisse se permettre une telle publicité, a déclaré M. Navalny.

“Le grand-père Poutine” et ses copains âgés, a-t-il dit, “s’imaginaient comme des napoléons, et le prix est payé par ceux qui se font enterrer à rabais”.

Selon les membres de son équipe, aucun écrivain fantôme ne crée les publications de M. Navalny sur les réseaux sociaux, mais ils ont refusé d’être plus précis. M. Navalny a poursuivi à plusieurs reprises son traitement, en utilisant audiences du tribunal où il apparaît par liaison vidéo pour fustiger la guerre.